РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15224 посетителя онлайн
Новости Фото За рубежом Революция в Беларуси
6 475 47
Беларусь (7521) ВОЗ (773) Лукашенко (3501) Евросоюз (15860) Стано (58)

У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

Пресс-служба захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко обнародовала копию письма от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и пресс-секретаря Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса, где к нему обращаются как к "президенту" Беларуси.

Речь идет о приглашении Беларуси в Инициативу по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT) и к участию республики в онлайн-конференции ACT 9 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

На Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что недавно получил письмо от Урсулы фон дер Ляйен, где его назвали "президентом". "Пишут одно, а на Западе приветствуют других. Могли написать экс-президенту, бывшему президенту или белорусскому народу. Тем не менее я благодарен, что они понимают, кто в доме хозяин", - сказал Лукашенко.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в тот же день сказал DW, что речь шла о письме от 9 июня 2020 года, в котором сообщалось о переносе саммита "Восточного партнерства" с 18 июня в связи с пандемией COVID-19. Письмо было отправлено еще до выборов главы государства 9 августа, которые в Брюсселе по-прежнему не считают свободными и справедливыми, отметил Стано. По его словам, после 9 июня Лукашенко "не было направлено ни одного письма".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвал условия своей отставки: никаких протестов и неприкосновенность его сторонников

На документе, который опубликовал "Пул Первого", есть логотипы ВОЗ и Еврокомиссии. "Your Exсellency", - пишут, обращаясь к Лукашенко, Урсула фон дер Ляйен и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Как видно, письмо отправлено 22 января. А пресс-секретарю Петеру Стано советуем учить матчасть", - говорится в комментарии к копии письма, датированного 22 января 2021 года. В нем к Лукашенко обращаются как к "президенту" Беларуси.

СМИ отметили, что в этом опубликованном документе нет имен главы ВОЗ и главы Еврокомиссии, после чего в канале "Пул Первого" появилась часть документа с именами и подписями. "Тем, кто интересовался автографами под этим письмом, посвящается", - написали в пресс-службе Лукашенко.

У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания 01

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 12 февраля пояснил белорусской службе Радио Свобода, что письмо было направлено Александру Лукашенко "как будущему председателю Содружества Независимых Государств с приглашением Беларуси в АСТ (Инициатива по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19)".

Также читайте: Лукашенко анонсировал принятие закона о пресечении массовых акций протеста в Беларуси: Нравится это кому-то или нет, но процесс запущен

"ВОЗ, которая была лидером по рассылке совместных приглашений, решила использовать титул президента в официальном почтовом адресе. Это никоим образом не означает изменения устоявшейся позиции ЕС, который считает, что Лукашенко не имеет демократической легитимности", - прокомментировал Петер Стано.

Он также отметил, что ВОЗ признала ошибку в использовании в письме подписи главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. По словам Стано, это письмо должна была подписать комиссар Еврокомиссии Стелла Кириакидес.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+21
Ну официально то, и ***** называют пуйтином, но все же понимают, что он *****.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:20
+13
Эти чмошники из ЕС могут только потакать левакам и толпой козлить какого-нибуть профессора, за то, что тот как-то неправельно на кого-то посмотрел и высказал свое мнение. На деле же, всяким дегенератам вроде ***** или его ************, готовы прощать все и вся. *****'т дубинками женщин в Беларуси - реакции ноль.. Забивают женщин камнями у арабов - реакции ноль. Но стоит какой-то левой фемки посетовать на то, что 20 лет назад на пьяной вечеринки, ее ущипнули за зад, как тут же начинается непоколебимое и беспринципное козление оппонента только на основании ее пьяной истории. А там, пусть хоть в Беларуси на ремни вышедших на протесты женщин режут, - ЕС озабочен.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:27
+12
Это было понятно еще в 2014 году. Если бы ЕС адекватно отреагировал на агрессию Фашисткой Федерации на суверенное государство Европы, сейчас бы в другом государсве Европы, не було бы усатого таракана, да и ***** бы в бункер зарылось присыпаное крымскими камнями. А так, грабь, взрывай, убивай, - ЕС озабочен. Одних только гражданских самолетов **** сбило три штуки, один из которых правительственный страны ЕС. Ждем грязной ядреной бимьбы от ***** в Брюсселе и очередную озабоченность от ЕС.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
завтра выходной,белорусы наверное опять пойдут дарить ябатькиным костоломам цветы...
показать весь комментарий
13.02.2021 02:05 Ответить
Так прохладно же немного на улице
показать весь комментарий
13.02.2021 04:24 Ответить
Ну официально то, и ***** называют пуйтином, но все же понимают, что он *****.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:20 Ответить
Эти чмошники из ЕС могут только потакать левакам и толпой козлить какого-нибуть профессора, за то, что тот как-то неправельно на кого-то посмотрел и высказал свое мнение. На деле же, всяким дегенератам вроде ***** или его ************, готовы прощать все и вся. *****'т дубинками женщин в Беларуси - реакции ноль.. Забивают женщин камнями у арабов - реакции ноль. Но стоит какой-то левой фемки посетовать на то, что 20 лет назад на пьяной вечеринки, ее ущипнули за зад, как тут же начинается непоколебимое и беспринципное козление оппонента только на основании ее пьяной истории. А там, пусть хоть в Беларуси на ремни вышедших на протесты женщин режут, - ЕС озабочен.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:27 Ответить
пизидент - инвалид.. подружился с пуциным и стал дурачком.. хотя дурак - дурачком, а парады на выходных нормально подровнял.. это говорю как пыстэць-пыстэць участник двух Майданов.. держись от греха подальше???? держись от касапа по-дальше..
показать весь комментарий
13.02.2021 02:30 Ответить
Николае Чаушеску перед расстреллом тоже зорал..: Хайль Лукашеску... У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 4031 У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 4031
показать весь комментарий
13.02.2021 02:31 Ответить
Это было понятно еще в 2014 году. Если бы ЕС адекватно отреагировал на агрессию Фашисткой Федерации на суверенное государство Европы, сейчас бы в другом государсве Европы, не було бы усатого таракана, да и ***** бы в бункер зарылось присыпаное крымскими камнями. А так, грабь, взрывай, убивай, - ЕС озабочен. Одних только гражданских самолетов **** сбило три штуки, один из которых правительственный страны ЕС. Ждем грязной ядреной бимьбы от ***** в Брюсселе и очередную озабоченность от ЕС.
показать весь комментарий
13.02.2021 02:34 Ответить
Лучшим президентом Мира за всю историю человечества считаю Франклин Делано Рузвельта,который не стал Мудаком,который за 4 каденции подряд вывел США на 1 место в Мире по экономике и далее везде,после Великой Депрессии 1929 года и до самой смерти в 1945 году...,таких президентов больше не будет... У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 2420
показать весь комментарий
13.02.2021 02:37 Ответить
Кто его считает лучшим президентом ? Это фантазии .
показать весь комментарий
13.02.2021 05:55 Ответить
Пока сынуля пытается пролезть во власть, чтобы выкрутить тарифы для украинцев по максимуму, его мамаша выступает за тарифный майдан-СЕМЕЙКА С ОДНОЙ ЖОПОЙ НА ДВА БАЗАРА

У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 509
показать весь комментарий
13.02.2021 02:48 Ответить
Это все игра на Публику с серпом и молотом...во лбу... У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 5788
показать весь комментарий
13.02.2021 02:49 Ответить
Взять все и поделить... У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 6502Шариковщина однако,Сэр...
показать весь комментарий
13.02.2021 02:51 Ответить
Перша ракетка України Еліна Світоліна (№5 WTA) продовжила переможну серію в основній сітці Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу.
У третьому колі 26-річна українка обіграла мокшанку Юлію Путінцеву з Казахстану (№28 WTA).
Australian Open. Третє коло
Еліна Світоліна (Україна) - Юлія Путінцева (Казахстан) - 6:4, 6:0
показать весь комментарий
13.02.2021 04:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=P2aaTgVBwtQ&feature=emb_logo
показать весь комментарий
13.02.2021 04:30 Ответить
Мокшванська свинособака ********** захищає кольори Казахстану, але народилася і живе в Москві, а до 2012 року грала за Росію. Відома не тільки своїми успіхами, а і своєрідною поведінкою на корті. Практично кожен її матч супроводжується бурхливими сплесками емоцій, приправленими добірною лайкою, киданням ракетки або нецензурними жестами. По ходу турніру вона вже встигла вилаяти свого тренера в матчі першого кола, назвавши його «шматком дов******».

https://www.youtube.com/watch?v=jd9NW89HteY&feature=emb_logo
показать весь комментарий
13.02.2021 04:45 Ответить
Президент колхоза Беларусь и Президент европейского государства это разные понятия, пусть Лукашенко ищет себе равных и не клеится к.... У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 8967
показать весь комментарий
13.02.2021 05:37 Ответить
У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 4433 У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 300
показать весь комментарий
13.02.2021 05:46 Ответить
Таракан сам удивился, что его в документе называют "президентом", а не "насекомым".
показать весь комментарий
13.02.2021 06:13 Ответить
а лука теперь по всему миру бумаженции ищет де его по запарке президентом называют?
можно еще в египетских слепках покопаться, може там шо...
показать весь комментарий
13.02.2021 06:50 Ответить
Намедни в РФ Лавров и компашка жестоко надругались над Жозепом Боррелем, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Во время визита в Россию, где европейцы опять пытались облизать Путина. Не помогло даже то, что Боррель, по обычаю комиссаров ЕС, левый коммуняка из Испанской социалистической рабочей партии.
показать весь комментарий
13.02.2021 06:56 Ответить
На Всебелорусском народном собрании националисты поддержали Лукашенко.
В своем выступлении Анна Канопацкая заявила:
"Альтернативы не было: утрата нашей государственности и суверенитета в ходе гражданского противостояния, организованного внешними силами, либо признание вашей победы. Я и мои сторонники, безусловно, предпочтем второе."

У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 8286
показать весь комментарий
13.02.2021 07:26 Ответить
Это как если бы Тягнибок поддержал Януковича.
показать весь комментарий
13.02.2021 07:46 Ответить
Вот именно, в Беларуси нет такого противостояния между националистами и медведчуко-гебней, как у нас. Поэтому страна целее, нету внешнего и внутреннего паразитизма.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:36 Ответить
Ватная котлетница отобрала у них революцию.
показать весь комментарий
13.02.2021 08:17 Ответить
У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 6752 У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 20
показать весь комментарий
13.02.2021 07:38 Ответить
У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 9148
показать весь комментарий
13.02.2021 07:44 Ответить
ну это на словах а на бумаге написано иное, политики лживые продажные склизкие
показать весь комментарий
13.02.2021 08:01 Ответить
Как можно признавать президентом диктатора, который в 21 веке не провел ни единого гей-парада, отрицая главную свободу прогрессивного человечества.

youtube.com/watch?v=M8cpmtVG7dw
показать весь комментарий
13.02.2021 08:05 Ответить
Не повірите, Пол Пот і Гітлер теж не провели жодного гейпараду, гарні хлопчики, правда?
показать весь комментарий
13.02.2021 10:33 Ответить
Ну да, Гитлер был большим отрицателем прогресса, поэтому либерасты и объединились с коммунистами, чтобы прогресс таки состоялся.
показать весь комментарий
13.02.2021 16:01 Ответить
Да, и Гитлер во время войны не угробил столько украинцев, сколько либерасты с коммунистами в как-бы безвоенное и вполне прогрессивное время.
показать весь комментарий
13.02.2021 16:07 Ответить
Якщо свобода і прогрес визначаються гей-парадами - то нафіг потрібна така свобода і такий прогрес...Там,де свободу мають під...раси я жити не хочу...
показать весь комментарий
13.02.2021 13:27 Ответить
Животное лохматое!
показать весь комментарий
13.02.2021 08:35 Ответить
Признают президентом, терпилы молча курят в сторонке
показать весь комментарий
13.02.2021 08:46 Ответить
очередной раз дипломатия Евросоюза обосралась.....
показать весь комментарий
13.02.2021 09:17 Ответить
Ещё один легитимный🤦🤦
показать весь комментарий
13.02.2021 09:22 Ответить
Таракан и так и этак хочет быть с- царьком У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 2324
показать весь комментарий
13.02.2021 10:09 Ответить
а пусть ему покажут вот это ))) тоже, междупрочим, мировое признание. когда и о бульбохуйле статья появиться, пусть не забудут показать ))
показать весь комментарий
13.02.2021 10:35 Ответить
евро союз ше та проститутка
показать весь комментарий
13.02.2021 11:17 Ответить
Если бы в письме было все правильно подписано, еврокомиссия потратила бы еше пару лет на его проверки и утверждения, а тут поток бумажек про корону разгребать. Бюрократия дала сбой, нужно придумать больше проверок подписей и статусов, с нотариальным подтверждением.
показать весь комментарий
13.02.2021 11:39 Ответить
Документ на бланку ВООЗ, а як відомо, ВООЗ знаходиться під впливом (чи то керуванням уряду Китаю). Як раз це (зокрема) стало причиною виходу США із ВООЗ.
Так що тут Лукашенко блефує за допомогою своїх китайських друзів
показать весь комментарий
13.02.2021 11:59 Ответить
Знаєте,Лукашенко до цього часу не допускав російської експансіі в свою країну...Росіяни постійно просять створити в Білорусі авіабазу - а він не дозволяє...А тепер подумайте,що буде,коли Лука,загнаний європейськими і нашими ідіотами в глухий кут - дозволить?..Кому від того буде краще?..Отоді ми опинимось в справжньому кільці з малим розривом,і отоді він відразу перестане бути "захватівшим власть",узурпатором,хєратором і подібним хрєном...Я до того,що тиснути потрібно до певної межі,після якої всякий тиск втрачає суть,зміст і смисл...
показать весь комментарий
13.02.2021 13:39 Ответить
"Виконующий - захвативший владу -Президент Білорусії" У Лукашенко показали документ от ЕС и ВОЗ, где его назвали президентом, в Евросоюзе подчеркнули, что это не означает признания - Цензор.НЕТ 1001
Не інакше !
показать весь комментарий
13.02.2021 15:39 Ответить
Хе-хе! Классика. "Господин назвал меня любимой женой!"
показать весь комментарий
13.02.2021 18:14 Ответить
 
 