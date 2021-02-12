Тонкости российской международной политики, новый шедевр от создателей "Ополченочки", неподъемный груз Вирастюка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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Обострение
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Новый шедевр от создателей "Ополченочки"
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Мама больше не любит скорость
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Внятный ответ
Печаль
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калі вы думаеце, што словы словы "паляниця" ды "полуниця" самыя складаныя для вымаўлення імігрантамі ва Ўкраіне, то вы яшчэ не бачылі іх вочы, поўныя слёз, калі ім неабходна прачытаць слова "поціновувачі"
Але є відмінність: для слов'ян звук "th" - іноземний і його вимова залежить від здібності людини до відтворення звуків. А от "паляниця", "поціновувач" і таке інше - то слов'янські слова і "скрєпні" московити, що позиціонують себе як слов'яни, мали б вільно таке відтворювати своєю "вєлікосркєпною" щелепою... Але ж не виходить... Навіть 300 років перепису історії не наблизили цей викидень орди до слов'янства....
Цікаво,а їм смачно,поживно?
Довыборы в Раду. Почему "слуги" втянули Вирастюка в плохую игру
кива рассказала бы, за что дедушку гейроя "ссср", люди расстрелять хотели? Только не звизди, что якобы еврей, или кацапочелюстной... Жопезешный мокрожоп **********!
ПреЗЕдент не только поздравил с китайским Новым годом лидера и народ Китая в запрещенном в КНР Twitter, но и допустил серьезный ляп с изображением. К поздравлению он прикрепил картинку..... с площади Дурбар в столице Непала Катманду.
... (ой маладец))))))))))))
Чи то українці обирають собі подібних...