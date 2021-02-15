Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением. ФОТО

Литовский волонтер Йонас Оман просит о помощи в обеспечении украинских воинов необходимым для ротации на Донбассе снаряжением.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал литовский волонтер Йонас Оман, сообщает Цензор.НЕТ.

"На Донбассе ротация, новые части выходят на линию соприкосновения, на фото 10-я отдельная горная бригада. Запрос на один дизельный генератор, от 3 кВт/ч, цена около 500 евро. Мы согласились помочь", - рассказал Оман и призвал всех желающих помочь в обеспечении украинских воинов.

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