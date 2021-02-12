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Новости Фото Политика УкраиныПроисшествия Дело замглавы ОП Татарова
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НАБУ (4030) допрос (1368) Бутусов Юрий (3904) Сытник (953) Калужинский Андрей (4) Татаров Олег (348) Офис Генпрокурора (2036)

Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Артема Сытника, чтобы забрать производство против замглавы Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом сообщает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Наглый правовой беспредел с целью "отмазать" заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова происходит прямо сейчас - смотрите все - общество, дипломаты. Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Портновым, а также прокурор Юрий Розанов вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова… старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника", - сообщил журналист.

Он уверен, что это делается намеренно, чтобы появились причины забрать производство: "Вызывая в качестве свидетелей руководителей, которые ведут расследование и руководят НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить… конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело у НАБУ! По закону, не может быть кто-либо одновременно и процессуальной стороной, и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Юрчишин подал заявление правоохранителям, что ОП "укрывает Татарова"

"Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак, и никто другой в государстве им не помешают. Они уверены, что все общественные протесты и заявления западных дипломатов - это ерунда. Они уверены, что можно растоптать все обещания президента о борьбе с коррупцией, все его просьбы обращаться в НАБУ. Вы сами откровенно уничтожаете важнейшее антикоррупционное расследование, и смеете требовать к себе какого-то уважения, не проявляя уважения ни к закону, ни к государству ни к обществу? Если в государстве есть какое-то руководство, то преступное решение Симоненко и Розанова должно быть немедленно отменено. Банда Татарова, которую поддерживает Россия, должна быть вычищена с любых государственных должностей", - подчеркнул Бутусов.

Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать дело Татарова, - Бутусов 01
Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать дело Татарова, - Бутусов 02
Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать дело Татарова, - Бутусов 03

Также читайте: Офис генпрокурора - НАБУ: дело Татарова должна расследовать СБУ

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

Читайте также: НАБУ в третий раз просит Венедиктову отдать дело Татарова

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+51
Зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб отмазать эту мразоту.
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12.02.2021 21:30
+36
Вони чомусь думали, що обміняють закриття медведчуківських каналів на недоторканність Татарова. І ще одне. Якби Зєлєнскій був самостійним гравцем, то вже давно б позбувся Татарова, як особи, яка валить його особистий рейтинг. Просто тихо сплави зі свого власного офісу подалі від очей суспільства. Але скидається на те, що Зєлєнскій цього зробити просто не може. Або справді якийсь договірняк з кацапами існує, або людина тупо не володіє ніякими важелями впливу навіть у власному офісі, не кажучи вже про країну.
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12.02.2021 21:51
+34
Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5455
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12.02.2021 21:33
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Зеленая слизь аж из портков с онучами выпрыгивает, шоб отмазать эту мразоту.
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12.02.2021 21:30 Ответить
Зебня в таких и многих других темах вообще не засвечивается...
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12.02.2021 21:32 Ответить
Вам би такого президента, а то бацька-диктатор вже замучив...
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12.02.2021 22:21 Ответить
подстила геть видимо давно трусы не меняла воняет аж даже если не читать новости...
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12.02.2021 22:30 Ответить
Не впевен, хто з них гірший....
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13.02.2021 08:09 Ответить
Велосипедист
Крутит шут педали Украины
Очень быстро, но наоборот,
Не жалеет он колёс резины,
Давит и плюётся в свой народ.
Бесконечно тормоз зажимает,
Приодев трёхцветный свитерок,
Втихаря он руль наш направляет
На голимый северо-восток
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13.02.2021 08:48 Ответить
Видовище кремлівського балагана триває !!! Зелена пліснява нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!! )))
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12.02.2021 21:41 Ответить
Мразота сам зеленский , назначивший проститутку -воровку Венедиктову !
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12.02.2021 21:51 Ответить
Віслючок ,це лише лялька кремлівського лялькового балагана!!! а лялька не спроможна на самостійні дії ,все відбувається згідно кремлівського сценарія та волі ляльковода !!!))))
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12.02.2021 21:57 Ответить
Вони чомусь думали, що обміняють закриття медведчуківських каналів на недоторканність Татарова. І ще одне. Якби Зєлєнскій був самостійним гравцем, то вже давно б позбувся Татарова, як особи, яка валить його особистий рейтинг. Просто тихо сплави зі свого власного офісу подалі від очей суспільства. Але скидається на те, що Зєлєнскій цього зробити просто не може. Або справді якийсь договірняк з кацапами існує, або людина тупо не володіє ніякими важелями впливу навіть у власному офісі, не кажучи вже про країну.
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12.02.2021 21:51 Ответить
Дуже на те схоже ...
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12.02.2021 21:55 Ответить
Та що він може? Хіба тільки понти покидать, ляпнуть якусь дурню, погавкать на Порошенка, наплести якусь нісенітницю іноземному виданню, надути щічки, вдаючи великого боса і присісти в реверансі перед ******. А інакше те, що він витворяє, важко назвати служінням українському народу. Це жах і сором!
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12.02.2021 22:07 Ответить
На інше лялька просто не спроможна!!! Лялька неспроможна діяти чи мислити самостійно !!)))
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12.02.2021 22:10 Ответить
Думаю, можна об'єднати два ваших припущення в одне.
Зєлю посадили на короткий повідок з РФ.
Спочатку йому показали "мир в глазах", потім обмін полоненими.
Потім попросили тихенько зробити щось у замін.
Може напряму, з РФ, а може через тих, хто примазався до зелених.
Потім ще, і ще.
І тепер цим компроматом тримають лоха на гачку.
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12.02.2021 22:14 Ответить
Зеленский просто не соответствует должности президента.
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12.02.2021 22:50 Ответить
Он не понимает, что росия понимает только язык силы, и прекрасно понимает
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12.02.2021 23:50 Ответить
Хамлу,невежеству,безответственному всегда будет какая разница.
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13.02.2021 08:49 Ответить
А ще він не відповідає званню громадянина України.
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13.02.2021 02:11 Ответить
Хамовитому, невежественному и безответственному будет всегда какая разница.У такого всегда найдётся виноватый, только не он болезненно больной своей любовью в себя.
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13.02.2021 08:45 Ответить
татаров дерибанить укрбуд микитася
в інтерасах когось з оп..

а там чималі гроші.. тих грошей вистачить усім,
і прокуроркам, і дбр, і всьому оп
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12.02.2021 22:58 Ответить
Хай Бидона ещё вызовут, чё мелочиться
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12.02.2021 23:23 Ответить
Ты, русский, закинь в ГПУ воды хотя бы, а то они там никак дело против Байдена прожевать не могут Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 771
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12.02.2021 23:28 Ответить
У него компромата на зелёную банду вагон и маленькая тележка - всех сдаст если что
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13.02.2021 04:03 Ответить
Ну так. И многоходовочка с "держи язык за зубами, посиди турма, а я тебя потом помилую" у Моники не прокатит.
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13.02.2021 04:12 Ответить
Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!!)))
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12.02.2021 21:43 Ответить
Так и есть.
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12.02.2021 21:45 Ответить
Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5455
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12.02.2021 21:33 Ответить
Ця татарва москальська вже дійсно дістала.
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12.02.2021 21:33 Ответить
ОПа захищає відвертого ворога України.
Тобто мало їм санкцій проти дубіни.
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12.02.2021 21:35 Ответить
А как там дела с Насировым, Суркисами,Кононенко ,Грановским, Розенблатом,Свинарчуками?
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12.02.2021 21:37 Ответить
Ответь лучше почему вам так дорог этот московитский мразеныш Татаров?
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12.02.2021 21:41 Ответить
Нам дорога Независимость Украины а не лапша на уши про независимость с врагами Украины с членами в наблюдательных советах Государственных компаний Укроаины.
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12.02.2021 21:50 Ответить
Так у вас при власти - московская свора. А то, шо ты выбрал в Президенты - бывший московитский анти-Украинский платный пропагандон. Т.е., для тебя жизнь под русским сапогом - независимость?
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12.02.2021 21:55 Ответить
Звичніше !! Це лише каже про те, що Україна, ще не позбулась остаточно багатовікового московського ярма !!!!))))
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12.02.2021 22:03 Ответить
Украина была слишком долго заражена московитской бациллой.
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12.02.2021 22:11 Ответить
А фамилии можно кто в Украине при власти Московская свора ? А то никто не знает.
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13.02.2021 00:33 Ответить
Ты не знал, шо Нелох - свинособака?
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13.02.2021 00:38 Ответить
Ця татарва москальська вже дійсно дістала. і люди ще вірять цим Бойкам,Рабиновичам,Медведчукам і голосують за них... Та і зелені "слуги" нічим не кращі. Десь вкрасти,щось нагло захопити - от все, на що вони здатні. Таких людей і близько не можна підпускати до влади.
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12.02.2021 21:38 Ответить
Понятно что Татаров не столько корупционер , а просто пешка и идёт борьба между силовыми структураими , которые подчиняются с одной стороны Президенту Украины ,а с другой стороны посольству США
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12.02.2021 21:41 Ответить
В Украине силовые структуры подчиняются посольству США??? Кива,перелогинься. Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство НАБУ и Сытника, чтобы забрать "дело Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 4578
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12.02.2021 21:44 Ответить
Нема сенса,це параноїдальна маячня "Русского мира" !!! Україна ,це не Росія , це в Росіі в усіх негараздах винен Госдеп,а в Україні в усьому винен Порошенко !!)))
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12.02.2021 21:47 Ответить
Это О П мразь гебнявая за три рубля срущая на ЦН
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12.02.2021 21:55 Ответить
А Моськва прагне щоб все в Україні підпорядковувалось кремлю !!!)))
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12.02.2021 21:45 Ответить
Да ви шо а может кремлевским кураторам татаров подчиняется у Вас буйная фантазия Вы немного ошиблись другая сторона это марсианский предатор на земле Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 2124
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12.02.2021 21:53 Ответить
Серьезно? С каких это пор сговор с оценщиком недвижимости и подкуп должностных лиц перестал быть коррупцией и уголовным преступлением? Или ты решил отмазываться как клон - типа это было до назначения в зебильный гадюшник дерьмака, а значит не считается?
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12.02.2021 23:34 Ответить
Татаров наобещал Зеленскому решить проблему Тупицкого, Ермак поддакивает и Зеленский им верит, понятия не имея о серьёзности последствий, доведут жадные дружки глупого клоуна до цугундера.
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12.02.2021 21:44 Ответить
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Источник: https://censor.net/ru/p3247717
Как-то не совсем полная линейка в названии банды, потеряна часть фамилий.Все кадровые вопросы рулит кадровое агентство "ермак" , в доску свой прокурор покрывает все это безобразие, а сверху возникает "найвеличніший"
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12.02.2021 21:45 Ответить
Треш. Бенедиркова і кодло вже вкрай знахабніли з цим татаровим. Поки дядько Джо або вулиця не візьметься нічо не буде
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12.02.2021 21:46 Ответить
Единственный гос.орган, который похвалил Евросоюз, - это НАБУ. Для российской агентуры и олигархата, Портнова, Деркача, Коломойского, Дубинского, и т.п. - это главный враг
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12.02.2021 21:48 Ответить
Да и местные "патриоты" аля порошенко его недолюбливают, недавно вон за ближайшее окружение сывочолого хетьмана в лице кононенко и грановского НАБУ взялось. Просто у шоколадки нет сейчас возможности давить на НАБУ в отличие от кацапской агентуры крепко захватившей власть в стране.
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12.02.2021 23:37 Ответить
Тупоголовий лошара, ти якось забув, що всі антикорупційні органи були створені при порошенку. А при зебенатах, саме ці антикорупційні органи знищуються аби зе-***** могла безтурботно грабувати країну.
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13.02.2021 07:39 Ответить
НАБУ было создано при шоколадном патриоте панамы исключительно под давлением запада, который в противном случае отказывался давать кредиты и подписывать угоду про ассоциацию. При этом шоколадная банда сделала все от них зависящее чтобы НАБУ провалилось так же как САП с холодницким, или НАЗК, которые полностью лягли под власть и олигархов. Ну и конечно же пресвятой хетьман вальцман любит, когда начинают копать под его ближайшее окружение кононенка и грановского, с шансами выйти на их босса, не то что проклятые зебилы, которые не скрывают своей ненависти к практически единственному правоохранительному органу страны, который им не подчиняется.
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13.02.2021 18:38 Ответить
Бенедиктовна совсем очумела. Ей надо укол сделать.
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12.02.2021 21:49 Ответить
Це патологія,медицина тут безсила !!!)))
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12.02.2021 21:53 Ответить
А если автаназия ?
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12.02.2021 23:19 Ответить
Антикоррупционные камни трутся с большой силой но смазка "Кумовство" всё сглаживает и получается обычный пшик Офіс генпрокурора викликає на допит керівництво НАБУ і Ситника, щоб забрати "справу Татарова", - Бутусов - Цензор.НЕТ 5387
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12.02.2021 21:56 Ответить
Народи Вы еще верите что законом демонстрациями протестами Вы что то добьетесь оставьте эти причесанные фантазии для народа в прошлом слово демократия закон диалог в этом "государстве" простите в феодальных угодьях напрочь отсутствует
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12.02.2021 21:56 Ответить
"зе" в деле ,это один и тот же сценарий разработанный рашистами и его выполнение реализуют все, начиная от преза и ОП который есть притоном антиукраинской деятельности рашистской агентуры
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12.02.2021 21:57 Ответить
ГрЁбаный стыд........😡
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12.02.2021 21:58 Ответить
Бубочка боїться Татарова.Може той щось знає, або за ним стоїть хтось. А те що в ОП повно сепарні і зрадників, то зають всі. І Госдеп в першу чергу.
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12.02.2021 22:01 Ответить
100%!
Боїться зачіпати.
Але даремно - все одно його викинуть, як використаний презерватив.
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12.02.2021 22:17 Ответить
Це ППЦ! Ці ідіоти не заспокояться поки їх не прибити!
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12.02.2021 22:13 Ответить
Н-да! ЗЕНЕЛОХ КУКЛА В ЛОВКИХ И НАТРУЖЕННЫХ РУКАХ РЕЗИДЕНТА ЕРМАКА!
ЧТО ТУТ СКАЖЕШЬ ? ЗЕНЕЛОХ ТАКОЙ ЗЕНЕЛОХ))
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12.02.2021 22:57 Ответить
Представьте себе цинизм. Представьте себе безнаказанность и вседозволенность, которую себе позволяет банда Татарова и Симоненко. Они уверены, что ни генпрокурор Венедиктова, ни президент Зеленский, ни глава ОП Ермак, и никто другой в государстве им не помешают. Источник: https://censor.net/ru/p3247717
Ну что за детский сад от Бутусова думать что зе и дерьмак не в курсе (((
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12.02.2021 23:04 Ответить
Интересно: почём на Бессарабке дырка от бублика для венедиктовой ...
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12.02.2021 23:19 Ответить
Это все фигня. Главное, шоб не Порошенко.
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12.02.2021 23:33 Ответить
НАБУ не хоче вчитися або вчиться дуже повільно. 15 лютого всі викликані на допит - у відрядження. 16 лютого по справі венідіктової викликати все керівництво гепрокуратури в якості свідків на допит в сап. І тоді побачимо у кого буде більший конфлікт інтересів.
НАБУ допитайте кілька разів єрмака і все керівництво оп, бенідіктова має ходити на допити разом з єрмаком в сап як на работу, тоді побачите результат хоча б в оцінках громадськості вашої роботи.
В цій боротьбі або ви їх, або вони вас. Іншого не дано.
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12.02.2021 23:56 Ответить
Татаров з Портновим дуже щільно тримають яйця чи то Вови,чи то Ермолки.
Щось є у них на ПРЕЗІКА ...Будемо надіятися ,що Ситник теж має щось у "штанях" !
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13.02.2021 00:10 Ответить
ці покидьки, напевно, відравляли клоуна на раSSію...виступати в кремлівських саунах і ганделиках.....
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13.02.2021 00:20 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти медведчуки, ківи, рабіновичі, бужанські, шуфричі, бойки, вінідіктави, партнови, татарови...і....і...!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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13.02.2021 00:18 Ответить
Не виключено,що під наркотою наш ШОУМЕН вова міг дивно себе поводити ,наприклад...
Це знають ті ,що стискають його "каштанчики". В наш час всі всіх прослуховують,знімають,
"елементарно,Ватсон" !
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13.02.2021 00:32 Ответить
Генсепарша очнулась.
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13.02.2021 00:57 Ответить
просто вже не має слів. скажений пес.
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13.02.2021 01:25 Ответить
эту систему нужно уничтожить либо она уничтожит Украину.
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13.02.2021 06:38 Ответить
Нефіг було голосувати по-приколу
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13.02.2021 07:34 Ответить
татаров, бенедиктова, дєрьмак - трійка найзашкваренніших персонажів, місце яких тільки за гратами, такі цінні кадри для зе-виродка. криворогульний виродок покриваючи злочинців сам є злочинцем.
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13.02.2021 07:33 Ответить
Ну так руководство НАБУ может смело всю оту шоблу послать НАЙУХ..так как это независимая структура и Ген.прокуратура им не указ!!!
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13.02.2021 07:35 Ответить
Зеленский - ВСЕ ! мрачный финал убогой душонки !!! блазеня на смітник !!!
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13.02.2021 07:43 Ответить
Без вельмишановного містера Лінча,( mr. Lynch),боюсь,вже аж ніяк не обійтись...
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13.02.2021 09:45 Ответить
такие обращения нужно журналистам,общественным организациям и негосударственным правозащитным организациям подавать не только в информационное поле.но и как официальное обращение к международным правовым организациям и послам стран,участвующих в помощи УВкраине по борьбе с коррупцией.с указанием персональных исполнителей этой антикоррупционной акции и ОФИЦИАЛЬНО через СМИ обратиться к президенту Украины по вопросу беспредела полузаконно назначенной в своё время генпрокурора Венедиктовой
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13.02.2021 09:56 Ответить
Нерадиві кадри Зеленського: Андрій Калужинський А.В. (вбиває людей за 3 тис. грн.) і Артем Ситник (продає речові докази і скуповує квартири, машини і земельні ділянки) псують імідж Президента України. А Зеля в черговий раз відмазується від міжнародного скандалу: відповідальності за вбитих людей і дітей через нездале його "головнокомандування": розміщення військової техніки поруч з дитячими садками, біля шкіл та в житлових мікрорайонах! В той самий час ці дітки збирають на обстрілюваних вулицях пляшки, а виручку передають на потреби ЗСУ, яку Зеля незаконно передає рашистам, вбивцям і хабарникам з НАБУ! Через зажерливість НАБУ, Зеля перестав з 01.07.2022 року робити виплати УБД та іншим пільговикам на часткове погашення вартості комунальних послуг (а перед цим протиправно зменшив їх у три рази), чим умисно придушує патріотизм ЗСУ і уперто добивається своєї відставки https://proisvol.info/2022/08/14/kaluzhinskij-a-v-vbivaye-lyudej-a-zelenskij-jogo-krishuye
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14.08.2022 23:50 Ответить
 
 