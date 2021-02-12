Предотвращен сбыт арсенала военных средств поражения криминальным кругам на Черкасщине. Среди изъятого - огнемет "Шмель" и противотанковые гранаты, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины в Черкасской области предотвратила нелегальную продажу арсенала военных средств поражения представителям криминальных кругов. Среди изъятого оружия - реактивный пехотный огнемет "Шмель" производства РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По предварительным данным, организатор, который сейчас находится в следственном изоляторе по подозрению в совершении тяжкого преступления, пытался из-за решетки наладить сбыт оружия и боеприпасов. К противоправной деятельности он привлек своего посредника, находящегося на свободе. Товар для продажи злоумышленники хранили в тайнике, оборудованном на территории заброшенного складского помещения в Смелянском районе. Своих клиентов они подыскивали через собственные связи в криминальных кругах.

"Правоохранители задержали посредника на попытке сбыта: реактивного пехотного огнемета РПО-А "Шмель", четырех противотанковых гранат РПГ-22 и РПГ-26, двух килограммов взрывчатки, трех гранатометных выстрелов, трех гранат, двух тысяч патронов различного калибра. Изъятые средства поражения направлены на экспертизу", - подчеркивают в СБУ.

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Также отмечается, что в рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о сообщении участнику группировки о подозрении.











Продолжается следствие для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Проверяется информация о нелегальной переправке оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.