Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Из зала в здании отдела МВД РФ (ОВД) "Косино-Ухтомский" в Москве, где российский фотограф Дмитрий Марков сделал известную фотографию с портретом Владимира Путина и омоновцем, которую впоследствии продал за 2 млн рублей на благотворительном аукционе, исчез тот самый портрет президента РФ.
Об этом Марков написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Отметим, что 2 февраля Маркова задержали российские силовики во время суда над оппозиционером Навальным и доставили в ОВД "Косино-Ухтомский". Именно там было сделано вышеупомянутое фото. Вскоре, благодаря вмешательству правозащитников, он был освобожден. Позже Марков продал фотографию за 2 млн рублей на благотворительном аукционе. Вырученные средства он передаст в поддержку правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".
Пожалуйста, подождите...
от побачете - після смерті пуйла почнеться період "развєнчания аторитарного режима путина" де с кожної будки кожна собака буде кричати що тіки вона, до глибини душі, боролося з прєступним рєжимом
Какая разніцо, ти зелена, х оч одного нормального кацапа знаєш ?
Краще прибери оцю ілюстрацію кацапізма.
Моя тобі порада.
Не сьогодні - не в день загибелі трьох військових.
Бридко кацапську провокацію оцю споглядати.
Борцы за правду лиц не закрывают!