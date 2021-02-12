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Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов. ФОТО

Выходец из Одессы проведет в тюрьме 7 лет и 3 месяца. При помощи хакеров из Восточной Европы он похитил со счетов американских компаний более $3 млн.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на НВ.

Александру Мусиенко 38 лет. Суд в США приговорил его к 87 месяцам заключения и обязал выплатить более $98,7 тыс. компенсации.

Мусиенко признал свою вину в электронном мошенничестве.

С 2009 по 2012 год украинец сотрудничал с компьютерными хакерами из стран Восточной Европы для того, чтобы получить более $3 млн с банковских счетов американских компаний и отмыть похищенные деньги за рубежом.

Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский хакер нанес убытки зарубежным банкам на десятки миллионов долларов США. ФОТО

В частности, в сентябре 2011 года партнеры Мусиенко, которых он обманным путем нанял финансовыми помощниками, и которые были уверены, что работают на законный бизнес, сломали онлайн-счета компании из Северной Каролины и перевели в общей сложности почти $296,3 тыс. на два банковских счета, контролируемых украинцем.

Мусиенко был арестован в Южной Корее в 2018 году и экстрадирован в США в 2019 году.

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Весной 2019 года ФБР изучило информацию на ноутбуке Мусиенко. В результате были обнаружены файлы, содержащие около 120 тыс. номеров платежных карт и связанную с ними идентификационную информацию о третьих лицах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
7 лет за три миллиона $.
А сколько будет за 5 миллиардов, а Игорь Валерич?
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12.02.2021 20:04
+7
Нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк (він же - заступник голови правоохоронного комітету Ради) задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..

Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 51
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12.02.2021 19:49
+5
И ЧЕ ???
В 2018 арестовали в Корее, в 2019 эктрадировали в США а в начале 2021 ПРИГОВОРИЛИ. А наши коррупционеры годами сидят на ПОДПИСКЕ и в конце-концов дело РАЗВАЛИВАЮТ или ЗАКРЫВАЮТ по срокам давности. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА в действии. Вот тебе и * И ЧЕ ???*
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12.02.2021 20:28
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и че?
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12.02.2021 19:48 Ответить
И ЧЕ ???
В 2018 арестовали в Корее, в 2019 эктрадировали в США а в начале 2021 ПРИГОВОРИЛИ. А наши коррупционеры годами сидят на ПОДПИСКЕ и в конце-концов дело РАЗВАЛИВАЮТ или ЗАКРЫВАЮТ по срокам давности. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА в действии. Вот тебе и * И ЧЕ ???*
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12.02.2021 20:28 Ответить
первый пошёл, калосыйскому приготовится....
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12.02.2021 19:49 Ответить
Нардеп від «Слуги народу» Максим Павлюк (він же - заступник голови правоохоронного комітету Ради) задекларував 1,9 млн грн виграшу від шести різних фірм.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані його електронної декларації на сайті Національного агентства з протидії корупції
"Варто зазначити, що це не перший виграш Павлюка - у 2019 році "слуга народу" задекларував 900 тисяч гривень призу. Доля посміхалась Павлюку і в 2018 році - тоді він виграв 160 тисяч гривень." Ото б повісити догори ногами на стовпі та чекати зізнання - звідки гроші?..

Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 51
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12.02.2021 19:49 Ответить
По стопам Ляшко идёт..... жаль фото с кувалдой и «одноруким бандитом» вставить не могу
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13.02.2021 11:03 Ответить
Зеля бы его главой НБУ назначил, ценный кадр Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 3229
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12.02.2021 19:51 Ответить
"7 и 3 месяца лет". - це, практично, назавжди...😁
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12.02.2021 19:51 Ответить
Практично шибениця.)))
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12.02.2021 19:59 Ответить
Да, Беня ще 115 років не протягне.. тут ******** світ....
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12.02.2021 21:05 Ответить
Украл более 3 млн, надо отдать 98 тыщ - а что, неплохой бизнес получается. С оставшихся денег можно легко выкупить себе свободу...
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12.02.2021 19:53 Ответить
Це зверху.
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12.02.2021 20:00 Ответить
Зрозуміти, нащо розміщена подібна інформаціє, буває значно цікавіше, ніж обговорити саму інформацію.
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12.02.2021 19:59 Ответить
Более 3 миллиона и 7 лет. Сколько же там Бене тогда дадут? И ЗЕле? По три пожизненных?
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12.02.2021 20:00 Ответить
Ніскільки ЗЕ не дадуть.
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12.02.2021 20:01 Ответить
Никогда?
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12.02.2021 20:03 Ответить
Ну от нафіга американцям він здався?
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12.02.2021 20:10 Ответить
А для суда.
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12.02.2021 20:17 Ответить
Беня краде в Україні, купує на ці кошти нерухомість в США, американці нерухомість конфісковують, продають, а гроші у свою державну казну.
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12.02.2021 20:58 Ответить
Мы за то в курсе. А ЗЕ подельник.
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12.02.2021 21:01 Ответить
Моника и его подружка Баканов идут подельниками с Беней в Kанцлерском Суде штата Делавер. У этой сладкой парочки - статус R.I.C.O. Этот статус означает организованную криминальную деятельность.
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12.02.2021 20:26 Ответить
)))
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12.02.2021 20:29 Ответить
А вот самому Нелоху не смешно.
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12.02.2021 20:33 Ответить
Особисто сказав? Та невже...))) які ж ви ще діти...
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12.02.2021 20:44 Ответить
Наслаждайся.RZ-11 - моника зеленски.RB-21 - Баканов, и далее по списку

14 июля 2019 г.
12 июля 2019 года Канцлерский суд (Court of Chancery) штата Делавер в рамках рассмотрения иска "Приват-Банка" (2019-0377) к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Мордехаю Корфу, Хаиму Шошету, Уриэлю Лейбергу и других пока не установленных лиц, по обвинению в мошенничестве с целью завладения активами в США стоимостью в 674.533 миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных «ПриватБанком» в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам,
провел специальное заседание суда без участия сторон. В результате рассмотрения массива документов полученных судом в процессе предварительного слушания и и комплекта документов включенных в рассмотрение суда по процедуре акта "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" суд установил первичную очередность рассмотрения.
Исходя из обстоятельств, значимости, статуса и наличия документированных обвинения суд принял решение включить в первичную очередность рассмотрения рассмотрения вопроса выдвижения обвинения или отсутствия оснований для выдвижения обвинения в соответствии с актом "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act" объектным фигурантам рассмотрения числящимся в материалах суда , а именно "RZ11 , RB21, RK01, RK02, RA01, RP06, RL09, RP07", а также структур связанных с ними в пределах прямой зависимости. Установить предельный термин подачи рекомендаций на рассмотрение суду дату 30.08.2019 г.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_5.html
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12.02.2021 20:49 Ответить
І що? Я ж кажу- як діти малі.)))
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12.02.2021 20:53 Ответить
И ничО.Украиной руководит организованная преступная группировка(это ясно следует из материалов суда). Интересно, ты лично на эту банду за срублишки пашешь, или из любви к искусству?
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12.02.2021 20:57 Ответить
Ойфсьо...)))
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12.02.2021 21:07 Ответить
Аргументов - как всегда ноль. Только обезьянье кривляние. Шо и требовалось доказать. Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів - Цензор.НЕТ 1227
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12.02.2021 21:09 Ответить
Аргументів на що? Які факти протиправної діяльності ЗЕ та Баканова ти навів? Вони в мене не викликають жодної симпатії, та ще меншу симпатію викликають тобі подібні, що з ідіотськими воплями без жодних фактів розповсюджують тут повну брехню.
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12.02.2021 21:12 Ответить
Я тебе целый том материалов суда дал. Там все факты криминальной деятельности моники и бухгалтер-лейтенанта расписаны очень подробно. Но ты же это читать не станешь - это же не извержения какой-нибудь гб-шной мрази типа портнова, деркача или тупого собачьего рта, которые ты хавал, аж причмокивал.
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12.02.2021 21:16 Ответить
Та і твоя лексика чітко класифікує тебе як виключно кацапську істоту по факту свого виховання- можна вивести людину з рашки, а От вивести рашку з людини, це нереально. Більше не відповідатиму- гидко.
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12.02.2021 21:25 Ответить
Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів - Цензор.НЕТ 5161
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12.02.2021 21:03 Ответить
Українцю Мусієнку винесли вирок у США за відмивання мільйонів доларів - Цензор.НЕТ 7382
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12.02.2021 21:05 Ответить
По нему пока не видно. Правда в последнее время он стал более задумчивым, но иногда продолжает азартно борзеть
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12.02.2021 21:07 Ответить
Запомните, ватники, дядя СЭМ вас везде достанет!
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12.02.2021 20:02 Ответить
7 лет за три миллиона $.
А сколько будет за 5 миллиардов, а Игорь Валерич?
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12.02.2021 20:04 Ответить
Получил 3 ляма, но отдавать всего 100 штук? неплохой гешефт
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12.02.2021 20:05 Ответить
Это плюс ко всему компенсация за моральный ущерб тем, кого он взул.
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12.02.2021 20:27 Ответить
Моральный ущерб? Хмм, но в США это высоко ценится...
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12.02.2021 20:42 Ответить
Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 3999
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12.02.2021 20:06 Ответить
Эти миллионы он хотел передать Украине , но пострадал от жёсткого правосудия.
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12.02.2021 20:10 Ответить
В Новосибирске вводят продуктовые карточки,процесс ПОШЕЛ... Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 910Первый город РАБссии почувствовал ПРОРЫВ ПУТЛЕРА...следующий шаг, нужен скачок...Ыканомики Украинцу Мусиенко вынесли приговор в США за отмывание миллионов долларов - Цензор.НЕТ 910
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12.02.2021 20:12 Ответить
Не вводят , а предложили ввести для малоимущих , по такому же принципу как продталоны на питание в США.
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14.02.2021 19:00 Ответить
якось бідненько... мабуть взяв ВСЕ що можна! Але я б дав би не менше 20 років.... подумати.
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12.02.2021 20:58 Ответить
Нашли стрелочника с фамилией на -ко. Вот если бы на -штейн заканчивалась, то оправдали бы и компенсацию выплатили.
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12.02.2021 22:38 Ответить
Мусияка, ты опозорил всю страну! Слава Украине!!!
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13.02.2021 10:21 Ответить
которые были уверены, что работают на законный бизнес, сломали онлайн-счетаИсточник:https://censor.net/ru/p3247704

Це звучить не смішно? Люди були впевнені, що законно працюють і при цьому ламали рахунки. Вони що, психи?
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13.02.2021 10:44 Ответить
 
 