РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5173 посетителя онлайн
Новости Фото ПроисшествияФоторепортаж
2 360 3
Киевская область (3537) Николаевская область (1868) Нацполиция (15725) отходы (93)

Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Задокументированы факты грубого нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предприятием- лицензиатом с Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Вчера, 11 февраля, проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые арендовало предприятие-лицензиат. В результате правоохранители обнаружили тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, которые не подлежат дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения. Однако установлено, что предприятие, не выполняя взятых обязательств, свозило остатки в складские помещения, не предусмотренные для хранения и утилизации эпидемически опасных медицинских отходов, расположенных на территории Николаевской и Киевской областей.

Читайте: Полиция в Херсоне обнаружила арсенал огнестрельного оружия в доме местного жителя. ФОТО

Правоохранители проводят мероприятия для обеспечения безопасности граждан. Кроме того, будут проинформированы представители органов местной власти для решения вопроса по организации надлежащей утилизации обнаруженных отходов.

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребление властью или служебным положением (ст.364 Уголовного кодекса Украины).

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий правонарушителей по ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 01
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 02
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 03
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 04
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 05
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 06
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 07
Несанкционированные свалки эпидемически опасных медотходов выявлены на Киевщине и Николаевщине, - Нацполиция 08

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось це і є РАГУЛІ!
показать весь комментарий
12.02.2021 12:10 Ответить
"Задокументированы факты грубого нарушения санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предприятием- лицензиатом.."

А директор святой и не в курсе происходящего? Что за предприятие? Зарплата наверное у него 8500 грн. Такую новость себе засуньте в ж....
показать весь комментарий
12.02.2021 12:13 Ответить
як і жлоби, що викидують на узбіччя пакети зі сміттям, сусіду під ніс або в лісі, такі ж самі й бізнесмени - тільки з "кумами при владі" та більш успішні у своєму жлобстві жлоби..(
показать весь комментарий
12.02.2021 13:16 Ответить
 
 