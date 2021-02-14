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Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Из зала в здании отдела МВД РФ (ОВД) "Косино-Ухтомский" в Москве, где российский фотограф Дмитрий Марков сделал известную фотографию с портретом Владимира Путина и омоновцем, которую впоследствии продал за 2 млн рублей на благотворительном аукционе, исчез тот самый портрет президента РФ.

Об этом Марков написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Работа под названием Два шурупа: Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОМОНовцы прямо в отделе полиции выпустили 36 пуль в 34-летнего экс-главу села в Дагестане, - росСМИ

Отметим, что 2 февраля Маркова задержали российские силовики во время суда над оппозиционером Навальным и доставили в ОВД "Косино-Ухтомский". Именно там было сделано вышеупомянутое фото. Вскоре, благодаря вмешательству правозащитников, он был освобожден. Позже Марков продал фотографию за 2 млн рублей на благотворительном аукционе. Вырученные средства он передаст в поддержку правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 4496
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14.02.2021 15:14
+17
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 7666
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14.02.2021 15:24
+13
"Какая разница" - это главной посыл вашей зеленой пораженческой идеологии. Типа что нам с русскими делить, мы все люди.
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14.02.2021 15:15
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Два дебила на фото.
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14.02.2021 15:07 Ответить
скоро будуть часи, коли москалі будуть бити себе копитом в груди і волати, що вони з ненавістю відносилися до хутіна
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14.02.2021 15:08 Ответить
не будут. там ваты на 5 поколений хватит....
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14.02.2021 15:09 Ответить
це одне до іншого не має жодного відношення!
от побачете - після смерті пуйла почнеться період "развєнчания аторитарного режима путина" де с кожної будки кожна собака буде кричати що тіки вона, до глибини душі, боролося з прєступним рєжимом
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14.02.2021 15:13 Ответить
Будут, да еще как. Вата первая прибежит на могилу Куйла и навалит на нее огромную кучу говна.
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14.02.2021 17:42 Ответить
Ой как вы правы, ой как правы! Перекрасятся все как один. Да поди, ждать пока ***** ногами дрыгнет еще лет 20 нужно будет.
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14.02.2021 15:13 Ответить
на жаль не без цього
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14.02.2021 15:14 Ответить
Другой царь-батюшка прийдет,у них єто неизбежно.
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14.02.2021 15:47 Ответить
Кому интересны бредни идиотов ?
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14.02.2021 15:09 Ответить
"Какая разница" - это главной посыл вашей зеленой пораженческой идеологии. Типа что нам с русскими делить, мы все люди.
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14.02.2021 15:15 Ответить
В каждой стране есть нормальные люди, и на рашке тоже. Не все там жители за *****.
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14.02.2021 15:19 Ответить
Збираєшся шукати голку в копиці навозу ?
Какая разніцо, ти зелена, х оч одного нормального кацапа знаєш ?
Краще прибери оцю ілюстрацію кацапізма.
Моя тобі порада.
Не сьогодні - не в день загибелі трьох військових.
Бридко кацапську провокацію оцю споглядати.
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14.02.2021 15:30 Ответить
Удалил, хотя это не провокация, но вы правы, в такой день такие картинки лучше не постить.
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14.02.2021 15:46 Ответить
Не згодний. Кацапи не люди. Це двоногі створіння, без пір'я і з пласкими нігтями. Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 7693
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14.02.2021 16:32 Ответить
в будущем, на подлинном трупе *****, выставленном в кунсткамере, можно будет срубить куда больше чем 2 лимона деревянных )
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14.02.2021 15:10 Ответить
Быстрее бы уже это будущее наступило.
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14.02.2021 15:12 Ответить
І що? ***** це титул правителя **********. Буде *****-2, 3, 4... І так до розвалу федерації... І яке ж буде майбутнє коли найбільш паскудна, агресивна і паразитична частина залишиться нашим сусідом? Так що проблеми з кацапами - це назавжди...
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14.02.2021 17:58 Ответить
междупрочим, сходная история была с часами гундяя, отражённымы в полировке стола. часы с руки исчезли, а их бессмертный лик на крышке стола так и остался )))
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14.02.2021 15:12 Ответить
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 4496
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14.02.2021 15:14 Ответить
Пастор с Кадыровым вместе, надо хоть головой иногда думать, когда что то постишь.
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14.02.2021 15:17 Ответить
иди овец паси, член секты "какаяразница"!
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14.02.2021 15:18 Ответить
Два шурупа))))
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14.02.2021 15:18 Ответить
Нас рать...
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14.02.2021 15:20 Ответить
Исчез не только портрет *****, но и омоновец пропал!
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14.02.2021 15:21 Ответить
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 7666
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14.02.2021 15:24 Ответить
Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 2200
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14.02.2021 15:42 Ответить
Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 5754
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14.02.2021 15:28 Ответить
$3000000? Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 6972
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14.02.2021 15:36 Ответить
Белый квадрат должен стоить не меньше черного квадрата..😃
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14.02.2021 16:07 Ответить
Так і буде якщо його намалює Роттенберг... Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 3809
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14.02.2021 17:59 Ответить
Сегодня будут фонарики. Режиму остались считанные часы.
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14.02.2021 15:34 Ответить
По мнению Леонида Волкова любовь должна победить Путина.

Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем - Цензор.НЕТ 7632
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14.02.2021 15:37 Ответить
Да, и поможет ей черенок от лопаты в жопу, как Каддафи. Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6298
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14.02.2021 17:46 Ответить
русский МОР называется...
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14.02.2021 17:46 Ответить
говорящее фото в нём вся сегодняшняя расея...... одни сидят другие охраняют, ну а третие на кухнях шопотом.....
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14.02.2021 15:57 Ответить
В маске бандит или палач?
Борцы за правду лиц не закрывают!
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14.02.2021 16:39 Ответить
Лехин патрет повесят?
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14.02.2021 20:32 Ответить
Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 1173Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6071Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6192Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 6469Робота під назвою "Два шурупи": з будівлі ОВС у Москві прибрали портрет Путіна, який потрапив на відому фотографію з омонівцем - Цензор.НЕТ 5397
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15.02.2021 12:35 Ответить
 
 