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наркотики (2105) Николаевская область (1868) Нацполиция (15725) КОРД (167)

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Николаевские полицейские ликвидировали преступную группу, которая наладила наркотрафик в исправительную колонию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба отдел коммуникации полиции Николаевской области.

К преступной схеме причастны как заключенные, среди которых есть тот, кто позиционирует себя как "смотрящий" за колонией, так и те, кто находился на свободе. 

Так, детективы Следственного управления ГУНП в Николаевской области, оперативники Управления стратегических расследований ДВР НПУ под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры и при силовой поддержке спецподразделения КОРД, ТОР, патрульной полиции пресекли преступную деятельность группировки жителей г. Вознесенск, которые организовали снабжение и сбыт наркотиков в исправительную колонию на Николаевщине.

Известно, что преступную деятельность фигурантов координировал 27-летний житель г. Вознесенск, который сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления и позиционирует себя как "смотрящий" за исправительной колонией, осуществляя контроль и преступное влияние на осужденных.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 01

Во время документирования деятельности группы следователи и оперативники установили, что организатор привлек к преступной деятельности не менее трех жителей г. Вознесенск в возрасте от 26-ти до 40-ка лет, двое из них ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, в том числе тяжких.

Фигуранты на свободе выполняли указания координатора: паковали и доставляли на территорию учреждения запрещенные посылки, перебрасывая наркотические вещества через забор колонии. А организатор, который позиционирует себя как "смотрящий" за исправительным учреждением, получив пакет, лично расфасовывал и сбывал наркотические вещества среди заключенных.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 02

Ответственным за передачу наркотиков в колонию был 35-летний мужчина. Следователи задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после передачи очередной посылки заключенному.

В ближайшее время задержанному будет сообщено о подозрении в сбыте наркотических веществ в места лишения свободы, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины), а также избрана в суде мера пресечения.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 03

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации действий других сообщников задержанного.

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В результате проведенных обысков по местам проживания и в транспортных средствах злоумышленников полицейские изъяли наркотические вещества, а также мобильные телефоны, в том числе с помощью которых координатор руководил действиями своих сообщников на свободе.

Досудебное расследование осуществляют следователи Следственного управления под процессуальным руководством областной прокуратуры.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 04

После проведения соответствующих следственных действий возможна дополнительная квалификация действиям всех фигурантов.

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию 05
Фото: сайт полиции
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На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию - Цензор.НЕТ 8920

На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию - Цензор.НЕТ 7405

Президент Зеленский посетил передовую на востоке страны, где Российская Федерация вторгается в Украину. Он подошел к позиции примерно в 100 метрах от врага, но не сказал, кто враг.
Он главнокомандующий армией, но он не носит
тризуб или флаг на своей куртке.
На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию - Цензор.НЕТ 2418
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12.02.2021 11:44 Ответить
одна показуха чего про цены на азс ни слова газ уже за 15!!!!перевалил бенз тоже растет геометрической прогресией
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12.02.2021 11:48 Ответить
Разные вещи! Разные службы работают!!! НЕ бурчи старый!
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12.02.2021 12:44 Ответить
от, кляті бариги! хотіли кримінальних злочинців підсадити на наркоту!
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12.02.2021 11:54 Ответить
Негідники! То ж люди в неволі, в стресовому стані та дискомфорті роками знаходяться!
Залиште їм бодай якусь можливість відпочити від буремного повсякдення
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12.02.2021 12:31 Ответить
А вертухаи где?
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12.02.2021 12:39 Ответить
Досягнення????
В інших колоніях все гуд? Сепарів нема?.....
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12.02.2021 15:32 Ответить
Так це у всіх колоніях відбувається.)))
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12.02.2021 18:05 Ответить
 
 