В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В оккупированном Крыму пересохла река Сарысу, протекавшая через город Белогорск
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Русло реки полностью высохло, в нем не осталось даже остаточной воды.
"Хорошо знаю эту речку. В 1990 году именно у этой реки рядом с Белогорском крымские татары разбили свои палатки и начали строить один из самых крупных массивов компактного проживания крымских татар, который и получил название созвучное названию реки – Сары-Су, что переводится, как "желтая вода". Всякой видел эту речку – и полноводной, и маловодной, но не припомню, чтобы она высыхала, что называется наглухо. Это еще одно свидетельство усугубляющейся проблемы вододефицита в Крыму. Надежды на зимние осадки не оправдались", – рассказал активист общественного движения "Свободный Крым" из Белогорского района Решад Меметов.
Протяженность реки Сарысу – 28 км. Недалеко от точки устья, вблизи села Яблочное (Белогорский район) проходит трасса "Таврида", при строительстве которой было изменено русло этой реки. Ради безопасности трассы строители изменили участок слияния двух рек. Для Сарысу летом 2018 года соорудили искусственное бетонное направление протяженностью около километра.
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Несколько лет назад в Керченском проливе бушевал сильный шторм. Высокие волны разломили пополам танкер «Волгонефть» и в Черное море вылилось тогда около 1 тысячи 300 тонн мазута. На дно, в результате аварии, вместе с погибшим судном ушло 6800 тонн технической серы, которая лежит на дне морском до сих пор. Поэтому местные жители не купаются в море и не ловят отравленную рыбу, а приезжим курортникам, о наличии серы в воде, не говорят.
Начиная с 7 сентября 2020 года, жители Симферополя и почти сорока населённых пунктов оккупированного Крыма получают воду, которую надо предварительно 10 минут кипятить, строго по часам.
В крымских городах и поселках расставлены цистерны в разных районах с пресной водой, доставленной из Краснодарского края, и к ним выстроились пока еще «живые» очереди.
Российские оккупанты, артиллеристы-алкоголики Сергея Кунжутовича Шойгу, отрабатывая в ходе учений «отражение атаки НАТО на Крым» со стороны Херсонской области, как всегда ошиблись в расчетах и БОМБАНУЛИ отстойники отходов химического производства титанового и содового заводов.
Вследствие попаданий православных снарядов в указанные объекты, цистерны были частично повреждены, что привело к экологической катастрофе на севере Крыма в районе города Армянск. Погиб урожай. Дороги стали скользкими от выпавших химических осадков сернистого ангидрида, металлические предметы покрылись ржавчиной, на деревьях пожелтели и опали листья. Детей пришлось эвакуировать из зараженного региона. Прошедший дождь смыл всю эту гадость в водохранилища, из которых вода подаётся в крымские здравницы. Источник: https://atr.ua/news/179316-armansk-gorod-katastrofa-ziteli-zaluutsa-na-otravlennyj-vozduh
Россияне, узнав из новостей об этой бомбёжке, сдали купленные заранее путевки в «крымнаш». Турагентства понесли колоссальные убытки.
Новое крымское руководство дважды судимого Гоблина, разрешило проблему отвода бытовых сточных вод и привело их в «соответствие с требованиями санитарных норм».
В качестве выгребной ямы была избрана севастопольская бухта, куда ничтоже сумняшеся «понаехавшие» из Нечерноземья чиновники слили почти 500 кубометров человеческих фекалий. Министр РФ по делам Крыма Олег Савельев не видит в этом ничего страшного, так как, по его словам, «тварь морская это все поедает».
Ссылка: https://newdaynews.ru/crimea/500334.html
Теперь крымчане ожидают туристов и купальщиков из Снежной Нигерии и Сомали.
На примере Крыма видна экономическая деградация хозяйствования российской бензоколонки и китайской пилорамы на захваченных ею чужих территориях.
безмізкі крисчани думали, що воду в них не відберуть.
Вода испарилась 🤣
Про Крым стало интересно.
Высохли молочные реки, осыпаются кисельные берега..
отпугали вас кацапы, визитками яроша, хунтой, фашыстами и пр. куйнёй, в своё время, пока вы нужны были, вы помогли им создать картинки на ТВ, зайти военной техникой и "узаконить" -ворованное не задумываясь, танцуя, вместе с марячком...
вопрос: и кто вы теперь?
ответ: тушканчики пустынные !
Если в речке есть вода, значит украинская она
и пусть крысаки докажут, шо там не вода была?
А товарисчам крысчанам -
Ясного неба и камней.