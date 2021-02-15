Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал литовский волонтер Йонас Оман, сообщает Цензор.НЕТ.
"На Донбассе ротация, новые части выходят на линию соприкосновения, на фото 10-я отдельная горная бригада. Запрос на один дизельный генератор, от 3 кВт/ч, цена около 500 евро. Мы согласились помочь", - рассказал Оман и призвал всех желающих помочь в обеспечении украинских воинов.
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Пожалуйста, подождите...
А факти засвідчують, що і "свинарчуки", і "паперові" бронежилети, і "наживаться на войне", все пропагандонське ге, яке журнашлюшки розносили, перед виборами, виявилось лише пропагандонським ге.
І навіщо вам житіє лі кван ю? Є ж совкові членін- сралін. У них, взагалі, десятки мільйонів таких "фактів".
як волонтер можу оцінити їх працю...а тим довбодятлам які рахують що підкласти плече не треба...
то лушпиння...
https://youtu.be/lDN76h4-HRM
ГЕРОЯМ СЛАВА!
Юсупова створила своїм проханням!!!
Завтра що буде?? Просимо підтримати вогнем? Просимо здійснити розвідку??
Шановні Волонтери! Допомога Ваша неоцінена!!! Але також не потрібно йти на всі забаганки!
Нема генератора-- є свічки! А нема свічок є мобільні!