Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За рубежом
Выходец из Одессы проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца. При помощи хакеров из Восточной Европы он похитил со счетов американских компаний более $3 млн.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.
Александру Мусиенко 38 лет. Суд в США приговорил его к 87 месяцам заключения и обязал выплатить более $98,7 тыс. компенсации.
Мусиенко признал свою вину в электронном мошенничестве.
С 2009 по 2012 год украинец сотрудничал с компьютерными хакерами из стран Восточной Европы для того, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний и отмыть похищенные деньги за рубежом.
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В частности, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, которых он обманным путем нанял финансовыми помощниками, и которые были уверены, что работают на законный бизнес, сломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемых украинцем.
Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году.
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Весной 2019 года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко. В результате были обнаружены файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о третьих лицах.
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В 2018 арестовали в Корее, в 2019 эктрадировали в США а в начале 2021 ПРИГОВОРИЛИ. А наши коррупционеры годами сидят на ПОДПИСКЕ и в конце-концов дело РАЗВАЛИВАЮТ или ЗАКРЫВАЮТ по срокам давности. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА в действии. Вот тебе и * И ЧЕ ???*
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..
14 июля 2019 г.
12 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда без участия сторон. В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
А сколько будет за 5 миллиардов, а Игорь Валерич?
Це звучить не смішно? Люди були впевнені, що законно працюють і при цьому ламали рахунки. Вони що, психи?