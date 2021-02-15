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Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным предварительного следствия, подозреваемый занимал эту должность в 2014-2016 годах. Он публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной "ДНР". Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с Российской Федерацией и агитировал голосовать за фейковые инициативы на псевдовыборах.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что через некоторое время "экс-замминистра" из РФ вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве злоумышленник сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур.

Оперативники СБ Украины установили в Киеве место жительства экс-чиновника так называемой "ДНР". Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

По результатам следственных действий злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 01
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 02
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 03
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 04
Экс-замминистра информации ДНР сообщено о подозрении, - СБУ 05

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 231
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15.02.2021 09:56
+4
Толку от этого ... Вон Штепа тоже призывала, да и вообще с цветами встречала "наших" ребят! При этом в мэры города баллотировалась.
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15.02.2021 09:50
+3
Дамой на расєю. Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 4269
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15.02.2021 09:56
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Правила форума Совет форумчан
Толку от этого ... Вон Штепа тоже призывала, да и вообще с цветами встречала "наших" ребят! При этом в мэры города баллотировалась.
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15.02.2021 09:50 Ответить
Знову ховають від нороду Украіни!!! Його куратори і так знають шо його заарештували ..але ми ткхж маємо на це право!!!
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15.02.2021 09:52 Ответить
Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 231
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15.02.2021 09:56 Ответить
Дамой на расєю. Экс-"замминистра информации" "ДНР" сообщено о подозрении, - СБУ - Цензор.НЕТ 4269
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15.02.2021 09:56 Ответить
подозрение )) Как то по тупому. Типа сомневаются,что работал на днр ? Типа двойник или брат -близнец ? )) А хвамилия случайность ? ))
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15.02.2021 09:57 Ответить
"В мірє животних":
В Горловке Донецкой области утром 15 февраля произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова ("Длинного").
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15.02.2021 09:58 Ответить
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. ...
.
..
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15.02.2021 09:59 Ответить
бєзнадьожно це "чудо" опиницця яким небуть діпутатом від "партії примирення"
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15.02.2021 10:00 Ответить
Нічого йому не буде. Наші продажні суди відпустять і ще вибачення попросять. Наша влада імпотентна в боротьбі з колоборантами, ВОРГАМИ УКРАЇНИ, терористами чим і спонукає їх подальшу роботу ПРОТИ ДЕРЖАВИ УКРАЇНИ вже відкрито. Приклад бондаренки, германи, Ківи, п'ята колона бло ЗАЖОПу...себе вольготно почувають. Зато патріотів, ЗАХИСНИКІВ БАТЬКІВЩИНИ оперативно пресують і саджають. Питання є?!
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15.02.2021 10:08 Ответить
???Екс- "заступнику міністра інформації" "ДНР" повідомлено про підозру, - СБУ - Цензор.НЕТ 3370

Корнілов Володимир Володимирович
У 2006-2013 директор Української філії затулінського Інституту країн СНД.
У липні 2013 року пішов з посади директора УФ ІК СНД та виїхав з Києва. Очолив нову структуру - Центр євразійських досліджень.
У квітні 2018 року одержав паспорт "громадянина ДНР".
У вересні 2019 року одержав громадянство Російської Федерації.
Внесений до списку сайту «Миротворець».
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15.02.2021 10:37 Ответить
К сожалению нет
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16.02.2021 23:43 Ответить
 
 