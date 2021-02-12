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Сержант судебной охраны Луганщины задержан во время передачи наркотиков, - ГБР. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи ГБР в Краматорске разоблачили сержанта группы быстрого реагирования Службы судебной охраны в Луганской области на сбыте наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, 24-летний правоохранитель распространял "марихуану" с помощью мессенджеров и так называемых "закладок" на территории Северодонецка Луганской области.

Работника Службы судебной охраны задержали в Северодонецке ночью 11 февраля 2021 во время непосредственной передачи наркотических веществ.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, в частности, обыски в доме, который снимал задержанный и еще у троих граждан, которые могут быть причастны к его противоправной деятельности. Уже изъяты наркотики, деньги от продажи товара, электронные весы, посуда для употребления наркотических средств, банковские карты и мобильные телефоны.

По данным фактам продолжается досудебное расследование, начатое по статье незаконного производства или сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Сержант судебной охраны Луганщины задержан во время передачи наркотиков, - ГБР 01
Сержант судебной охраны Луганщины задержан во время передачи наркотиков, - ГБР 02
Сержант судебной охраны Луганщины задержан во время передачи наркотиков, - ГБР 03

Автор: Богдан Гуньковський
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Сержант судебной охраны Луганщины задержан во время передачи наркотиков, - ГБР - Цензор.НЕТ 6917
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12.02.2021 14:40 Ответить
Пацан к успеху шел. Не фартануло...
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12.02.2021 15:02 Ответить
тепер буде знати як крисятнічать у старших по должності
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12.02.2021 15:46 Ответить
 
 