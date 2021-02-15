Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации "ДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным предварительного следствия, подозреваемый занимал эту должность в 2014-2016 годах. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной "ДНР". Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковые инициативы на псевдовыборах.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через некоторое время "экс-замминистра" из РФ вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве злоумышленник сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.
Оперативники СБ Украины установили в Киеве место жительства экс-чиновника так называемой "ДНР". Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.
По результатам следственных действий злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
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Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. ...
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Корнілов Володимир Володимирович
У 2006-2013 директор Української філії затулінського Інституту країн СНД.
У липні 2013 року пішов з посади директора УФ ІК СНД та виїхав з Києва. Очолив нову структуру - Центр євразійських досліджень.
У квітні 2018 року одержав паспорт "громадянина ДНР".
У вересні 2019 року одержав громадянство Російської Федерації.
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