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Газ (10095) Нацполиция (15725) Полтавщина (905) тарифы (1807)

На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

Участники акции протеста против высоких цен на газ в Полтавской области снова перекрыли трассу "Киев-Харьков".

Как информирует "УНИАН" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, участники акции перекрыли трассу в нескольких местах и планируют это делать несколько часов, передает Цензор.НЕТ.

На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен 01

В частности, протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.

Пикетчики держат плакаты "Полтавский газ – украинцам по 3 гривни", "Тарифы ЖКХ – удавка на шее народа" и другие.

Как сообщил журналист местной телекомпании "Лубны" Александр Назарец, под Лубнами протестующие требуют от парламента и Кабинета Министров принять решения, которые дадут возможность снизить цену на газ до, максимум, 3 гривен за кубометр, от НКРЭКУ - отмены лицензии ПАО "Лубныгаз", а от Лубенского городского совета - образования коммунального предприятия, которое вместо ПАО "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети, что позволит снизить тариф на транспортировку газа по меньшей мере в два раза.

Из-за перекрытия движения под Лубнами образовались пробки из более 100 автомобилей с каждой стороны перекрытой трассы.

На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен 02

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Хватит терпеть тарифный беспредел": в Черновицкой области митингующие перекрывают трассы и пикетируют ОГА. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+23
Нихера не понял,эпоха ж бедности закончилась. Что вам ещё надо?
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12.02.2021 15:35
+17
Ситуация на дороге позавчера."...вчера забирала Рено в 10 вечера.... специально, чтобы людей не было и трасса была пустая....... ну, вызвала такси, еду по Богатырской.......... Млядь, снег метет, **** дорог нет, такое ощущение, что в селе, а не в Киеве..... Фуры стоят вдоль дороги..........ииииииииии... доезжаем до Эпицентра, и всех останавливает полицейские............и стоим минут 30..........я думала что уже орать буду...........Ну, таксист вышел, пошел курить на улицу. Стоит возле полиции, что-то говорит с ними........ возвращаеться, говорит "сказал полицейский, что по Автозаводской!!!!!!!! сейчас проедет преЗЕдентский кортеж, срочно в Парковом Мистечке собираются слуги и лично Зеля".......время уже было начало 12го..... А я говорю "где Парковое, и где мы стоим?" Водила тоже говорит, что также сказал полиции об этом, а тот говорит: "тихо, млядь, оно такое конченое сцыкло - ни при ком такого не было, чтобы улицы перекрывали, и не только там где он едет, а даже параллельные и смежные....... типа, чтобы он ехал и не видел стоящих машин. Оно не любит, когда машины дудят - сильно дратуется".... Дратуется ОНО!
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12.02.2021 15:41
+14
при Порохе, зебил, газ был по 250-300 в мире, а не по 50-80 как при твоем любимом вовке-шмаркле На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 2987
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12.02.2021 15:41
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Ви ж не довбой.б? Тому і не перекриваєте.
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12.02.2021 15:44 Ответить
Ви помиляєтесь ))
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12.02.2021 20:44 Ответить
они хотят, чтоб ты зря зарплату не получал, а на нары сел наконец.
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12.02.2021 15:45 Ответить
Не удивительно, что такие идиоти вроде тебя потомственние жебраки. Лох це судьба, они плохо живут при любой власти.
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12.02.2021 15:51 Ответить
Люмпєни.
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12.02.2021 15:44 Ответить
На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 5543
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12.02.2021 15:46 Ответить
На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 1960
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12.02.2021 15:47 Ответить
На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 3024
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12.02.2021 15:47 Ответить
,Це лохторат ківи. Оця худоба і обирає опздж На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен - Цензор.НЕТ 6294
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12.02.2021 15:48 Ответить
А ти заначить до пастухів себе записав? Вони борються проти "вовків"!!!
так що хто тут худоба ще ой яке питання.
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13.02.2021 13:52 Ответить
Я не хочу витрачати час на дебіла,та якщо хочеш газ по 3грн то пробурюй у городі свердловину і буде тобі щастя На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 8262 На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 8262 На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 8262
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13.02.2021 14:21 Ответить
что значит РАВНУЮ ????
Хитрожопые бляхеры ВООБЩЕ не хотели платить растаможку
Все кругом лохи платят а я бл... не хочу
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12.02.2021 16:01 Ответить
за то чтобы сделали растаможку равную для всех



евробляхеры именно против этого выходили.
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12.02.2021 16:15 Ответить
А ну ,зелечленосос,кинь ссылочку где порохоботы писали что бы сжигать машины евробляхерам. Ты же ***** выбрало своего зеленого господина ,что ж ты кругом скулиш. Ага я понял и в этом порох виноват.
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12.02.2021 16:20 Ответить
Жаль, этим олухам на избирательный участок никто дорогу не перекрыл. Что наголосовали - то и жрите.
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12.02.2021 15:59 Ответить
а ты не голосовал?
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12.02.2021 16:17 Ответить
Голосовал, но не за Шмарклю.
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12.02.2021 16:20 Ответить
ну понятно что за сЫвочелого, ну а почему он не стал президентом как думаешь? )
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12.02.2021 17:05 Ответить
Потому что куче людей голову заменяет телевизор. Ты же тоже верующий свидетель велопризедента?
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12.02.2021 17:12 Ответить
Ну, продолжай неустанно целовать клавиши пианино...
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12.02.2021 20:04 Ответить
Ну, для начала я не хожу на выборы, а потом не выбирал ни твоего сывочёлого, ни любителя играть на роялях.

НО!!!

В данный момент Зеленский президент моей страны, точно так же как был президентом в своё время Порошенко, нравится это тебе или нет. И потому нужно относиться к президенту своей СТРАНЫ с должным уважением, а не быть тупым быдлом и рассказывать всему миру какой у тебя в твоей стране президент плохой. Ну, плюс ко всему, нужно с уважением относиться к выбору других людей.

Ну, а будут новые выборы, ты уж выбирай кто тебе нравится.
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12.02.2021 21:00 Ответить
Обойдусь без твоих советов.
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12.02.2021 21:29 Ответить
Газ по 3грн, ковбасу по 2.20-ть и совок красный с серпом и кувалдой На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 3923
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12.02.2021 16:08 Ответить
Тупости митингующих нет предела!!!
Едет дальнобойщик - везёт продукты или ГСМ, семья с детьми едет к родителям, едут машины с почтой или зерном.....- в чем их вина перед митигующими!?
Перекройте рай/обл-администрацию, свой газсбыт - нет, надо перекрыть дорогу...
Идиоты !!!
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12.02.2021 16:18 Ответить
юлькин электорат))) на нары их вместе с юлькой. за перекрытие трасс статья есть. было 10, сделали 6, так они хотят бесплатно
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12.02.2021 16:22 Ответить
А чё по 3-и, я хочу бесплатно и еще чтобы мне все девочки по первому желанию давали На Полтавщині люди знову перекрили трасу з вимогою знизити ціну на газ до 3 гривень - Цензор.НЕТ 3416 !
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12.02.2021 16:25 Ответить
теоретично - можливо, тільки за доставку заплати.

Чому подорожчав газ? Газові сховища -повні, газ туди закачаний літом по літнім цінам, більше того, державі (нафтогазу) він достається задарма, як плата за транзіт російського газу, (через закупки у Європі, але то чисто фінансовий потік, фізично газ Російський, фактично дармовий).
Тут усе очевидно - через карантіно-кризу бюджет країни дефіцитний, і через прибуток нафтогазу ЗЕ-уряд хоче його наповнити. «нема державних грошей є тільки гроші громадян сплачені до бюджету тим чи іншим способом» . Що робити тобі? - Уважнійше ставитись до голосування на виборах
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13.02.2021 14:06 Ответить
Они ещё просили бы по 3 рубля...
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12.02.2021 16:26 Ответить
Все знают, что Ахметов владеет ТЭКами различными в основном. Т.е. они находятся в частной собственности. Государство ему продало их. И поэтому Украина потеряла контроль за ценами. А он продает по цене, его устраивающей.
Насчет газа - та же самая картина. До 14 года газовой конторой в Згуровке в сторону Сум, владели американцы. А после ее по тихому выкупили россияне, как мне сказали в самой газовой конторе! Теперь подумайте, может нам газ продаваться по себестоимости + 30% рентабельности, т.е. по 3 грн?
Мне кажется, что кто то сидит на потоке и нехило так поднимает бабки и слазить с такой прибыли ему не хочется...
Хотим быть хозяевами в своей стране, нужно быть хозяевами, а не просить что то у воров.
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12.02.2021 16:28 Ответить
Когда люди перестанут платить липовые, раздутые цены монополистов,тогда всё станет на свои места - прибыль монополий и слуг мародёров не будет превышать 20%,а не 300% , как сейчас... Хитрожопую зелёную шваль надо ставить на место - сами они не остановятся, будут душить всех ценами и поборами...А себе выплачивать по пол-лимона зарплаты, тратить миллионы на свои нужды, отдых, машины, дворцы.......
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12.02.2021 16:39 Ответить
3 гривны - много! Лучше даром отдать народу Украины!
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12.02.2021 16:53 Ответить
зовсім дарма не вийде, бо треба транспортувати - туди трохи грошей іде.
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13.02.2021 14:07 Ответить








krtmn79

@krtmn79

·2 ч

Спросил у своих берлинских знакомых сколько они платят за отопление в месяц. 65 евро за 72 квадрата в новострое с теплыми полами в Берлине. Это 2200 грн. А теперь загляните в свои платежки.
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12.02.2021 17:27 Ответить
бесполезно все давно пішло
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12.02.2021 18:55 Ответить
правильно! Перекрывать до победы. Газ 3 грн, эл. энергия 50 копеек.
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12.02.2021 19:09 Ответить
не правильно, газ по 3-60, електрика по гривне.
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13.02.2021 13:56 Ответить
Вважаю недоцільним перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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12.02.2021 20:40 Ответить
Якщо вважаєш недоцільним - не перекривай. Це ж твоє право ))
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12.02.2021 20:49 Ответить
Наша земля щорічно дарує більше тонни непотрібу з гектару, (солома-бадилля у полі, дрючки-обрізки у лісі) тобто 60 км навколо Рівного це 200 тисяч тонн палива, або
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а місцеві лісовики та польовики.
Таким чином майже двократне зниження ціни на тепло стає можливим!

Екологія горіння: біда систем на твердому паливі у тому що ті що вже є у місті переважно дрібні й топляться періодично та часто безграмотно, від того й скандали з димом. У промислових котлах при стабільній роботі викиди приблизно на тому ж рівні що й на природному газі. Для доставки треба буде 6 фуро-рейсів у годину на все місто, це мало, якщо оминати пікові години.
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13.02.2021 13:57 Ответить
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