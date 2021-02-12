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Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала

Президент Украины поздравил главу КНР Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, но опубликовал фото столицы Непала.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.

Зеленский поздравил Си Цзиньпиня и народ Китая с Новым годом по восточному календарю, прикрепив фото столицы Непала - Катманду. 

Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 01

Позже пост был удален и опубликован новый, но без картинки.

Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 02

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в подравлении Зеленского.

Отметим, на фото изображена площадь Дурбар Сквер, входящая во всемирное наследие ЮНЕСКО.

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Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 03
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 04
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+58
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала - Цензор.НЕТ 142
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12.02.2021 14:02
+39
Это все Мендель куролесит 😀😀😀
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12.02.2021 13:59
+35
Пока все в школе учили географию, зеленский учился играть на рояле без рук.
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12.02.2021 14:01
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це все одно як державу Ізраїль привітати з їхнім новим роком, на фоні пам'ятки Ірану
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12.02.2021 14:21 Ответить
"В сегодняшнем новогоднем гала-шоу во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления "Русский танец" китайцы исполнили украинский гопак, да ещё и на фоне Собора Василия Блаженного."
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
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12.02.2021 14:50 Ответить
Чего ждать от человека, который в вуз поступил только потому, что там преподавал его папочка?
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12.02.2021 14:22 Ответить
Не поступил -- попал. Интересно бы взглянуть на оценки в его школьном аттестате. Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала - Цензор.НЕТ 4841
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12.02.2021 14:24 Ответить
Потролил узеоглазых
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12.02.2021 14:27 Ответить
оно или тупое запредельно или вредитель.
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12.02.2021 14:28 Ответить
Або "два в одному".
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12.02.2021 15:48 Ответить
Коли ЗЕ стане "попередником". Та почнеться наступний єтап, який мало чим відрізнятиметься. Адже жага "Хліба та видовищ" невгамовна.
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12.02.2021 14:34 Ответить
подлизывается, типо "непал это китай" ))
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12.02.2021 14:39 Ответить
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала - Цензор.НЕТ 8822
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12.02.2021 14:45 Ответить
Он еще уверен, что индейцы живут в Индии. Одним словом: "зачем география, если есть извозчик".
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12.02.2021 14:45 Ответить
Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала - Цензор.НЕТ 6637
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12.02.2021 14:45 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 737
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12.02.2021 14:59 Ответить
Нужно посмотреть по времени,кто кого!
Китайцы на праздничном новогоднем концерте показали "гопак" на фоне красной площади на расее,а писюнист их с НГ поздравил с фото Непала.
Друг друга стоят!
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12.02.2021 14:48 Ответить
"В сегодняшнем новогоднем гала-шоу во время серии танцевальных композиций народов мира после объявления "Русский танец" китайцы исполнили украинский гопак, да ещё и на фоне Собора Василия Блаженного."
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
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12.02.2021 14:48 Ответить
Так то може був тролінг у відповідь?
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12.02.2021 22:57 Ответить
Китай, Непал, да хоть Гондурас - какая разница, один хрен Африка...
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12.02.2021 14:50 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 7253
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12.02.2021 17:38 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5168
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12.02.2021 22:33 Ответить
Какая разница? Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 4289
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12.02.2021 15:00 Ответить
Та всё правильно - Непальская область, Катмандунский район, село Зелепукино.... Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 4506
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12.02.2021 15:07 Ответить
.

да этот косяк ничто.
фееричный дебил вообще. Все развалил..
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12.02.2021 15:09 Ответить
誰在乎?-"а какая разница,?" Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5023
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12.02.2021 15:15 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5687
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12.02.2021 15:15 Ответить
Запускайте арестовича подтирать недорозумение-опять обгадилось
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12.02.2021 15:24 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 9826

Пошкодуйте Люсіка - саменькому йому не впоратися. Там ціла ******* потрібна.
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12.02.2021 15:39 Ответить
Навіщо? Само впорається.
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12.02.2021 16:27 Ответить
Недоумок
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12.02.2021 15:24 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5708
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12.02.2021 15:27 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 5600

Швейк люто заздрить і денервово смалить за рогом...
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12.02.2021 15:53 Ответить
Профи, мля.
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12.02.2021 15:39 Ответить
А САМЫЙ СОК, что twitter в Китае запрещен, и Xi Jinping там попросту не имеет аккаунта )))
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12.02.2021 15:42 Ответить
идиот
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12.02.2021 15:43 Ответить
Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 4420
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12.02.2021 15:48 Ответить
"Да какая разница!" ™
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12.02.2021 16:07 Ответить
Это нормально...
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12.02.2021 16:40 Ответить
Китай? с Новым Годом? с китайским?
а от от всех украинцев, ты маломерок ссыкливый, точно не можешь выступать.

нажили вы себе зеленую плямку на сраци - всех украинцев он Зеленський привітав Китай із Новим роком, але опублікував фото столиці Непалу - Цензор.НЕТ 9100
да у вас парняга лучше нашего бывшего икру мечет...
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12.02.2021 17:56 Ответить
достойный, достойный идиот подрастает - перекрасьте его в рыжее и когда не лень будет раза 3 тушкой его об гаражи...
на выхлопе он потребует пианину.....
природу не обдуришь - когда маестро тогда он.
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12.02.2021 18:02 Ответить
Піде і так
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12.02.2021 19:11 Ответить
Везет нам на правителей... Один Словакию со Словенией путает, второй Китай с Непалом...
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12.02.2021 19:31 Ответить
он не только е б а нат (хотя может это йуля мендель жжёт) он еще и вредитель.... объЯсню почему - в Непале который китай не любит нашел прибежище опальный у коммуняк Далай Лама. некомпетентный зельц нас еще только с китайцами не сорил! этотвам пример как один или группа дятлов может вредить Украине.
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12.02.2021 22:43 Ответить
Он КЛОУН,ему МОЖНА!!!
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13.02.2021 00:57 Ответить
То же самое, что поздравить с Новым Годом Украину и опубликовать фото Донецка. Обосрались на ровном месте. Как уже надоели эти тупые зе дегенераты, как же я хочу, что бы в их никчемной жизни было все плохо. Зачем вы, одноклеточные инфузории, полезли руководить страной, если ваш уровень это пирамидки в психушке собирать?
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13.02.2021 10:08 Ответить
Ще один доказ того, що при владі неуки і шахраї.
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13.02.2021 12:43 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальнуюю лошадь лаврова: - "Дебіл,б###дь!" А все завдяки вам,зе-дебіли...
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13.02.2021 13:38 Ответить
Лучше бы Мендель к поздравлению фото Мацквы присобачила... Думаю, китайцам такой намёк понравился бы....
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13.02.2021 13:59 Ответить
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