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Житомирщина (1313) поезд (1010) пожар (5558) ГСЧС (4481)

В Житомирской области произошел пожар в пассажирском поезде. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спасатели ликвидировали пожар в локомотиве пассажирского поезда Львов-Бахмут. Пожар произошел в Коростенском районе Житомирской области.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сообщение о том, что вблизи с. Красноселка в тепловозе пассажирского поезда произошел пожар, поступило 12 февраля в 2:04.

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На месте спасатели выяснили, что пожар охватил 20 кв.м дизельной установки тепловоза. Возгорание ликвидировали в 3:58. Травмированных и погибших нет.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Движение по железнодорожным путям восстановился в 05:00.

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Ну и дерьмо отправляют на железнодорожные магистрали... А ведь, кроме Львова, этот поезд соединяет другие крупные города Украины: сам Киев!, а также Житомир, Полтаву, Харьков. Почти вся Украина по диагонали! И, если бы оставшиеся на пути из Коростеня в Житомир 90 км дороги электрифицировали, то эти самовары на колесах остались бы только в истории...
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10.05.2021 14:56 Ответить
 
 