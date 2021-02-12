Из снежных сугробов на Житомирщине освободили три школьных автобуса и скорую, - ГСЧС. ФОТО

Спасатели за прошедшие сутки в Олевском районе Житомирщины освободили из снежных заносов, кроме других транспортных средств, три школьных автобуса и скорую.

Об этом сообщает областное управление ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Олевские бойцы ГСЧС при помощи троса вытащили три школьных автобуса, которые застряли в сугробах прямо во время движения на дорогах. В двух автобусах были дети, которых развозили после занятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего за прошлые сутки спасатели области отбуксировали 41 транспортное средство, среди которых - 35 грузовиков, 4 автобуса, 1 микроавтобус и 1 скорая помощь.

Больше всего проблем возникает в с. Чижовка Новоград-Волынского района, где ремонтируют мост, а транспорт движется по объездной дороге.

В течение нескольких дней там оказывали помощь почти 30 грузовикам.









Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Львовщине выпало до 90 см снега. В ряде регионов сняты ограничения движения крупногабаритного транспорта, они действуют в двух областях, - Укравтодор