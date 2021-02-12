Боевик террористической группировки "Восток", участвовавший в боях против ВСУ, заочно приговорен к 10 годам тюрьмы и объявлен в розыск, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила участника незаконных вооруженных формирований, который оказывал активное сопротивление силам АТО, в том числе в районе Донецкого аэропорта. Преступник заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, уроженец поселка Очеретное Донецкой области в мае 2014 года присоединился к группировке боевиков "Восток". В составе незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военнослужащих и правоохранительных органов в районе Донецкого аэропорта, а также вблизи Саур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Красного Партизана, Песков и Авдеевки.
В настоящее время боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.
Осужденный объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Документирование противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры.
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«Тында - город-побратим»
«Самый опытный водитель»
«Лучший хряк-производитель»,
знак «Почетный водолаз»,
стикер «Путин-*******»,
Октябрятская звезда,
«Героиня мать труда»,
группа крови, и Ай-Пи,
и пацифик на цепи.
Поскользнулся вдруг казак...
И медальками - херак!
И теперь медальки все
раскатились по шоссе.
Ребятишки! Дяди, тёти!
Если где-нибудь найдете:
Орден Славы, Орден Мира,
пуговку с гербом Алжира,
фенечку, консервный нож,
малахитовую брошь,
Красный крест, Петровский крест
«Город Прага», «Город Брест»,
«Полковая медсестра»,
«Детство - чудная пора»,
«Эсперанто», «ЦСКА»,
личный номер лесника,
запонки к военной форме,
«Лучший токарь», «Выхлоп в норме»,
«Похудей за пять минут»,
Молодежный клуб «Сохнуд»,
«КГБ», «Почетный донор»,
«Частный фонд Елены Боннер»,
«Фестиваль чеченской моды»,
номерок фидошной ноды -
хоть медалькой, хоть значком
поделитесь с казачком!