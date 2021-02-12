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Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Из-за гололеда микроавтобус Volkswagen с 8 гражданами Украины попал в ДТП в Польше. В результате аварии пять человек госпитализированы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в местности Левичин неподалеку Груйца (Мазовецкое воеводство), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу пожарной части Левичина. 

Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ 01
Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ 02
Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ 03
Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ 04

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Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ 05
Пятеро граждан Украины пострадали в ДТП в Польше, - СМИ 06

В микроавтобусе ехали 8 украинцев. По предварительной информации, информирует 24 канал, водитель автобуса на узкой дороге съехал на обочину, чтобы пропустить встречный автомобиль. Однако из-за гололеда Volkswagen с украинцами занесло и он врезался в придорожное дерево.

Травмированных пассажиров эвакуировали из разбитого авто с помощью гидравлических инструментов и оказали квалифицированную домедицинскую помощь. Пять человек госпитализированы с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.

Тест на наличие алкоголя в крови подтвердил, что водитель был трезв.

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Автор: Анна Судак
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Если вы думаете что те гавно перевозчики берут дешевле то вы сильно ошибаетесь. Поездка с ними обходится в 2-3 раза дороже ем автобус. Просто они довозят по адресу а не а автовокзал.
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12.02.2021 19:13 Ответить
Перемещайтесь официальными перевозчиками и будет вам счастье...а так ловите лоторею,,,
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12.02.2021 18:59 Ответить
ничего не сказано откуда и куда ехали - похоже на довозку на место работі - из города в пригород наших так возят... и много - да и в Украине такое может быть с любым, как в городе так и в пригороде на любой говномаршрутке... так что скалозыбить в общем-то не о чем...
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12.02.2021 19:24 Ответить
Ехал слышком быстро как для гололеда,обнял дерево ну и пропустил встречного
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12.02.2021 19:38 Ответить
 
 