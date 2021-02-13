Выполнена достаточно сложная комбинация. Возвращение граждан - приоритет Украины, - Зеленский встретился с моряками, освобожденными из пиратского плена в Нигерии. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Общество
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Киеве шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре прошлого года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровського, а также двух граждан Албании.
Во исполнение задания президента Владимира Зеленского Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена. Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они прибыли в Киев.
"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может продолжатся много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех", - сказал Глава государства, приветствуя моряков на родине.
Президент подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой - это приоритет для Украины. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне. "Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", - отметил он.
"Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди - приоритет. Поэтому - с возвращением! " - ответил глава государства. Также президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.
Пожалуйста, подождите...
Вони "живуть краще" будь кого з присутніх форумчан.
ваша "логіка", м'яко кажучи, дуже і дуже дивна...
Як на мене.
Формуйте свої думки адекватніше.
У цьому заключається вміння писати, а не "ляпати" по клавіатурі.
Досвідос!
Не порядок.
НІЯКОЇ роботи з нігерійськими піратами уряд України не проводив і не міг провести в принципі.
Захоплених моряків ЗАВЖДИ викупає судновласник, за ГОТІВКУ. Судновласник, коли посилає судно в таку сраку як Західна Африка, ЗАВЖДИ страхує ризики того, що судно та екіпаж будуть захоплені піратами.
Максимум що могли допомогти в уряді - організувати переліт додому, великого розуму це не потребує
Рік торгувались з власником через МЗС.Зторгувались.
ЯКИМ БОКОМ ТУТ ЗЄЛЄНСКІЙ ???
Деньги?
Наркотики?
Оружие?
А с родными погибших за время "перемирия" он не хочет встретится? А с ранеными в госпитале?
«Справа про захист репутації»: суду в США надані роз'яснення, як Дубінський ухилявся від повістки.
Про деталі Москаль поінформував на своїй сторінці в Facebook та офіційному сайті.
Як відомо, Москаль представляє інтереси громадянина США Алекса Ровта в Україні.
Предметом позовів є захист честі та гідності і ділової репутації, а також спростування "завідомо неправдивої інформації", раніше розповсюдженої Дубінським стосовно Ровта.
З метою забезпечення позову Ровт просив накласти арешт на все майно відповідачів.
Крім того, Ровт просив Федеральний суд США витребувати й прийняти до розгляду справу "щодо відмивання на території США коштів, отриманих злочинним шляхом кінцевим бенефіціаром "1+1" Ігорем Коломойським.
Американський суд надіслав до Міністерства юстиції України судові повістки для Дубінського та авторів програми "Гроші", які, згідно міжнародних зобов'язань України, мали бути вручені.
Однак протягом майже року ні міністерство, ні українські суди цього так і не зробили.
Крім того, Москаль надав розлогі пояснення суду Нью-Йорка стосовно хронології та обставин невручення повістки Дубінському.
Адвокат зазначив, що спроби вручити повістку здійснювалися неодноразово. Москаль навіть просив київський суд застосувати примусовий привід Дубінського для вручення повістки ("на підставі його неодноразової неявки та відвертого ігнорування повісток").
Президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.