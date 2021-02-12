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Киев (24529) недвижимость (781) СБУ (18663)

Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

СБУ задокументировала противоправные действия организованной группы, участники которой незаконно завладели недвижимостью в центре столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что организаторы схемы, среди которых экс-руководство завода с государственной долей 81,9%, действовали по сговору с менеджерами нескольких коммерческих структур. Злоумышленники незаконно завладели недвижимостью завода площадью 6 тыс. квадратных метров. При оформлении документации злоумышленники искусственно оценили ее в 1,5 миллиона гривен. Однако рыночная стоимость подобных объектов с землей в Печерском районе Киева составляет примерно $ 4 млн. Точная сумма ущерба, нанесенного государственным интересам, устанавливается.

Сотрудники СБ Украины разоблачили схем, несмотря на то, что организаторы прибегли ко всем возможным юридическим "хитростям" для предоставления ей вида законности.

Сейчас на месте недвижимости осуществляется строительство гостиничного комплекса с рестораном и казино.

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Правоохранители провели ряд обысков по адресам проживания фигурантов и офисных помещениях, во время которых изъяли документацию, которая доказывает проведения сделки. Участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением совершенные в особо крупных размерах организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас судом наложен арест на здание. Готовятся гражданские иски в суд для возвращения имущества для возмещения ущерба, нанесенного государству.

Продолжается досудебное следствие.

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Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 01
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 02
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 03
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 04
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 05
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 06
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 07
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 08
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 09
Блокировано присвоение недвижимости столичного завода стоимостью $4 млн, - СБУ 10

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Почему название фирмы не пишут?
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12.02.2021 18:06
+3
Ось подивитесь. Ні одне падло сидіти не буде...
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12.02.2021 19:09
+2
Потому что надо не посадить, а ОБИЛЕТИТЬ. Это же СБУ!
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12.02.2021 19:05
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Почему название фирмы не пишут?
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12.02.2021 18:06 Ответить
Арсенал?
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12.02.2021 18:39 Ответить
Потому что надо не посадить, а ОБИЛЕТИТЬ. Это же СБУ!
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12.02.2021 19:05 Ответить
а какая разница? это обычный передерибан(отжим незаконноотжатого). власть меняется - передерибан...
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13.02.2021 10:35 Ответить
возможно Арсенал..., возможно Радар.., хоть на Радаре практически ничего не осталось живого....
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12.02.2021 18:57 Ответить
Ось подивитесь. Ні одне падло сидіти не буде...
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12.02.2021 19:09 Ответить
А за що? За те, що віджали державне майно? Так це ж було зроблено законно, при обраній законній владі і підтверджено рішеннями судів... А зараз це йде ВЕЛИКА ПРИВАТИЗАЦІЯ того, що ще не встигли віджати у наріду... Цє ми їх вибирали і вибираємо у владу! То бийте собі по глові! Чи що ви хочете?
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13.02.2021 10:42 Ответить
Не ми їх вибрали, а зебіли. Мене до них відносити не треба.
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13.02.2021 10:46 Ответить
Якщо це арсенал, то дивно. Там по суті рухлядь завжди була де взуттєва фабрика. Взагалі по києву здається 700 розвалених будівель в центрі міста в яких ніхто не живе, і "власники" чекають коли це все впаде, щоб будувати там сопки або комерційну нерухомість, а треба було б або реставрацію робити або вже будувати низькоповерхові житлові будинки, але не по типу троєщинських або дарницьких гетто.
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13.02.2021 06:06 Ответить
Нове, героїчне захоплення чергового офісу тренованими , впакованими бійцями СБУ. У секретарок вилучено багато гарячої кави , призначеної для корупціонерів і розбійників. Блискуча операція. Взагалі її могли б провести кілька уповноважених аудиторів пенсійного віку, але ж то так скучно.... Безпреміально..
А десь там, на сході України знов..
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13.02.2021 09:38 Ответить
Арсенал єто не 4 млн а минимум 40.
Это где-то в недрах....
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13.02.2021 09:43 Ответить
Точно!
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13.02.2021 14:22 Ответить
очень интересное кино ..А у полиции что выходной ? или державный пакет акций только СБУ может вмешаться ? Когда Кременчугский НПЗ Игорь Валерьевич отжимал у госсударства и татаров то никакого СБУ я не видел а только 300 человек титушни
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13.02.2021 09:43 Ответить
verter на 3 фоте можно прочитать. Они https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43376754/ ? тоже управление недвижкой...
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13.02.2021 11:00 Ответить
..теперь за Безопасность Украины можно не переживать..(
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13.02.2021 11:16 Ответить
Просто Бакланову доляху не кинули, вот и всё.
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13.02.2021 12:09 Ответить
 
 