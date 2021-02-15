РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3780 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажЗа рубежом Агрессия России против Украины Волонтеры для армии
4 924 33
Литва (2121) волонтеры (2543) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (161) ВСУ (5138) Оман Йонас (1)

Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал литовский волонтер Йонас Оман, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Донбассе ротация, новые части выходят на линию соприкосновения, на фото 10-я отдельная горная бригада. Запрос на один дизельный генератор, от 3 кВт/ч, цена около 500 евро. Мы согласились помочь", - рассказал Оман и призвал всех желающих помочь в обеспечении украинских воинов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Школа снайперов Литвы и волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер украинской армии. ФОТОрепортаж

1. BANKO PAVEDIMAS

Banko sąskaita: LT17 7300 0101 4089 4869 (Swedbank)

Gavėjas - VšĮ Mėlyna ir geltona

2a. PAYSERA per PAYSERA

EVP5310001450732

IBAN: LT183500010001450732

2b. PAYSERA per REVOLUT

(Instrukcijos angliškai)

1. Tap on the Payments tab

2. Tap on Bank transfer

3. Create a new Beneficiary

Account details: choose Business

Melyna ir Geltona

IBAN LT183500010001450732

SWIFT EVIULT2VXXX

4. Hit Send

5. Type the amount EUR

6. Hit Send

3. MONESE

+37065872477

IBAN: BE26 9740 6194 5829

BIC: PESOBEB1

Kitaip pervedant į Monese

Account name: Monese LTD

IBAN: EE04 7700 7710 0166 0150

BIC / SWIFT: LHVBEE22

Reference: M20349701

4. PAYPAL

[email protected]

Dar, ilgesniam rėmimui>

5. TRUMPAS NUMERIS (3 ar 5 EUR į mėnesį)

1482

skambinti, instrukcijos per SMS

Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением 01
Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением 02
Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением 03
Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением 04
Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением 05
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+19
Дякуємо друзі литовці що небайдужі до укр. проблем
показать весь комментарий
15.02.2021 10:13
+10
Дякуємо.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:22
+7
Клоун (извините друзья но этого человека назвать по другому не могу, даже сейчас у руля он ничегошеньки хорошего не сделал для Украины, кроме как опозорил нас на весь мир наворовавши у нас уже кучу денег скажите сами кто он и я его не оскорбил загуглите слово КЛОУН а больше он ничего и не умеет слово в слово) не понимает вообще что ему на этом посту нужно делать. Полное несоответствие занимаемой должности. Уволить.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Семь лет войны ! Какие волонтеры ? Ладно там прежние воры.А чем эти лучше тогда ? Где снабжение армии ? И опять эти устаревшие калаши от которых уже все отказались,кроме нас ....
показать весь комментарий
15.02.2021 10:11 Ответить
Які "прежніє вори"?
показать весь комментарий
15.02.2021 10:21 Ответить
Знаете ли...Я склонен доверять западным СМИ. А не местным.А по их информации,проблемы с реформами были как тогда.Так и сейчас. Тогда возникает вопрос - кто может им(реформам) противится ? Как не самим ворам. Разве не так ?
показать весь комментарий
15.02.2021 10:26 Ответить
Я довіряю не ЗМІ, а фактам.
А факти засвідчують, що і "свинарчуки", і "паперові" бронежилети, і "наживаться на войне", все пропагандонське ге, яке журнашлюшки розносили, перед виборами, виявилось лише пропагандонським ге.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:41 Ответить
Ли Кван Ю работал намного быстрее и успешнее )) - Факт .
показать весь комментарий
15.02.2021 10:44 Ответить
Ви були б не проти, аби вас розстріляли за брехливим доносом?
І навіщо вам житіє лі кван ю? Є ж совкові членін- сралін. У них, взагалі, десятки мільйонів таких "фактів".
показать весь комментарий
15.02.2021 11:02 Ответить
Vot kalasi davno nado bylo meniat na nemckyje dopustim kotoryx oni prodajut bez problem.Kalasej problema jest posle vystrela otskakivajet avtomat i teriajes vremia na povtorni vystrel u nemeckix avtomatov ili amerikanskix takogo netu eto vazno.Tam reklama kalasej po pesku ili vode mozes brosat,no eto soldati tak ne delajet.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:48 Ответить
Приятно общаться с понимающим и думающим человеком. Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 5460
показать весь комментарий
15.02.2021 10:50 Ответить
Что ты знаешь про немецкие автоматы? Говнище ещё то и скоро их заменят.
показать весь комментарий
15.02.2021 11:06 Ответить
vot sprosite nasix soldat oni kak bi imeli i te i te avtomati.Oni v ruki nevazmut kalasov.Eto ne profesionalnoje oruzyje eto dlia liubitelia,tak govoriat profesionalnyje vojenyje.
показать весь комментарий
15.02.2021 11:12 Ответить
Дякуємо друзі литовці що небайдужі до укр. проблем
показать весь комментарий
15.02.2021 10:13 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:22 Ответить
Генератор лишним не бывает!
показать весь комментарий
15.02.2021 10:27 Ответить
Клоун (извините друзья но этого человека назвать по другому не могу, даже сейчас у руля он ничегошеньки хорошего не сделал для Украины, кроме как опозорил нас на весь мир наворовавши у нас уже кучу денег скажите сами кто он и я его не оскорбил загуглите слово КЛОУН а больше он ничего и не умеет слово в слово) не понимает вообще что ему на этом посту нужно делать. Полное несоответствие занимаемой должности. Уволить.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:31 Ответить
Це все, щ потрібно знати про ставлення зеленої влад до українського війська. Ставлення колаборант - ось яке воно.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:38 Ответить
Платят литовцу на личную карточку в шведский банк и благодарят за помощь Украине. Нужно в учебнику по "разводу как котят" занести.
показать весь комментарий
15.02.2021 10:48 Ответить
Kto platit?Litve i jest etot bank svedski sami glavni dlia vsex liudej.A platyt liudi pravilno litovsci ili s koncertov sobirajet on.Vsio dobrovolno
показать весь комментарий
15.02.2021 10:57 Ответить
Paysera eto litovskaja kompanija vasemu svedeniju.
показать весь комментарий
15.02.2021 11:05 Ответить
И что ты объяснил? Платят через литовскую компанию и шведский банк литовцу. И благодарят за благотворительность. А ты возьми и выложи скрин банковской выписки с этой карточки, приход-расход за последний месяц и без обрезаний. И все увидят сколько ты получил и сколько на себя любимого потратил. Сделаешь??? Уверен что никогда, и в Украине еще никто никогда этого не сделал, просто потому что воруете больше 80% пожертвований.
показать весь комментарий
15.02.2021 12:47 Ответить
Priciom tut svedski bank u nas svedskije banki 70% imejet klientov oni davno zdes mozet 20 let,kazdi litovec imejet ciot etogo banka.Tut kontrol jest.On kak bi sam pokuapjet i otvozit na pariadovuju,on davno eto delajet s naciala vojni.Tut kak sobirajet dengi vsio legalno pokazyvajet skolko sobbral i potratil takze.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:01 Ответить
Svedski tut na kazdom uglu bank.Jest dva jest svedskije SEB i swed bank ciut ne kazdi grazdanin Litvi imejet ciot v etom banke
показать весь комментарий
15.02.2021 13:04 Ответить
Stob poniatnej nasix mesnije banki dva jest oni imejet gde to 10% rinka,a glavni jest svedskije banki.Direktora etix svedskix jest litovci zdes Litve.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:09 Ответить
Ты не забалтывай, а банковскую выписку приход-расход выложи, покажи что ты не воруешь и тратишь пожертвования на благотворительность. Уверен, что основной расход у тебя на обналичку и на вискарь.
показать весь комментарий
15.02.2021 13:26 Ответить
on dajiot otcioti kazdi raz dlia vsex .Vot s Avdejevki on ne davno.Uze sobral i na generatorЛитовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 8077
показать весь комментарий
15.02.2021 19:26 Ответить
Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 9971
показать весь комментарий
15.02.2021 19:31 Ответить
Vot takoje dajiot takze.Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 5078
показать весь комментарий
15.02.2021 20:04 Ответить
А банковскую распечатку показать сцышь, ибо там расписаны твои личные расходы и обнал пожертвований. Вот и все твое лживое и вороватое "волонтерство". Кстати, почти уверен, что генератор вы купили, показали и потом продали.
показать весь комментарий
16.02.2021 09:58 Ответить
ти БОТ феро!
показать весь комментарий
15.02.2021 11:26 Ответить
дякую побратимам з Литви за допомогу едельвейсам Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 9692
як волонтер можу оцінити їх працю...а тим довбодятлам які рахують що підкласти плече не треба...
то лушпиння...
показать весь комментарий
15.02.2021 11:23 Ответить
славні едельвейси Литовський волонтер Йонас Оман просить про допомогу в забезпеченні українських воїнів необхідним для ротації на Донбасі спорядженням - Цензор.НЕТ 2550
https://youtu.be/lDN76h4-HRM
ГЕРОЯМ СЛАВА!
показать весь комментарий
15.02.2021 11:28 Ответить
Таваріщ Путєн вряд-лі разрєшіт
показать весь комментарий
15.02.2021 12:16 Ответить
..ну не знаю.. говнокомандувачу слетать с тёлкой на день Валентина в ОАЭ бюджета, хватило.. стопудово - это Порох тырит всё, чего не хватает армии Украины..
показать весь комментарий
15.02.2021 15:10 Ответить
Нііі! Це вже занадто!!! Я не знаю хто зараз перебуває на контракті, але такі речі як генератор просити від волонтерів це вже занадто!!!! Звичайно прецедент створенно!
Юсупова створила своїм проханням!!!
Завтра що буде?? Просимо підтримати вогнем? Просимо здійснити розвідку??
Шановні Волонтери! Допомога Ваша неоцінена!!! Але також не потрібно йти на всі забаганки!
Нема генератора-- є свічки! А нема свічок є мобільні!
показать весь комментарий
15.02.2021 16:25 Ответить
 
 