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героизм (158) Япония (1240) донецкий аэропорт (538)

Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют, как мифических героев". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Японские косплееры ночуют в униформе со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания, чтобы хоть немного почувствовать ту атмосферу, которая была при героической 242-дневной защите Донецкого аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на стрвнице в Facebook преподаватель японского языка Борис Мороз.

"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетапе "обороны донецкого аэропорта".
Мы живем в стране, чьих воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов.

Они нашивают желто-синий флаг на форму и пишут на большом флаге "79 оаэмбр", как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.

Мы за шесть лет прошли путь от страны, которой почти не существует, в страну, гражданами которой представляют себя юноши в фантазиях".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Окопная война": Не хватало людей, стресс, недосып. Это были ближние бои с российским агрессором, подходившим к нам со всех сторон, - воин ВСУ Олег Посохов о боях в ДАП. ВИДЕО

Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 01
Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 02
Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 03
Японские косплееры делают фотосеты в образах киборгов, героически защищавших ДАП: Наших воинов копируют, как мифических героев 04

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+100
Правильні японці )
Слава ЗСУ !
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13.02.2021 14:45
+63
ЯпоноБандерівці! Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев" - Цензор.НЕТ 1758
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13.02.2021 14:55
+54
ДА САМУРАИ!!!! ВАМ ЕЩЕ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА ДОМОЙ ВОЗВРАЩАТЬ!!! кацапа нужно изучать и знать! хотя по сути сраное ничтожное и трусливое существо....
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13.02.2021 15:21
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Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4574
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13.02.2021 16:50 Ответить
нам есть чем гордится
наша нация не рабы
и это факт!!
поддеревянский сказал одну фразу - від@біться від нас!!!
иначе будет много крови, нашей, вражеской
это уже не важно...б
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13.02.2021 15:50 Ответить
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 2613
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13.02.2021 15:55 Ответить
це варто перекласти японською

Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.


Роман Семисал
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13.02.2021 21:57 Ответить
О то недарма я собі Тойоту купив) Народ, пропоную флешмоб - усi купуємо японські авто)
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13.02.2021 15:56 Ответить
Я те саме зробив у кінці грудня - Toyota Camry hybrid стоїть під хатою чекає на свою першу поїздку у Польщу.
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 8491
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13.02.2021 16:04 Ответить
от куда бабло миллионер вор уу вызываю сбу и гбр купил наконтрабанду
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13.02.2021 17:06 Ответить
))). Все законно - у Польщі на оподатковану зарплату таку Camry заробив за 2 роки.
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13.02.2021 17:30 Ответить
Тойота найкращий вибір якщо треба багато їздити без особливого понту.
Це моя на кожний день, в мене вона вже 22 роки а взагалі їй 27
Більше півмільона кілометрів

Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 9682
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13.02.2021 17:56 Ответить
ЗачОт!Бренд Тойота завжди був еталоном якості і надежності
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13.02.2021 21:52 Ответить
***надійності *** , sorry
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13.02.2021 22:53 Ответить
Mazda ! Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 285
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13.02.2021 21:33 Ответить
Subaru!
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13.02.2021 21:43 Ответить
в мене була 2001 Impreza у яку ми втулили front swap з Японії - двигун 2 літра турбо та передню підвіску STI version 5 ще до того коли в штатах ніхто не знав про STI та рожеву лайбу на радіаторі
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14.02.2021 02:34 Ответить
не ображайтесь пані Ведано
але є таке кацапське приcлів'я яке я чув з далеких 90-х налаштовуючи Релкомовський інтернет на російському далекому сході
Хонда стіляга
Тойота трудяга
Нісан бревно
Мазда гівно
🤨😛
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14.02.2021 02:29 Ответить
Чого маю ображатись ?

Я була не в тій ситуації, щоб сильно вибирати (і думати про моделі та марки), коли купувала авто.
Люблю свою машину і жодного разу не пожалкувала, що її купила.
4Х4 мене цілком влаштовує, особливо взимку у сніг. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 865

У нас найбільше крадуть Тойоту Рав-4 і Хонду CRV. Так що відпадають. І вже передумала.
Нісан - нормальний.

Тоуота 4Runner, блін, мені в очах мигає. Класна тачка. Я вже геть хотіла appointment взяти в дилера - проїхатися. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 7416
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14.02.2021 02:42 Ответить
4runner це те що треба беріть
це брат Тойота Hilux - талібанський трак який пройде усюди
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14.02.2021 02:53 Ответить
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 5863 Дякую !
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14.02.2021 03:00 Ответить
Мені не дуже подобається ******** дизайн окремих моделей..
Honda Pilot, Nissan Pathfinder ...
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14.02.2021 02:47 Ответить
отож беріть 4 runner
він буде ціну тримати добре на вторинному ринку
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14.02.2021 03:01 Ответить
Немає нічого кращого ніж жінка на брутальному позашляховику👍
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14.02.2021 03:08 Ответить
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 1171
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14.02.2021 03:48 Ответить
у вас Québecois це конче необхідно
я минулого року був в Монреалі на крузаку узимку
їздили з Вермонту попити кави з путіним😬
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14.02.2021 03:59 Ответить
Так отож.
З Вермонту часто машини тут бачимо. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4715 Наші теж за покупками і бензином туди мотаються (правда, не зараз), і я була... давніше ...

Ще приїжджайте на smoked meat. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4715
Шо той =путін= ...
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14.02.2021 04:12 Ответить
ми були на джипі ранглері із західно вірджинськими реднецькими номерами а й намастованими кріпленями дли лиж
канадський прикордонник нас довго допитував щодо маріхуани 😀
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14.02.2021 04:20 Ответить
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 6938 Підозріло виглядали ... Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 6527
Та ладно, у нас можна купити ... Державний магазин десь у центрі. Кажуть, там черги.

Я пам*ятаю, що Ви десь далі живете ... Думала, на машині вермонтських друзів.

Покаталися ? На Ski Bromont ?
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14.02.2021 04:31 Ответить
ми на Stowe їздимо майже кожної зими
і за звичкою їздимо до Монреалю на пару днів
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14.02.2021 04:43 Ответить
угу, тільки хонда в Штатах та у Британії- це абсолютно протилежний покупець та сегмент ринку...
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14.02.2021 02:49 Ответить
Хонда позицінувала себе як м'які моделі і програла маркетингову війну в штатах
зараз Хонда випробовує себе як спроможні позашляховики побачимо що з цього вийде
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14.02.2021 02:59 Ответить
маю на увазі той факт, що в США- це молодь з натяком на швидкість, а в Англії- автомобіль для пенсіонерів. Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 1159
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14.02.2021 11:37 Ответить
Японців дуже придушили у плані емоційно-психологічному після війни, придушили жорстко, вибиваючи з них дух мілітаризму і агресивності. І вони змирились із поразкою, але не кацапам - тим вони війну не програвали, а от території втратили, кацапи поцупили острови, на відміну від американців, що брали території у примусово-"добровільну" аренду, але не анексували майже нічого, окрім анексованого самим ж японцями у першу і другу світові війни, і то там мізер територій. І от настає час повернути втрачене, а нація майже втратила колишню войовничість, тож японцям дуже потрібен приклад вдалого протистояння потенційному супротивнику.
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13.02.2021 16:01 Ответить
это обычный косплей. Они точно так же косплеят всех, ниже я дал ссылки на косплей ФСБ, а если полистать по фоткам на сайте Wordcosplay то там и косплей раша-десанта есть.
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13.02.2021 19:38 Ответить
ну да, это редкость, когда ВСУ копируют. Это, вероятно, на фоне давнего протистояния с Россией. Типо солидарности.
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13.02.2021 16:05 Ответить
Вы вообще не в теме)
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13.02.2021 16:18 Ответить
Це тільки в американських стрічках вояки продовжують супротив голодні, без зброї. один на один подібні до Рембо. а по життю навряд що хтось повторив би ті відчайдушні подвиги, що зробили наші українські хлопці ,. особливо в перші роки війни ; роздіті, розбуті, голодні, без належного захисту від куль.. Честь вам і хвала. наші захисники!
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13.02.2021 16:27 Ответить
Вот как мы начинали... голодны, босые - дрались и не сдавались...
https://anonfiles.com/NeZ4mfI3p7/PSX_20171003_143417_jpg
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13.02.2021 18:27 Ответить
Я все хотіла Вас запитати, що означає LVA.
Шукала розшифровку, нічого притомного не знайшла.
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13.02.2021 21:31 Ответить
Всё верно... Не найдёте... )
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13.02.2021 21:38 Ответить
Это для своих...
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13.02.2021 21:39 Ответить
Розумію.
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13.02.2021 21:50 Ответить
если бы эти японцы не потролили кацапов, это сделали бы солдаты НАТО! Очень скоро японцы станут выкладывать мукбанги с варениками и салом!
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13.02.2021 16:47 Ответить
Прийдёт время, и о защите ДАП будут снимать фильмы, рассказывать в школах. Именами защитников будут названы улицы в городах и сёлах.
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13.02.2021 16:48 Ответить
вже названі, навіть школа ім. Івана Зубкова в його місті
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13.02.2021 18:08 Ответить
ахахах они вообще вчихляються или так в сталкера шпилят ну и цирк
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13.02.2021 17:04 Ответить
Так, наші славетні воїни мають славу по всьому світу, як колись козаки, козацькому роду нема переводу.

Слава Україні!
Героям слава!
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13.02.2021 17:12 Ответить
Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 8174
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13.02.2021 17:36 Ответить
ООооо.. 79ка... ПРИЯТНО...!
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13.02.2021 17:54 Ответить
Не вижу повода для радости.
Японцы косплеят ВСЕХ. Например есть косплей ФСБ. Вот тут много фоток. ссылка
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13.02.2021 18:03 Ответить
Тяу тяу тяу тяу!!Там нет японцев. Ни одной японской морды.
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13.02.2021 18:30 Ответить
ага, а раскосые глаза на фото 4, 5 и 9, это конечно признак славян.
На тебе ссылку на мировой сайт по косплею, полистай, там много фот ссылка
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13.02.2021 19:35 Ответить
Раскосые глаза у Ельцина, Лужкова, Собянина, Шойгу и прочих бурятов. По ссылке ни одного японца в форме ФСБ.
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13.02.2021 21:23 Ответить
ну тогда и в самой статье на фото буряты.
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14.02.2021 11:39 Ответить
да начхать кто там вообще. Главное что у японцев нет косплея ФСБ.
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14.02.2021 19:31 Ответить
ну в таком случае у них также нет косплея киборгов.
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14.02.2021 23:15 Ответить
ну в таком случае ты в глаза долбишься, так как тут лицо японца есть, а у тебя - нет.
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15.02.2021 05:07 Ответить
Брешешь, по твоей ссылке ни одного японца, а лица все спрятаны.
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17.02.2021 12:48 Ответить
не, ну для кацапья тут точно нет повода для радости. а ссылки свои битые в ухо себе засунь!
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13.02.2021 19:49 Ответить
Брєд собачій, а не косплей
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14.02.2021 13:24 Ответить
Ще, і ще раз повторюю - за пару-трійку днів в Молдові на їхніх виборах я стільки разів відповідав "Героям слава" у відповідь на їхне "Героям слава!" до мене, скільки я за місяць давно вже не казав в Україні!
А Героям таки слава!
І слава нації!
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13.02.2021 21:04 Ответить
Сахалін це Японія!
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13.02.2021 21:31 Ответить
Та я б їм взагалі весь Далекий Схід віддав, кацапи крім того що засрали його нічого там не зробили за всю історію, а япи зробили б цукерку
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13.02.2021 21:58 Ответить
Несподівано "правосєкі" з'явились на Далекому Сході...
...Скобєєва і сімон'ян ще не знеслися? Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 1293
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13.02.2021 23:18 Ответить
Сахалін це Японія! サハリンは日本です
Крым это Украина! クリミアはウクライナです！
россия это помойка. ロシアはダンプです。
россия всегда пишется только с маленькой буквы - ロシアは常に小さな文字だけで書かれています
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14.02.2021 01:33 Ответить
Я эти фотографии и эту новость несколько лет назад видел и слышал.....Зачем ее снова мусолить????Нету ниче нового??? Ищите....
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14.02.2021 08:54 Ответить
это другие фото и другие японцы. А у тебя амнезия.
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14.02.2021 19:34 Ответить
Ще і у пікселях форма Японські косплеєри роблять фотосети в образах "кіборгів", які героїчно захищали ДАП: "Наших воїнів копіюють, як міфічних героїв" - Цензор.НЕТ 4995
Слава Богу, слава Україні і захисникам ДАПа.
Японці молодці, гарну справу роблять. а в Україні чомусь не так.
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14.02.2021 13:22 Ответить
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