Зеленский поздравил Китай с Новым годом, но опубликовал фото столицы Непала
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы
Президент Украины поздравил главу КНР Си Цзиньпиня с Новым годом по восточном календарю, но опубликовал фото столицы Непала.
Как передает Цензор.НЕТ соответствующий пост глава государства опубликовал в Twitter.
Зеленский поздравил Си Цзиньпиня и народ Китая с Новым годом по восточному календарю, прикрепив фото столицы Непала - Катманду.
Позже пост был удален и опубликован новый, но без картинки.
"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в подравлении Зеленского.
Отметим, на фото изображена площадь Дурбар Сквер, входящая во всемирное наследие ЮНЕСКО.
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Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
Китайцы на праздничном новогоднем концерте показали "гопак" на фоне красной площади на расее,а писюнист их с НГ поздравил с фото Непала.
Друг друга стоят!
Ось Зеленський їх також поздоровив на фоні Катманду!
да этот косяк ничто.
фееричный дебил вообще. Все развалил..
Пошкодуйте Люсіка - саменькому йому не впоратися. Там ціла ******* потрібна.
Швейк люто заздрить і денервово смалить за рогом...
а от от всех украинцев, ты маломерок ссыкливый, точно не можешь выступать.
нажили вы себе зеленую плямку на сраци - всех украинцев он
да у вас парняга лучше нашего бывшего икру мечет...
на выхлопе он потребует пианину.....
природу не обдуришь - когда маестро тогда он.