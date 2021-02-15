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Возобновлены поиски туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Возобновлены поиски туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

15 февраля в 6 утра спасатели возобновили поиски пропавшего в районе горы Гемба на Закарпатье туриста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

Отмечается, что в поисках задействован 41 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС.

Спасатели напоминают, что вчера, 14 февраля, в 11:25 одна из групп спасателей обнаружила в районе г. Магура-Жиде одного из заблудившихся в районе г.Гемба туристов. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Поиски второго продолжались. 

"В 16:45, 14 февраля, для проведения поисково-спасательных работ в Закарпатской области был задействован вертолет ЕС-225 "Супер пума" (55) ГСЧС, который совершил 10 облетов в районе поиска потерявшегося, однако из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) вертолет вернулся в Ивано-Франковск", - подчеркивается в сообщении.

"В результате поиска пропавший не найден. Поиски продолжаются дальше", - добавили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропавшего на Закарпатье туриста ищут с привлечением авиации, - ГСЧС. ВИДЕО

Возобновлены поиски туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, - ГСЧС 01
Возобновлены поиски туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, - ГСЧС 02

Автор: Ірина Дашківська
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Лізуть непідготовлені в гори взимку, а потім з півсотні одного шукають. Зимові Карпати дуже небеспечні, це вже категорійний похід, а вони лізуть з айфоном та сірі помічницею: "Як пройти на гору?"
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15.02.2021 09:07 Ответить
откуда ты знаешь что в данном случае неподготовленные люди? просто так ляпнул?
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15.02.2021 09:13 Ответить
Бо підготовлені в таку ситуацію не потраплять
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15.02.2021 09:34 Ответить
https://4sport.ua/articles?id=29415
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15.02.2021 11:07 Ответить
хто розмовляе на российский зовсим ничого робыты у карпатах и авакову тэж - замэтэ
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15.02.2021 11:07 Ответить
Якщо використовуєте вертоліт для пошуку, то купіть рятувальникам , що спостерігають з вертольоту, потужні біноклі. Бо інакше вони не побачать на фоні снігу чи лісу нічого. Дивлюся на фото екіпажу пошукового вертольоту і ніколи в руках рятувальників біноклів немає. А подивіться документальні фільми про війну коли екіпажі патрульних літаків над Атлантикою шукають підводні човни. У пілотів потужні біноклі.
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15.02.2021 11:15 Ответить
Такої погоди і пертись в гори, самовбивці, блін, і рятувальникам нема спокою. Потрібно за розшук брати кошти і в немалій кількості, тоді пропаде тяга до гір ще й в таку погоду.
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15.02.2021 11:17 Ответить
 
 