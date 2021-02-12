На Полтавщине люди снова перекрыли трассу с требованием снизить цену на газ до 3 гривен. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Участники акции протеста против высоких цен на газ в Полтавской области снова перекрыли трассу "Киев-Харьков".
Как информирует "УНИАН" со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, участники акции перекрыли трассу в нескольких местах и планируют это делать несколько часов, передает Цензор.НЕТ.
В частности, протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.
Пикетчики держат плакаты "Полтавский газ – украинцам по 3 гривни", "Тарифы ЖКХ – удавка на шее народа" и другие.
Как сообщил журналист местной телекомпании "Лубны" Александр Назарец, под Лубнами протестующие требуют от парламента и Кабинета Министров принять решения, которые дадут возможность снизить цену на газ до, максимум, 3 гривен за кубометр, от НКРЭКУ - отмены лицензии ПАО "Лубныгаз", а от Лубенского городского совета - образования коммунального предприятия, которое вместо ПАО "Лубныгаз" будет обслуживать газораспределительные сети, что позволит снизить тариф на транспортировку газа по меньшей мере в два раза.
Из-за перекрытия движения под Лубнами образовались пробки из более 100 автомобилей с каждой стороны перекрытой трассы.
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Пожалуйста, подождите...
так що хто тут худоба ще ой яке питання.
Хитрожопые бляхеры ВООБЩЕ не хотели платить растаможку
Все кругом лохи платят а я бл... не хочу
евробляхеры именно против этого выходили.
НО!!!
В данный момент Зеленский президент моей страны, точно так же как был президентом в своё время Порошенко, нравится это тебе или нет. И потому нужно относиться к президенту своей СТРАНЫ с должным уважением, а не быть тупым быдлом и рассказывать всему миру какой у тебя в твоей стране президент плохой. Ну, плюс ко всему, нужно с уважением относиться к выбору других людей.
Ну, а будут новые выборы, ты уж выбирай кто тебе нравится.
Едет дальнобойщик - везёт продукты или ГСМ, семья с детьми едет к родителям, едут машины с почтой или зерном.....- в чем их вина перед митигующими!?
Перекройте рай/обл-администрацию, свой газсбыт - нет, надо перекрыть дорогу...
Идиоты !!!
Чому подорожчав газ? Газові сховища -повні, газ туди закачаний літом по літнім цінам, більше того, державі (нафтогазу) він достається задарма, як плата за транзіт російського газу, (через закупки у Європі, але то чисто фінансовий потік, фізично газ Російський, фактично дармовий).
Тут усе очевидно - через карантіно-кризу бюджет країни дефіцитний, і через прибуток нафтогазу ЗЕ-уряд хоче його наповнити. «нема державних грошей є тільки гроші громадян сплачені до бюджету тим чи іншим способом» . Що робити тобі? - Уважнійше ставитись до голосування на виборах
Насчет газа - та же самая картина. До 14 года газовой конторой в Згуровке в сторону Сум, владели американцы. А после ее по тихому выкупили россияне, как мне сказали в самой газовой конторе! Теперь подумайте, может нам газ продаваться по себестоимости + 30% рентабельности, т.е. по 3 грн?
Мне кажется, что кто то сидит на потоке и нехило так поднимает бабки и слазить с такой прибыли ему не хочется...
Хотим быть хозяевами в своей стране, нужно быть хозяевами, а не просить что то у воров.
krtmn79
@krtmn79
·2 ч
Спросил у своих берлинских знакомых сколько они платят за отопление в месяц. 65 евро за 72 квадрата в новострое с теплыми полами в Берлине. Это 2200 грн. А теперь загляните в свои платежки.
замінник 80 мільйонів кубів газу щороку. (пів мільйона щодня у опалювальний сезон) - приблизно стільки ж місто й споживає.
Ціна 2...4 тисячі грн. за еквівалент 1000 кубів газу, (з доставкою та вартісттю спалення) - це більше як удвічі дешевше за газ, й зароблятимуть не олігархи та добувальники газу у Воркуті, а місцеві лісовики та польовики.
Таким чином майже двократне зниження ціни на тепло стає можливим!
Екологія горіння: біда систем на твердому паливі у тому що ті що вже є у місті переважно дрібні й топляться періодично та часто безграмотно, від того й скандали з димом. У промислових котлах при стабільній роботі викиди приблизно на тому ж рівні що й на природному газі. Для доставки треба буде 6 фуро-рейсів у годину на все місто, це мало, якщо оминати пікові години.