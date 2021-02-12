Украина передала Франции похищенную в 2018 году из музея в Нанси картину Синьяка "Порт Ла-Рошель". ФОТОрепортаж

Во французском городе Нанси состоялось завершение международно-правовой процедуры передачи Франции представителем Украины картины художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", которая была похищена в 2018 году из местного музея.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции Вадим Омельченко и мэр Нанси Матье Кляйн подписали акт передачи картины городу и местному музею изобразительного искусства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня благодаря нашим совместным усилиям картина Поля Синьяка вернулась в Нанси. Я очень рад, что Украина выполнила свою важную миссию в возвращении этого шедевра во Францию. Украинские и французские эксперты прекрасно выполнили свою работу. Украина, которую я представляю, является надежным другом и партнером Франции", - заявил дипломат.

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В свою очередь руководители Нанси и департамента Мерт и Мозель, присутствовавшие на церемонии французские чиновники, представители правоохранительных органов и музейщики отметили вклад Украины в раскрытие и расследование похищения картины и ее возвращение во Францию.

Полотно Синьяка будет доступно для осмотра после реставрации и завершения кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Картину французского художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" похитили из художественного музея в городе Нанси в мае 2018 года.

Весной 2019 картину обнаружили в Киеве во время обыска у подозреваемых в убийстве бизнесмена Сергея Киселева.

Поль Синьяк (11 ноября 1863 г.- 15 августа 1935) - известный французский художник-неоимпрессионист, пейзажист, историк и теоретик искусства.

Картина "Порт Ла-Рошель" датирована 1915 годом. Ее стоимость оценивается в 1,5 млн евро.





