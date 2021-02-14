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Зеленский с супругой прибыли в ОАЭ: Следующие два дня будут насыщенными. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой прибыли в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщил сам Зеленский в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Рады прибыть в ОАЭ. Следующие два дня будут насыщены важными встречами! Надеюсь на углубление сотрудничества между Украиной и ОАЭ", - написал глава государства.
Позже Офис президента в соцсети Фейсбук опубликовал видео прибытия четы Зеленских в ОАЭ.
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