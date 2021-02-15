Возобновлены поиски туриста, пропавшего в горах на Закарпатье, - ГСЧС. ФОТО

15 февраля в 6 утра спасатели возобновили поиски пропавшего в районе горы Гемба на Закарпатье туриста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГСЧС.

Отмечается, что в поисках задействован 41 спасатель и 9 единиц техники ГСЧС.

Спасатели напоминают, что вчера, 14 февраля, в 11:25 одна из групп спасателей обнаружила в районе г. Магура-Жиде одного из заблудившихся в районе г.Гемба туристов. Состояние его здоровья - удовлетворительное. Поиски второго продолжались.

"В 16:45, 14 февраля, для проведения поисково-спасательных работ в Закарпатской области был задействован вертолет ЕС-225 "Супер пума" (55) ГСЧС, который совершил 10 облетов в районе поиска потерявшегося, однако из-за ухудшения погодных условий (плотная облачность, туман) вертолет вернулся в Ивано-Франковск", - подчеркивается в сообщении.

"В результате поиска пропавший не найден. Поиски продолжаются дальше", - добавили в ГСЧС.

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