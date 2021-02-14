Посольство США запускает проект помощи по развитию отдельного подразделения для охраны ВАКС
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Посольство США в Украине готово содействовать развитию отдельного подразделения Службы судебной охраны, которое будет сосредоточено на охране Высшего антикоррупционного суда.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
"Посольство США поддерживает развитие охраны Высшего антикоррупционного суда (отдельного подразделения Службы судебной охраны). 9 февраля руководитель отдела посольства США по правоохранительным вопросам Сара Лангенкамп приняла участие в официальном запуске американского проекта помощи, который будет сосредоточен на учебе, оснащении и консультировании представителей отдельного подразделения охраны ВАКС для того, чтобы это подразделение обеспечивало эффективную безопасность для судей, судебных органов и участников судебных заседаний", - подчеркивается в сообщении посольства.
Кроме этого отмечается, что в рамках данного проекта по развитию потенциала борьбы с коррупцией отдел посольства США по правоохранительным вопросам передал четыре полиграфа для экспертов службы, прошедших подготовку по работе с ними.
Пожалуйста, подождите...
Взагалі, здоровим розумом не зрозуміти незрозуміле утворення, під назвою расєя, як і їїх "конструктивну" діяльність...
ЇЇ слід щільніше обнести по периметру військовими базами НАТО, щоб це утворення менше смердiло...
Для цього парламенту слід вийти з такою пропозицією, а НАТО - погодитися з нею...
А факт і результати голосування за неї в парламенті України - відкрив би очі Штатам на питання "Що, являє собою ЗЕ?" і "Що з ним робити?"
Це внесло б абсолютну та остаточну ясність про банду ЗЕ, та однозначно та рішуче (не гаячи часу) відкоректувати курс стосовно "взаємодії" з ЗЕ...
Так, як парламентом було проголосовано курс на євроінтеграцію та НАТО - пропонований крок (по базах) був би логічним та послідовним його продовженням!
Гей, "Батьківщино", та Європейська Солідарність", "Голос" - внесіть таку пропозицію в парламент, якщо ви дійсно проукраїнська опозиція і здатні активно діяти на благо України, а не прикриватися патріотичними лозунгами!
Бо зволікання з "остаточним вирішенням питання" місця банди ЗЕ , для України... та баз НАТО на її території, якщо не смерті, то продовженням її агонії - подібно!
Цю пропозицію сьогодні направлю згаданим партіям.
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Не, ну они точно долбанутые на всю голову...
Территория проклята. Надо все сносить бульдозером и строить заново.