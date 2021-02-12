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Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Госпогранслужба Украины на три года запретила въезд в страну гражданке РФ, которая незаконно посещала оккупированный Крым летом 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Сегодня в аэропорту "Борисполь" обнаружили очередную нарушительницу, гражданку Российской Федерации. Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта выяснили, что полуостров Крым женщина незаконно посещала несколько лет назад. Пограничники обратили внимание на иностранку, поскольку в отношении нее была предварительная информация от других правоохранительных органов о возможном незаконном посещении Крыма.

"В ходе установления всех обстоятельств стало известно, что россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Россией Крыму она участвовала в гала-концерте, так как является танцовщицей и хореографом. Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину на 3 года", - подчеркивают в погранведомстве.

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Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба 01
Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+19
Ни хрена себе танцовщица 1967 года рождения.А при Украине в крымских стриптиз клубах помоложе девушки были.
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12.02.2021 14:31
+16
ветеранка хора александрова. отбилась от стада и опоздала на тот самолёт ))
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12.02.2021 14:38
+9
Вот пусть и танцует"каленку-маленку" в Магадане, Воркуте, ***********.
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12.02.2021 14:43
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Ни хрена себе танцовщица 1967 года рождения.А при Украине в крымских стриптиз клубах помоложе девушки были.
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12.02.2021 14:31 Ответить
є класний комедійний ролік про "горишні плавні" )))) так само треба було і з цією тупою курвою
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12.02.2021 20:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-**********
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12.02.2021 20:59 Ответить
ветеранка хора александрова. отбилась от стада и опоздала на тот самолёт ))
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12.02.2021 14:38 Ответить
Не дуже цікаво вийшло. Коли Глю козі останньгого ведмедика копитнули..то патетично якось було. Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2931
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12.02.2021 14:38 Ответить
Бурановские бабушки?
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12.02.2021 14:43 Ответить
Вот пусть и танцует"каленку-маленку" в Магадане, Воркуте, ***********.
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12.02.2021 14:43 Ответить
Танцовщица 67-го года рождения.)
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12.02.2021 14:45 Ответить
ПожИлая танцовщица для пожИлых клиентов. Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1391
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12.02.2021 16:01 Ответить
Танцовщица 1967 года выпуска.
Жжжесть!!!
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12.02.2021 14:47 Ответить
А чим ти здивований? Є танцюрист якому вже 90 і танцює ще ого-го.
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12.02.2021 14:50 Ответить
Это правильно. У нас на пилонах по шалманах своих шлю..к добавляется с закрытием медведчуковских помоек на ТВ, а посему трудоустройство своих на первом месте и не надо им создавать конкуренцию залётными девками.
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12.02.2021 14:53 Ответить
Дешовая музыка...радуйтесь ослы 73%-ные...
це справжня зелена перемога....от сволота...і ви з ними Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4839 Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4852 Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8575 Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8575
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12.02.2021 15:01 Ответить
Що сашко чи роман. Шкода запорєбрікової хвойди?
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12.02.2021 19:10 Ответить
А не пора ли ввести криминальную ответсвенность за нарушение границы. И по всем подряд российским фашикам приезжающих в Крым не с территории Украины шить уголовку - от 5 лет строгого режима! При этом с законопослушных российских граждан, которые хотят отдохнуть в украинском Крыму (хоть он и временно оккупирован но остается украинским), и въезжают с территории Украины, брать по 250 долл. в фонд восстановления Крыма после деокупации от российских фашистов!
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12.02.2021 15:02 Ответить
Пора ввести візовий режим з козлорилими. Пе цього не зробив в свій час. Надіюсь Зе не засцить...
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12.02.2021 19:13 Ответить
Символічно виглядає печатка нашого герба на пузі двуголового бройлера ще з написом ЗАБОРОНЕНО Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 447
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12.02.2021 15:11 Ответить
не долго фраер танцевал
не долго вата колыхалась.
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12.02.2021 15:13 Ответить
Що їм тут медом намазано??? Чого вони сюди лізуть!!!
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12.02.2021 16:07 Ответить
Цікаво хто цю курву сюди запросив...
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12.02.2021 19:14 Ответить
Что она танцевала?В основном пляску святого Витта? Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6803
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12.02.2021 16:17 Ответить
Нехай щастить
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12.02.2021 17:17 Ответить
Ну и какого хера они сюда пруться , мы мать его бендеровцы все и кацапов жрем на обед , нет что бы в прекрасном Мордоре сидеть , так они в супер страшную Украину лезут.
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12.02.2021 18:18 Ответить
Зачем нехай би підтанцьовувала почуть, на вік потрібно скидку робити.
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12.02.2021 18:42 Ответить
😠
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12.02.2021 19:16 Ответить
Танцовщица .. А кто ее танцевал ???
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12.02.2021 21:48 Ответить
зря... проститутки созданы для любви...
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12.02.2021 23:43 Ответить
 
 