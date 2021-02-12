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Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество

На полигоне "Алешковские пески" в Херсонской области продолжается боевое слаживание подразделений отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform, цель проведения мероприятий боевой подготовки - совершенствование практических навыков командиров и подчиненных действовать в сложных ситуациях на поле боя, управлять подчиненными подразделениями и огнем, а также повысить профессиональное мастерство и боеготовность.

Во время одного из занятий военнослужащие зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады провели учебные боевые стрельбы из зенитных установок ЗУ-23-2.

Мероприятие состоялось под руководством начальника ПВО бригады полковника Вадима Смородского. Пехотинцы тренировались в поражении именно наземных целей с помощью этого оружия в различных условиях и расстояний. Кроме того, проверяли способность и эффективность боевых расчетов действовать слаженно во время выполнения огневых упражнений, одновременно взаимодействуя с другими подразделениями бригады.

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Отмечается, что пехотинцы отлично справились с поставленными задачами, за что получили высокие оценки от руководства бригады. Также действия украинских зенитчиков высоко оценили канадские военнослужащие-инструкторы по программе ЮНИФАЕР, которые присутствовали на занятиях в качестве наблюдателей.

Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 01
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 02
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 03
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 04

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Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 05
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 06
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 07
Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок 08

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
Как по мне это архаика! Зушки давно нужно машинозировать, поставить сервоприводы и чтоб наводчик сидел в укрытии и на экране монитора с 35-ти кратным увеличением, с тепловизором корректировал целеуказатель ! А самолеты сбивать зушкой на сегоднишний день это вообще бред!
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12.02.2021 22:47
+7
Читати коменти під його дописами - це феєрія..
Смішно, якби не було так сумно..

Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок - Цензор.НЕТ 7213
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12.02.2021 22:51
+5
нУ за это отдельный ресспектос Дяди Вани ! Дядя Ваня вам памятник еще поставят! Но, к огромному сожалению, это не государственная программа, не серия...Нет понимания руководства армии что на дворе 21-ый век.... Наши тупые генералы, должен признать, отстали от жизни... И даже не делают выводов(непоказушных) с Армяно-Азербайжанского конфликта... Хотя даже московские зайцы Герасима зачухали потылыцю и хотят что то менять!!! А мы теряем время.
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12.02.2021 23:12
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Как по мне это архаика! Зушки давно нужно машинозировать, поставить сервоприводы и чтоб наводчик сидел в укрытии и на экране монитора с 35-ти кратным увеличением, с тепловизором корректировал целеуказатель ! А самолеты сбивать зушкой на сегоднишний день это вообще бред!
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12.02.2021 22:47 Ответить
Я Вас обрадую.
Такие "вкусняшки", есть с 2016 года.
Опробованы на "зушках", КПВТ и ПКТ. К последним двум, сконструированы специальные станки. Вся эта "инженерная мысль", естественно опробована на "нуле". Впечатлений много, результата тоже достаточно.
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12.02.2021 23:00 Ответить
нУ за это отдельный ресспектос Дяди Вани ! Дядя Ваня вам памятник еще поставят! Но, к огромному сожалению, это не государственная программа, не серия...Нет понимания руководства армии что на дворе 21-ый век.... Наши тупые генералы, должен признать, отстали от жизни... И даже не делают выводов(непоказушных) с Армяно-Азербайжанского конфликта... Хотя даже московские зайцы Герасима зачухали потылыцю и хотят что то менять!!! А мы теряем время.
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12.02.2021 23:12 Ответить
Уточнение.
Мы, теряем кадры.
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12.02.2021 23:28 Ответить
Читати коменти під його дописами - це феєрія..
Смішно, якби не було так сумно..

Пехотинцы на Херсонщине тренируются уничтожать наземные цели из зенитных установок - Цензор.НЕТ 7213
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12.02.2021 22:51 Ответить
Жаль боеприпас зря тратят. Лучше бы на Донбассе тренировались...
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12.02.2021 23:30 Ответить
Ничего не меняется,как будь-то вернулся в добрые 70-е...
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13.02.2021 04:11 Ответить
Xера они стоят, если от снайпера прилететь может? Учения понятно.
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13.02.2021 04:28 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА ! СЛАВА ! СЛАВА !
Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок - Цензор.НЕТ 1167 Піхотинці на Херсонщині тренуються знищувати наземні цілі з зенітних установок - Цензор.НЕТ 3391
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13.02.2021 06:42 Ответить
Если даже трехлинейка срослась с волей и уменьем бойца - ето серьезная преграда окупантам.....
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13.02.2021 09:06 Ответить
... і літаки з гармат.
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13.02.2021 10:03 Ответить
армянщина...
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13.02.2021 21:22 Ответить
В заголовке написано-тренируются уничтожать НАЗЕМНЫЕ цели из зенитных установок. Да, раньше это были зенитки, но их боевая мощь намного превосходит орудие БМП 2 и они не подпадают под Минск. Хорошее, мобильное, дальнобойное средство борьбы с лёгкой бронетехникой и не надо их сбрасывать со счётов, они ещё покрошат кучу орков
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14.02.2021 03:59 Ответить
 
 