Работа под названием "Два шурупа": Из здания ОВД в Москве убрали портрет Путина, который попал на известную фотографию с омоновцем. ФОТО

Из зала в здании отдела МВД РФ (ОВД) "Косино-Ухтомский" в Москве, где российский фотограф Дмитрий Марков сделал известную фотографию с портретом Владимира Путина и омоновцем, которую впоследствии продал за 2 млн рублей на благотворительном аукционе, исчез тот самый портрет президента РФ.

Об этом Марков написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

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Отметим, что 2 февраля Маркова задержали российские силовики во время суда над оппозиционером Навальным и доставили в ОВД "Косино-Ухтомский". Именно там было сделано вышеупомянутое фото. Вскоре, благодаря вмешательству правозащитников, он был освобожден. Позже Марков продал фотографию за 2 млн рублей на благотворительном аукционе. Вырученные средства он передаст в поддержку правозащитным проектам "ОВД-Инфо" и "Апология протеста".