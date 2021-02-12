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Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Ополченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Обострение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Терпение лопнуло

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Новый шедевр от создателей "Ополченочки"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли. ВИДЕО

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Кремлевский реванш

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Мама больше не любит скорость

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Поднять неподъемное

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Как это было...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк. ВИДЕО

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Внятный ответ

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Печаль

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Поучительная история

Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей Ополченочки, неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Тонкости российской международной политики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает разрывом отношений с ЕС: "Хочешь мира - готовься к войне"

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+71
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3294
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12.02.2021 22:59
+61
подружка байкера

калі вы думаеце, што словы словы "паляниця" ды "полуниця" самыя складаныя для вымаўлення імігрантамі ва Ўкраіне, то вы яшчэ не бачылі іх вочы, поўныя слёз, калі ім неабходна прачытаць слова "поціновувачі"
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12.02.2021 23:00
+61
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2977
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12.02.2021 23:04
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Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3294
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12.02.2021 22:59 Ответить
подружка байкера

калі вы думаеце, што словы словы "паляниця" ды "полуниця" самыя складаныя для вымаўлення імігрантамі ва Ўкраіне, то вы яшчэ не бачылі іх вочы, поўныя слёз, калі ім неабходна прачытаць слова "поціновувачі"
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12.02.2021 23:00 Ответить
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9285 Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2204
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12.02.2021 23:02 Ответить
а що складного в слові поціновувачі?
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12.02.2021 23:03 Ответить
Ну це на кшталт того, що ми відтворюємо в англійсьуких словах на звук "th"... Хтось його відтворює як "д/т", а хтось як "зе/се".
Але є відмінність: для слов'ян звук "th" - іноземний і його вимова залежить від здібності людини до відтворення звуків. А от "паляниця", "поціновувач" і таке інше - то слов'янські слова і "скрєпні" московити, що позиціонують себе як слов'яни, мали б вільно таке відтворювати своєю "вєлікосркєпною" щелепою... Але ж не виходить... Навіть 300 років перепису історії не наблизили цей викидень орди до слов'янства....
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13.02.2021 00:08 Ответить
Ви привели дуже гарне порівняння з англійською. Доречі, навіть англійською, носії скрепоносних челеп говорять із жахливим акцентом, притаманним тільки для них, і він роками не змінюється навіть у емігрантів
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13.02.2021 05:49 Ответить
+++
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13.02.2021 11:40 Ответить
Це для кого як!
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13.02.2021 05:50 Ответить
а вже дивлячись для кого)))
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13.02.2021 14:10 Ответить
І "нісенітниця" - теж...
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13.02.2021 04:17 Ответить
про зірку сподобалося! от би 73 відсотки дебілів ще так само запулити в космос...
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12.02.2021 23:02 Ответить
Цікаво, що зедібіли зараз мажуть на хліб?
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12.02.2021 23:04 Ответить
Відосики-гундосики. Поки ще в них є якийсь хліб!
Цікаво,а їм смачно,поживно?
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13.02.2021 05:53 Ответить
Паломніца- прикол найкращий😂
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13.02.2021 00:57 Ответить
Резидент Италии пожевал фекалии ...Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3129
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12.02.2021 23:03 Ответить
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2977
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12.02.2021 23:04 Ответить
Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Аполченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 34
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12.02.2021 23:06 Ответить
Закрили кремлівськи "подхрюкиватели".
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13.02.2021 05:55 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7637
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13.02.2021 09:18 Ответить
Среди известных кандидатов (Маруся Звіробій, Руслан Кошулинський, партнер Коломойського Шевченко) у Вирастюка шансы наименьшие, потому что игра в хорошего человека не из политики, как показали выборы в Одессе с участием Олега Филимонова и результат Притулы в Киеве, больше не действует. В это сыграл только Зеленский и обесценил таким образом. Словом, Вирастюка втянули в плохую игру...
Довыборы в Раду. Почему "слуги" втянули Вирастюка в плохую игру
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13.02.2021 00:41 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6737
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13.02.2021 09:38 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1549
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13.02.2021 10:32 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4429
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13.02.2021 00:46 Ответить
+++
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13.02.2021 11:37 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3435
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14.02.2021 11:45 Ответить
Це він дійсно такий три вершка від горшка, чи його на фото зменшили?
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13.02.2021 14:06 Ответить
Человек на фото справа как бы спрашивает: - мальчик, что ты тут делаешь? (рассказывает экскурсовод, показывая на это фото)))
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13.02.2021 14:18 Ответить
рост Зеленского - 1.7м.
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13.02.2021 18:46 Ответить
А кива, вся в дедушку пошла!
кива рассказала бы, за что дедушку гейроя "ссср", люди расстрелять хотели? Только не звизди, что якобы еврей, или кацапочелюстной... Жопезешный мокрожоп **********!
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13.02.2021 01:08 Ответить
+++
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13.02.2021 11:36 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6280
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13.02.2021 06:41 Ответить
////////////
ПреЗЕдент не только поздравил с китайским Новым годом лидера и народ Китая в запрещенном в КНР Twitter, но и допустил серьезный ляп с изображением. К поздравлению он прикрепил картинку..... с площади Дурбар в столице Непала Катманду.

Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4826
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7661

... Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4826 (ой маладец))))))))))))
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13.02.2021 08:27 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2153
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13.02.2021 08:35 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4960
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13.02.2021 08:41 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9376
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13.02.2021 09:15 Ответить
Тонкощі російської міжнародної політики, новий шедевр від творців "Ополченочки", непідйомний тягар Вірастюка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5306
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13.02.2021 10:22 Ответить
якби Львівяни довели справу до кінця , то можливо дибілом-дрочуном в Україні і не смерділо . ківо мразей на мило .
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13.02.2021 11:35 Ответить
Коли в нас будуть нормальні представники влади, а не ця кунсткамера ідійотів ?
Чи то українці обирають собі подібних...
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13.02.2021 13:03 Ответить
 
 