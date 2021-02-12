РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9461 посетитель онлайн
Новости Фото Происшествия
7 059 9
Полтава (679) стрельба (3160)

К стрельбе в Полтаве причастен 18-летний парень, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

К стрельбе в Полтаве причастен 18-летний парень, - полиция. ФОТО

В Национальной полиции сообщили, что установили лицо, причастное к стрельбе в Полтаве. Им оказался 18-летний местный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение полиции.

"Информацию о стрельбе из автомобиля, который двигался кольцом Корпусного парка в центре города, полиция получила сегодня, около 12 часов. На установление правонарушителя немедленно были ориентированы все наряды полиции. За два часа после инцидента автомобиль и причастное к нему лицо полицейские нашли на одной из улиц Киевского района Полтавы. Нарушителем оказался 18-летний местный житель", - говорится в сообщении.

У правонарушителя изъяли оружие, из которого, вероятно, были произведены выстрелы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

К стрельбе в Полтаве причастен 18-летний парень, - полиция 01

Как сообщалось, в Полтаве произошла перестрелка: один мужчина ранен, выезды из города перекрыты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бутусов о происшествии на взводном опорном пункте на Донбассе: Находящиеся в машине проигнорировали просьбу часового подойти - он открыл огонь на поражение
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарушителем оказался 18-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Всё зло от местных жителей.

Надо их запретить.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:30 Ответить
но только 18-ти летних
показать весь комментарий
12.02.2021 22:38 Ответить
авакян з тохою хтось навмисно розкручує тему заборони короткостволів
показать весь комментарий
12.02.2021 16:38 Ответить
И заодно зарабытывает. Вчера была 115 статья, сегодня уже холиганство
показать весь комментарий
12.02.2021 16:48 Ответить
Причем стреляли, скорее всего, из травмата с купленым разрешением и несертифицироваными патронами
показать весь комментарий
12.02.2021 16:52 Ответить
дебильный гадёныш.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:42 Ответить
Надо было ответным огнем подавить огневую точку.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:48 Ответить
этому ганстеру повезло, что не попал на дядю который с собой дробовик возит в тачке. пукалка не помогла бы, картечь - не шутки.
показать весь комментарий
12.02.2021 16:57 Ответить
Местный житель? А мож местныйжитель-чурка?
показать весь комментарий
13.02.2021 12:14 Ответить
 
 