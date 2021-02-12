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Украина передала Франции похищенную в 2018 году из музея в Нанси картину Синьяка "Порт Ла-Рошель". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Во французском городе Нанси состоялось завершение международно-правовой процедуры передачи Франции представителем Украины картины художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которая была похищена в 2018 году из местного музея.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня благодаря нашим совместным усилиям картина Поля Синьяка вернулась в Нанси. Я очень рад, что Украина выполнила свою важную миссию в возвращении этого шедевра во Францию. Украинские и французские эксперты прекрасно выполнили свою работу. Украина, которую я представляю, является надежным другом и партнером Франции", - заявил дипломат.

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В свою очередь руководители Нанси и департамента Мерт и Мозель, присутствовавшие на церемонии французские чиновники, представители правоохранительных органов и музейщики отметили вклад Украины в раскрытие и расследование похищения картины и ее возвращение во Францию.

Полотно Синьяка будет доступно для осмотра после реставрации и завершения кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.

Поль Синьяк (11 ноября 1863 г.- 15 августа 1935) - известный французский художник-неоимпрессионист, пейзажист, историк и теоретик искусства.

Картина "Порт Ла-Рошель" датирована 1915 годом. Ее стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

Украина передала Франции похищенную в 2018 году из музея в Нанси картину Синьяка Порт Ла-Рошель 01
Украина передала Франции похищенную в 2018 году из музея в Нанси картину Синьяка Порт Ла-Рошель 02
Украина передала Франции похищенную в 2018 году из музея в Нанси картину Синьяка Порт Ла-Рошель 03
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Топ комментарии
+1
Поступят ли так сербы с "лавровской" иконой?
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12.02.2021 16:01
+1
воно у Нідерландах...
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12.02.2021 16:22
+1
Той самий нечастий момент коли Україна показала себе як цивілізована європейська країна .ЗачОт!
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12.02.2021 17:01
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Поступят ли так сербы с "лавровской" иконой?
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12.02.2021 16:01 Ответить
остались вопросы: - в 2018m?
почему картина оказалась в Украине?
xto?
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12.02.2021 16:02 Ответить
пусть французы проверят не был ли александр заваров завсегдаем музея? а то чувачок с лугандонии Україна передала Франції викрадену в 2018 році з музею в Нансі картину Сіньяка "Порт Ла-Рошель" - Цензор.НЕТ 2160
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12.02.2021 16:07 Ответить
А как там "Золото скифов" поживает?
*** уже 7 год идет "судебное" разбирательство.
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12.02.2021 16:21 Ответить
воно у Нідерландах...
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12.02.2021 16:22 Ответить
Зачем везли в Киев?
В Украине самый большой рынок покупателей краденых произведений искусства?
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12.02.2021 16:58 Ответить
мало ли какой олигарх заказал для понтов
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12.02.2021 17:16 Ответить
Той самий нечастий момент коли Україна показала себе як цивілізована європейська країна .ЗачОт!
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12.02.2021 17:01 Ответить
Франция, Нидерланды, Сербия - какая разница, подход должен быть одинаковым.
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12.02.2021 17:05 Ответить
а французы помогли вернуть НАМ скифское золото из Крыма которое уже 7 лет арестовано?? вообще хоть что нибудь нам французы вернули??? что за комплекс неполноценности всё время у зеленского?
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12.02.2021 17:18 Ответить
Благородні
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12.02.2021 19:03 Ответить
 
 