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В Днепре поименно вспомнили украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Общество

В Днепре вечером 14 февраля на Аллее героев состоялась акция памяти украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево шесть лет назад, в феврале 2015 года. Мероприятие провели по инициативе общественности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

Участники акции - общественные активисты, волонтеры, бывшие бойцы - зажгли лампадки в память о погибших.

Тех, кто погиб в районе Дебальцево, вспомнили поименно.

По словам военного капеллана Дмитрия Поворотного, зачитали почти 300 имен, которые значатся в Книге памяти погибших.

Священники Православной церкви Украины отслужили панихиду.

"Мы вспомнили поименно погибших, и мы будем это делать. И пусть Господь дает силы нести по жизни достойно свой крест, как несли те, кого мы вспоминаем, и довести до победы то дело, которое они начали ", - сказал военный капеллан Дмитрий Поворотный.

В завершение участники акции вместе исполнили гимн Украины.

В Днепре поименно вспомнили украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 01
В Днепре поименно вспомнили украинских бойцов, погибших в боях за Дебальцево в 2015 году 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+18
Герої не вмирають !!! Слава героям!!! Слава Україні !!!
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15.02.2021 01:57
+15
Подяка людям за пам'ять.
Шана полеглим Героям.
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15.02.2021 02:17
+3
Герої не вмирають!
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5396
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15.02.2021 08:50
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Герої не вмирають !!! Слава героям!!! Слава Україні !!!
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15.02.2021 01:57 Ответить
Подяка людям за пам'ять.
Шана полеглим Героям.
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15.02.2021 02:17 Ответить
Іса пройшов дві війни проти расєї, а загинув боронячи Україну від кацапів...
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15.02.2021 08:15 Ответить
Петя хоч приїхав на цю акцію пам`яті?
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15.02.2021 08:45 Ответить
А ти?
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15.02.2021 08:49 Ответить
Я в той час не був президентом України
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15.02.2021 08:54 Ответить
Хто є сьогоднішнім президентом? І де він зараз є?
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15.02.2021 08:58 Ответить
Кацапські окупанти.
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15.02.2021 09:02 Ответить
А ми що, на когось напали?
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15.02.2021 09:19 Ответить
Герої не вмирають!
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5396
показать весь комментарий
15.02.2021 08:50 Ответить
У Дніпрі поіменно згадали українських бійців, які загинули в боях за Дебальцеве в 2015 році - Цензор.НЕТ 5046
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15.02.2021 10:48 Ответить
продолжаются гонения на каноническую Православную Церкву Украины (Епифания). По последним данным полиция отбирает храмы в пользу раскольников Русская православная церковь
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15.02.2021 20:23 Ответить
 
 