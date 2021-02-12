Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов. ФОТО

Выходец из Одессы проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца. При помощи хакеров из Восточной Европы он похитил со счетов американских компаний более $3 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Александру Мусиенко 38 лет. Суд в США приговорил его к 87 месяцам заключения и обязал выплатить более $98,7 тыс. компенсации.

Мусиенко признал свою вину в электронном мошенничестве.

С 2009 по 2012 год украинец сотрудничал с компьютерными хакерами из стран Восточной Европы для того, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний и отмыть похищенные деньги за рубежом.

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В частности, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, которых он обманным путем нанял финансовыми помощниками, и которые были уверены, что работают на законный бизнес, сломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемых украинцем.

Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году.

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Весной 2019 года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко. В результате были обнаружены файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о третьих лицах.