Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ: Следующие два дня будут насыщенными. ВИДЕО+ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыли в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщил сам Зеленский в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Рады прибыть в ОАЭ. Следующие два дня будут насыщены важными встречами! Надеюсь на углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - написал глава государства.

Позже Офис президента в соцсети Фейсбук опубликовал видео прибытия четы Зеленских в ОАЭ.





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