Японские косплееры делают фотосеты в образах "киборгов", героически защищавших ДАП: "Наших воинов копируют, как мифических героев". ФОТОрепортаж

Японские косплееры ночуют в униформе со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания, чтобы хоть немного почувствовать ту атмосферу, которая была при героической 242-дневной защите Донецкого аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет на стрвнице в Facebook преподаватель японского языка Борис Мороз.

"Меня приятно поражает то, что японские косплееры делают фотосеты в сетапе "обороны донецкого аэропорта".

Мы живем в стране, чьих воинов копируют молодые ребята в других странах, как мифических героев или персонажей фильмов.

Они нашивают желто-синий флаг на форму и пишут на большом флаге "79 оаэмбр", как они видели в документалке об аэропорте. Они едут за город, фотографируются и ночуют в униформе и со страйкбольными винтовками в подвале развалившегося здания. Чтобы почувствовать хотя бы клочок той героической атмосферы в далекой стране, где штурмовые бригады 242 дня держали аэропорт против превосходящих сил противника.

Мы за шесть лет прошли путь от страны, которой почти не существует, в страну, гражданами которой представляют себя юноши в фантазиях".

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