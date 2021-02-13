Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют, как мифических героев". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж
Японские косплееры ночуют в униформе со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания, чтобы хоть немного почувствовать ту атмосферу, которая была при героической 242-дневной защите Донецкого аэропорта.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на стрвнице в Facebook преподаватель японского языка Борис Мороз.
"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетапе "обороны донецкого аэропорта".
Мы живем в стране, чьих воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов.
Они нашивают желто-синий флаг на форму и пишут на большом флаге "79 оаэмбр", как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.
Мы за шесть лет прошли путь от страны, которой почти не существует, в страну, гражданами которой представляют себя юноши в фантазиях".
Пожалуйста, подождите...
наша нация не рабы
и это факт!!
поддеревянский сказал одну фразу - від@біться від нас!!!
иначе будет много крови, нашей, вражеской
это уже не важно...б
Це мій вирок і вибір: я не покину борт;
я не людина, я - кіборг, мій вимір - аеропорт.
Для когось я прокажений, комусь я - під нігтем цвях,
трощать мої мікросхеми, луплять мене по зубах.
Облазить моя шкіра, плавиться мій метал,
а я, як у груди рапіра, вгризаюся в термінал.
Скаче в мені напруга, аж іскри летять з-під брів,
втративши кібердруга, я знищу сто біочортів.
Навіть роздертий на скиби, я не віддам Донбас.
Звати мене кіборг, але я один із вас.
Роман Семисал
Це моя на кожний день, в мене вона вже 22 роки а взагалі їй 27
Більше півмільона кілометрів
але є таке кацапське приcлів'я яке я чув з далеких 90-х налаштовуючи Релкомовський інтернет на російському далекому сході
Хонда стіляга
Тойота трудяга
Нісан бревно
Мазда гівно
🤨😛
Я була не в тій ситуації, щоб сильно вибирати (і думати про моделі та марки), коли купувала авто.
Люблю свою машину і жодного разу не пожалкувала, що її купила.
4Х4 мене цілком влаштовує, особливо взимку у сніг.
У нас найбільше крадуть Тойоту Рав-4 і Хонду CRV. Так що відпадають. І вже передумала.
Нісан - нормальний.
Тоуота 4Runner, блін, мені в очах мигає. Класна тачка. Я вже геть хотіла appointment взяти в дилера - проїхатися.
це брат Тойота Hilux - талібанський трак який пройде усюди
Honda Pilot, Nissan Pathfinder ...
він буде ціну тримати добре на вторинному ринку
я минулого року був в Монреалі на крузаку узимку
їздили з Вермонту попити кави з путіним😬
З Вермонту часто машини тут бачимо. Наші теж за покупками і бензином туди мотаються (правда, не зараз), і я була... давніше ...
Ще приїжджайте на smoked meat.
Шо той =путін= ...
канадський прикордонник нас довго допитував щодо маріхуани 😀
Та ладно, у нас можна купити ... Державний магазин десь у центрі. Кажуть, там черги.
Я пам*ятаю, що Ви десь далі живете ... Думала, на машині вермонтських друзів.
Покаталися ? На Ski Bromont ?
і за звичкою їздимо до Монреалю на пару днів
зараз Хонда випробовує себе як спроможні позашляховики побачимо що з цього вийде
https://anonfiles.com/NeZ4mfI3p7/PSX_20171003_143417_jpg
Шукала розшифровку, нічого притомного не знайшла.
Слава Україні!
Героям слава!
Японцы косплеят ВСЕХ. Например есть косплей ФСБ. Вот тут много фоток. ссылка
На тебе ссылку на мировой сайт по косплею, полистай, там много фот ссылка
А Героям таки слава!
І слава нації!
...Скобєєва і сімон'ян ще не знеслися?
Крым это Украина! クリミアはウクライナです！
россия это помойка. ロシアはダンプです。
россия всегда пишется только с маленькой буквы - ロシアは常に小さな文字だけで書かれています
Слава Богу, слава Україні і захисникам ДАПа.
Японці молодці, гарну справу роблять. а в Україні чомусь не так.