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В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе Одессы, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло 11 февраля на углу улиц Сахарова и Заболотного, передает Цензор.НЕТ.

В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция 01

Предварительно установлено, что 28-летний водитель Opel Astra сбил 55-летнего мужчину, который пересекал дорогу вне пешеходного перехода. От удара пострадавшего отбросило на перекресток, где его переехал автобус под управлением 43-летнего водителя.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей.

Оба транспортных средства доставлены на штрафплощадку.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+14
Водиле автобуса под колеса прилетел труп...а его еще и виноватым делают???
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12.02.2021 17:54
+8
В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция - Цензор.НЕТ 8250
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12.02.2021 18:02
+8
т.е. еще могут сделать виновным водителя автобуса, под колеса которого выбросило сбитого мужчину???
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12.02.2021 18:15
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Водиле автобуса под колеса прилетел труп...а его еще и виноватым делают???
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12.02.2021 17:54 Ответить
Не "швиди"... Для встановлення повної картини події, ролі потерпілого та водіїв обох транспортних засобів, потрібно, мінімум, три-чотири експертних дослідження - судмед, трасологія, автотехнічна.... Для цього порушується кримінальна справа... Не так все просто...
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12.02.2021 18:33 Ответить
Кокой ты вумный ...ал Голодный)))
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12.02.2021 20:25 Ответить
Совсем без мозгов надо быть.
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12.02.2021 17:55 Ответить
Вже.
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12.02.2021 18:59 Ответить
В Одессе мужчину сбила машина и переехал автобус, - полиция - Цензор.НЕТ 8250
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12.02.2021 18:02 Ответить
"Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе следствия будет дана правовая оценка действиям каждого из водителей." мда, а то что суицидник бросился на дорогу в таких погодных условиях это ок? Давно пора привести УК к европейским нормам, почему эти люди должны отвечать за самоубийц?
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12.02.2021 18:02 Ответить
Вчера дороги ещё скользкими небыли. А перекрёсток неплохо освещён.
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12.02.2021 18:04 Ответить
т.е. еще могут сделать виновным водителя автобуса, под колеса которого выбросило сбитого мужчину???
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12.02.2021 18:15 Ответить
Ну это смотря сколько заплатит
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12.02.2021 18:49 Ответить
Будет аукцион.кто больше даст тот на меньше сядет
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13.02.2021 11:11 Ответить
Какая оценка? Оживить и заставить оплатить ремонт.
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12.02.2021 18:28 Ответить
этого космонавта непонятного сильнее сбили или переехали, сюжет непонятный, как он умудрился!? сомневаюсь что водитель опеля и маршрутки действовали сообща... скорее всего рванина бухая выскочила и сама убилась, от чего никто не застрахован
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12.02.2021 18:41 Ответить
Ага точно так и было.а теперь открой бульки и посмотри где стоит Опель и лежит труп.пешеход переходил по переходу и неважно бухой он был или трезвый." Предварительно установлено что переходил вне пешеходного перехода" чес галимый,труп лежит в четырех метрах от перехода,как раз откинут на встречку под бус,значит водила Опеля успел подсуетиться с ментами.
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13.02.2021 11:24 Ответить
Очень странно наблюдать, как во всех таких сводках указывается возраст водителей. А ведь есть ещё мно го всяких прикольных признаков. Например "Голубоглазый блондин на внедорожнике сбил брюнетку в пальто на нерегулируемом переходе в г. ____", - по-моему намного драматичнее.
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12.02.2021 22:25 Ответить
Вчера было скользко в Запорожье, возможно и в Одессе. Я стоял около пешеходного перехода и махал водителям, чтобы проезжали все, а потом перешел.
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13.02.2021 07:03 Ответить
 
 