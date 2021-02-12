Российской танцовщице, посещавшей оккупированный Крым, на 3 года запрещен въезд в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Госпогранслужба Украины на три года запретила въезд в страну гражданке РФ, которая незаконно посещала оккупированный Крым летом 2018 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сегодня в аэропорту "Борисполь" обнаружили очередную нарушительницу, гражданку Российской Федерации. Во время контроля пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта выяснили, что полуостров Крым женщина незаконно посещала несколько лет назад. Пограничники обратили внимание на иностранку, поскольку в отношении нее была предварительная информация от других правоохранительных органов о возможном незаконном посещении Крыма.

"В ходе установления всех обстоятельств стало известно, что россиянка 1967 года рождения попала в Симферополь самолетом из Москвы летом 2018 года. В оккупированном Россией Крыму она участвовала в гала-концерте, так как является танцовщицей и хореографом. Из-за нарушения пограничники запретили ей въезд в Украину на 3 года", - подчеркивают в погранведомстве.

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