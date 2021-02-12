Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ. ФОТОрепортаж

Из-за гололеда микроавтобус Volkswagen с 8 гражданами Украины попал в ДТП в Польше. В результате аварии пять человек госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в местности Левичин неподалеку Груйца (Мазовецкое воеводство), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пожарной части Левичина.









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В микроавтобусе ехали 8 украинцев. По предварительной информации, информирует 24 канал, водитель автобуса на узкой дороге съехал на обочину, чтобы пропустить встречный автомобиль. Однако из-за гололеда Volkswagen с украинцами занесло и он врезался в придорожное дерево.

Травмированных пассажиров эвакуировали из разбитого авто с помощью гидравлических инструментов и оказали квалифицированную домедицинскую помощь. Пять человек госпитализированы с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Тест на наличие алкоголя в крови подтвердил, что водитель был трезв.

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