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НАБУ (4030) карантин (16730) коррупция (8386) Минздрав (4827) закупки (540) Степанов Максим (2061) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) Жумадилов (23) Лекхим (15)

COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов совершил коррупционное правонарушение, самолично выбрав поставщиком вакцин ЧАО "Лекхим".

Об этом говорится в письме Генерального директора ГП "Медицинские закупки Украины" Арсена Жумадилова в адрес Национального антикоррупционного бюро, которое есть в распоряжении Цензор.НЕТ.

Чиновник изложил обстоятельства правонарушения: "10 декабря 2020 года Министерство здравоохранения Украины уполномочило государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" на закупку вакцин против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Соответствующие бюджетные назначения и медико-технические требования к вакцинам было получено государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" только 22 декабря 2020 года.

Письмом МЗ Украины от 28.12.2020 № 25-01 / 39557 / 2-20 к государственному предприятию "Медицинские закупки Украины" доведены новые требования к вакцинам, касающиеся подтверждения эффективности и публикации информации относительно подтверждения такой эффективности вакцины.

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С целью реализации поручений по закупке вакцин, государственным предприятием "Медицинские закупки Украины" велись переговоры с тремя поставщиками вакцин".

Однако 21 декабря Степанов в личной переписке в WhatsApp распорядился, чтобы Жумадилов согласовывал любые действия, касающиеся закупки вакцин, непосредственно с ним, в том числе выбор поставщика вакцины.

"Хочу отметить, что такие поручения не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы взаимодействия Министерства здравоохранения Украины и ГП "Медицинские закупки Украины", - подчеркнул руководитель госпредприятия.

По его информации, 23-24 декабря "Медзакупки" направили письма о согласовании условий договоров о закупке с двумя потенциальными поставщиками и условий соглашения о конфиденциальности с одним потенциальным поставщиком, а 29 декабря прошло рабочее совещание под председательством министра здравоохранения с представителями ЧАО "Лекхим", на котором были согласованы условия сотрудничества.

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"Следует отметить, что по неизвестным причинам министр здравоохранения Украины Степанов М.В. принял самостоятельное решение о сотрудничестве с ЧАО "Лекхим".

Подтверждением этого является то, что предприятие направило в МЗ Украины письма о согласовании условий договоров с двумя поставщиками. При этом, Министерством здравоохранения Украины был дан ответ только по договору с ЧАО "Лекхим", по другому поставщику согласия предоставлено не было. При этом Степанов М.В. был проинформирован, что цена одной дозы вакцины ЧАО "Лекхим" на 1 доллар США за единицу (дозу) выше, чем цена, которая озвучивалась этим поставщиком во время предыдущих рыночных консультаций", - сообщил Жумадилов.

Он указывает, что таким образом после вмешательства Степанова в закупочные процессы были прекращены переговоры с другими двумя поставщиками и "предоставлено согласие на совершение значительного хозяйственного обязательства, что значительно уменьшило конкуренцию и привело к увеличению стоимости вакцины на 1 долл. США за единицу (дозу)".

"Учитывая, что общий объем закупки вакцины составляет 1913316 доз, умышленными действиями министра здравоохранения Украины Степанова М.В. были необоснованно завышены расходы из бюджета на сумму 1913316 долларов США.

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Такие умышленные действия Министра здравоохранения Украины Степанова М. В. наносят ущерб интересам государства и содержат признаки состава уголовного коррупционного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 364 Уголовного кодекса Украины", - уверен руководитель "Медзакупок".

Чиновник подчеркнул, что после огласки ситуации министр здравоохранения заявил, что государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" неэффективно и будет устранено от дальнейшей закупки вакцины.

Жумадилов призывает НАБУ внести сведения в Единый реестр досудебных расследований совершение министром здравоохранения уголовного коррупционного правонарушения и провести "полное, объективное и беспристрастное расследование" с дальнейшим привлечением к ответственности Максима Степанова.

COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор Медзакупок Жумадилов просит НАБУ начать расследование 01
COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор Медзакупок Жумадилов просит НАБУ начать расследование 02
COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор Медзакупок Жумадилов просит НАБУ начать расследование 03

Читайте: Украина не законтрактовала вакцины против COVID-19, потому что переговоры вел Минздрав, - ГП "Медзакупки"

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+16
і саме головне...це чомусь навіть і не дивує...а навпаки - очикуване і прогнозоване )))
брешуть - як дихають))) а дихають часто - бо збуджені від неосяжних можливостей для урінотерапіїї лохторату...
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13.02.2021 20:02
+13
По зеленому!
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13.02.2021 19:55
+11
А может сказать, что это Порошенко виноват? Может опять прокатит?
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13.02.2021 20:01
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Правила форума Совет форумчан
шото мало він і прикурив.
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13.02.2021 19:53 Ответить
там формула така - або стэпанов отримує відкат від поставки вакцин, або українці ідуть на хій
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13.02.2021 20:40 Ответить
чуть позже узнаем сколько нам стоила astrazeneca по сравнению с этим прайслистом
COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування - Цензор.НЕТ 5756
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13.02.2021 20:42 Ответить
По зеленому!
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13.02.2021 19:55 Ответить
Нічого дивного
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13.02.2021 19:57 Ответить
Степашка зашкварился. Но посмотрим, чем это закончится.
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13.02.2021 19:58 Ответить
Да ничем не закончится, никого ещё не посадили.
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13.02.2021 20:03 Ответить
Дурновате Степашко навіть вкрасти нічого не вміє.
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13.02.2021 21:30 Ответить
Так схемка распила, банальная до безобразия. Оно даже не удосужилось поднапрячь мозги, чтобы придумать что-то незаурядное.
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13.02.2021 22:03 Ответить
А закончится все откатом Малюське за лучшие апартаменты в тюряге)
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13.02.2021 21:31 Ответить
Влада запевняє, що щеплення від ковіда будуть з 15-го лютого. Щоправда на календарі вже 13-е, а фізичних поставок вакцини - немає.
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13.02.2021 19:58 Ответить
і саме головне...це чомусь навіть і не дивує...а навпаки - очикуване і прогнозоване )))
брешуть - як дихають))) а дихають часто - бо збуджені від неосяжних можливостей для урінотерапіїї лохторату...
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13.02.2021 20:02 Ответить
Ну дайте же Степанову заработать свой первий мильйон
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13.02.2021 19:59 Ответить
Он первый миллион заработал когда в налоговой инспекции работал.
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13.02.2021 20:51 Ответить
Уже даже и не смешно...
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13.02.2021 20:00 Ответить
даже не верится шо мона быть такими смелыми - Дермак, Кива, Рабипетухович, сотнии их.
надо бы китайцев пригласить не только с мешаниной, но и со стволами, шоб расстреляли всех тварей, как у себя делают.(но каждый ублюдок скажет что он православный и вообще, баббло и прочее ему сотона подбросила, кто не верит - еретик COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование - Цензор.НЕТ 7874 )
миняажтрисет(от "радости" за этих мразей.... COVID-вакцины обошлись бюджету почти на $2 млн дороже из-за вмешательства Степанова, - гендиректор "Медзакупок" Жумадилов просит НАБУ начать расследование - Цензор.НЕТ 7880 )
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13.02.2021 20:27 Ответить
В Китае расстреливают только тех, кто не откупился))
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13.02.2021 21:07 Ответить
угу, а миллиардера не так давно расстреляли - че ж он не откупился то?
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14.02.2021 13:58 Ответить
А может сказать, что это Порошенко виноват? Может опять прокатит?
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13.02.2021 20:01 Ответить
главное это повторять хором и два-три раза в день ))) может и прокатит)))
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13.02.2021 20:08 Ответить
стєпашка-сраний адєскій афєріст.
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13.02.2021 20:01 Ответить
Ну то таке... дєтішкам на молочішко...
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13.02.2021 20:02 Ответить
на дыбу
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13.02.2021 20:03 Ответить
Пусть лучше татарову-ермаку пишет - они нынче и еще 4 года(нормально так, нанять на выборах на работу неизвестно кого, но отчет о результатах работы - через 5 лет, на следующих выборах) будут управлять правоохранителями, пока коррупционер зельц по жарким странам ездит с "государствеными визитами".
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13.02.2021 20:05 Ответить
по любому, этих жалких двух лимонов всем внукам на барахло не хватит.
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13.02.2021 20:07 Ответить
Степанов заложил свою моржу - по доллару с каждого украинца.....
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13.02.2021 20:08 Ответить
Личное мнение. Я не в захвате от деятельности стапанова, но отчего то я не верю в "чистоту" всяких арсенов
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13.02.2021 20:10 Ответить
Ну тут не в чистоте или деятельности дело, а в конкретном описанном преступлении.
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13.02.2021 21:16 Ответить
а уверенность что это преступление несомненно есть....
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13.02.2021 21:42 Ответить
Крадуть все в турборежимі , зелені покидьки !
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13.02.2021 20:22 Ответить
Кстати, Док, справедливости ради, пока ты или Антиколорадос в или на суде не доказал этого, то ты щас типо нанес вред "деловой репутации" и прочая ерунда. так шо поосторожней COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування - Цензор.НЕТ 2377
вон даже Ахметка - ну купил замок самый дорогой в мире, так не украл же ниче)
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13.02.2021 20:30 Ответить
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що із постачанням вакцини від коронавірусу виробництва Pfizer до України виникли проблеми
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, вакцина компанії Pfizer затримується в зв'язку із проблемами із укладанням контрактів з американською компанією.
Ну що зебобіки , докерувалися до ручки , вашу машу 😡
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13.02.2021 20:31 Ответить
Воровство министров обичная история.
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13.02.2021 20:32 Ответить
Интересно, что украла И.О.МинЗдрава Уляна Супрун ?
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13.02.2021 20:48 Ответить
фельдшер смерть просто ликвидировала все районное и сельское звено медицины.
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13.02.2021 20:51 Ответить
Не слушали бы Вы помойные СМИ, может не было сегодня уродов при власти. Прекрасно себя чувствует и районная и сельская медицина.
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13.02.2021 20:55 Ответить
это брехня. Я прекрасно осведомлен о преступлениях санитаромортале от сами врачей.
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13.02.2021 20:57 Ответить
Наверное фамилии этих врачей Лещенко, Шабунин, Найем и далее по списку.
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13.02.2021 21:26 Ответить
это сделала еще Богатырева в 2010-2014 году. Не надо врать!!!
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13.02.2021 21:00 Ответить
может это сделала Зинка?
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13.02.2021 21:04 Ответить
"фельдшер смерть", это лучшее, что случалось за последний век с Минздравом. А кремлеботскую пропаганду стоит засунуть себе в асс, потому что она не фельдшер, а профессор. Про фельдшера - кремлеботнячий фейк
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13.02.2021 21:18 Ответить
Не докажете, такое не лечится. Пять лет промывания мозга населению - страшная вещь, если у человека нет иммунитета.
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13.02.2021 21:28 Ответить
Украла покой у ваты, пропагандц аж из Москвы врубили. Видимо, им невыгодно, чтобы у нас медицина лучше их была.
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13.02.2021 21:20 Ответить
Не знаю, малочисленние исключения лишь подчеркивают правило, в самой нищей стране европи самие богатие олигархи и чиновники.
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13.02.2021 22:34 Ответить
заботится чтоб мы в очередях за айфонами китайскими не стояли )
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13.02.2021 20:32 Ответить
Там где Зе власть там воровство в галактических масштабах без страха и совести эта власть мародеров и могильщиков страны
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13.02.2021 20:33 Ответить
дибильный вирусобес степашка таки пытается отреформить кусок от государственного пирога.
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13.02.2021 20:50 Ответить
Свинурчуки обрыдались со смеху. Это вам не мелочь по карманам тырить не закупать детали через прокладки для оборонки, которые просто невозможно купить у кацапов напрямую, патамушта санкции. Тут всё по-пацански. COVID-вакцини обійшлися бюджету майже на $2 млн дорожче через втручання Степанова, - гендиректор "медзакупівель" Жумаділов просить НАБУ почати розслідування - Цензор.НЕТ 7809
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13.02.2021 20:51 Ответить
Сорь, Свинарчуки
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13.02.2021 20:52 Ответить
свинярчуки это потужные винницкие мыролюбцы?
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13.02.2021 20:53 Ответить
Выше уже написала Вам про помойные СМИ, повторять не буду. До сих пор, почти 2 года ничего на них нарыть не могут, кроме фантазий журнализдов и прочих, которые уселись в набсоветах оборонки и прочих тёплых креслах.
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13.02.2021 20:58 Ответить
Зря что ли Богатырева вернулась
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13.02.2021 21:02 Ответить
А вакцина где? -- про деньги не спрашиваю...*)
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13.02.2021 21:28 Ответить
13.‎02.‎2021
Согласно операционному сообщению №04412\U от координатора системы COVAX "Gavi, the Vaccine Alliance" подписанного M. Sharafudeen правительство Украины уведомляется что оговоренная сумма оплаты за вакцины оговоренные соглашением не поступили на счета. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Короче, в двох словах: за вакцину по програмі COVAX - не заплатили.
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13.02.2021 21:30 Ответить
Однажды, в жестокий ковидный локдаун
Я из дому вышел, вокруг ни души
Вдруг прет мне навстречу (похоже, что даун)
Без маски, перчаток... Кричу:-Не дыши!
-Откуда, болезный?
-Да тут, недалече. С больницы ковидной!
-Так ты там лежал?
-Чему удивляться, ведь нас там не лечат.
Отец нынче помер, а я убежал!
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13.02.2021 22:03 Ответить
обоих за решётку кинуть
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14.02.2021 01:11 Ответить
Без "Богатирьових" він не може!- стаж маленький, не вистачає!!!
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14.02.2021 10:49 Ответить
Ворюгу Степанова на нары!!!
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14.02.2021 11:56 Ответить
Не, это не барыги.
Ну какие это БАРЫГИ?
Это Б АР Ы Г И
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14.02.2021 12:04 Ответить
 
 