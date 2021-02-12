Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Ополченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Обострение

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива рассказал, как его деда в 1945 "расстреляли жители Львова": "Дед выжил, но память об этом осталась"

Терпение лопнуло

Новый шедевр от создателей "Ополченочки"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена Медведчука Марченко сняла фильм об УПЦ МП с собой в главной роли. ВИДЕО

Кремлевский реванш

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какой нах#й Московский?" и "Зеленский закрой суд": активисты пикетировали Окружной админсуд Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мама больше не любит скорость

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дубинский начал продавать свои авто, кажется, мама больше не "любит скорость", - агент НАБУ Шевченко. ФОТО

Поднять неподъемное

Читайте на "Цензор.НЕТ": "СН" выдвинула Вирастюка кандидатом на довыборы в Раду по округу №87 в Ивано-Франковской области. ВИДЕО

Как это было...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стать кандидатом от "Слуги народа" мне предложил Зеленский, - Вирастюк. ВИДЕО

Внятный ответ

Печаль

Поучительная история

Тонкости российской международной политики

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает разрывом отношений с ЕС: "Хочешь мира - готовься к войне"

Читайте на "Цензор.НЕТ": После заявлений Лаврова о разрыве отношений с ЕС в РФ резко подешевел рубль. ИНФОГРАФИКА

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