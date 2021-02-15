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СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями. ФОТОрепортаж

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили координируемую из РФ межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвату государственной власти. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Двум фигурантам следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Так жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур.

СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями 01

На Сумщине киберспециалисты СБ Украины прекратили незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернет деструктивный контент, касающийся насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти. Установлено, что материалы для "статей" фигурант получал через запрещены интернет-ресурсы.

Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями 02

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению границ государства. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок, начаты 496 уголовных производств

В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя, который публично призывал через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности государства. Решается вопрос о сообщение агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями 03
Фото: сайт СБУ
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Топ комментарии
+8
повірю у правоохоронців тоді, коли вони почнуть пакувати таку наволоч, як ківа, новинський, рабінович і та ін. українофобів.
А поки що бачу правопохоронців
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15.02.2021 11:25
+6
Я против рахи. Но тут еще нужно смотреть,что и кто о чем говорит. И можно ли доверять вообще этим правоохранителям. Какие же он ПРАВООхранители,если медведчуки,ахметовы ,фирташи с каламойскими гадят нам на голову,а они не правоохраняют нас.Это неправильно. На таких не распространяется понятия порядочности. Все запутанно и мутно.В таких случаях Бог устраивал потоп или мор,чтобы очиститься.И если мы сами не сделаем это,то кто сделает за нас ?
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15.02.2021 11:14
+4
Такое ощущение, что координируемых из РФ интернет-агитаторов больше, чем больных коронавирусом. СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями - Цензор.НЕТ 5003
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15.02.2021 11:12
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так, вроде, давно уже?)) или это других?
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15.02.2021 11:11 Ответить
Такое ощущение, что координируемых из РФ интернет-агитаторов больше, чем больных коронавирусом. СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями - Цензор.НЕТ 5003
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15.02.2021 11:12 Ответить
Я против рахи. Но тут еще нужно смотреть,что и кто о чем говорит. И можно ли доверять вообще этим правоохранителям. Какие же он ПРАВООхранители,если медведчуки,ахметовы ,фирташи с каламойскими гадят нам на голову,а они не правоохраняют нас.Это неправильно. На таких не распространяется понятия порядочности. Все запутанно и мутно.В таких случаях Бог устраивал потоп или мор,чтобы очиститься.И если мы сами не сделаем это,то кто сделает за нас ?
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15.02.2021 11:14 Ответить
Какого хрена ты смешал в одну кучу Авакова и его бандформирование с героями майдана?
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15.02.2021 11:20 Ответить
Мусора уже люди?
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15.02.2021 11:25 Ответить
кремлёвские змеи - стали очень ядовиты,

потому что, за семь лет - никем не добиты !
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15.02.2021 11:18 Ответить
-Я ль на свете всех сильнее, всех умнее и хитрее?
- Нет,- ответило стекло,- ты, по-прежнему, *****.
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15.02.2021 11:19 Ответить
Это какие правоохранители,те которыми командуют рюгзаковый махинатор и поздравляльщик цуркисов,может их самих пора арестовывать?
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15.02.2021 11:21 Ответить
Молодцы!!!! Тут работы море!!!!!! Особенно бывшие силовики которым за 50!!!! Депутаты итд!!!! Заходишь в фейсук к ним на страничку - волосы дыбом!!!! Сепары!!!! И их так много!!!
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15.02.2021 11:25 Ответить
повірю у правоохоронців тоді, коли вони почнуть пакувати таку наволоч, як ківа, новинський, рабінович і та ін. українофобів.
А поки що бачу правопохоронців
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15.02.2021 11:25 Ответить
Вот еще один клиент для СБУ:
адвокат Болтик. Он проавцирует всех учить свои права и препятствовать беспределу со стороны полицейских! А еще он призывает к поездке в Киев на Банковую. Что бы люди выступили против диктаторского закона 2695, который всех украинцев делает рабами и полицейским дает неограниченные права. Даже россияне до принятия такого закона не догадалась. Кстати, разработали этот закон СЛУГИ НАРОДА.
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15.02.2021 11:28 Ответить
хто то обещался что мол если власти будут вести себя плохо то они эту власть снесут ? единственное что они могут снести теперь это "личинку", тк снесунов просто обвинят в сотрудничестве с рф и отправят в места не столь отдаленные

силовики молодцы, наконец то перестали жевать сопли и начали бить на упреждение
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15.02.2021 11:32 Ответить
СБУ викрила координовану з РФ мережу інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над правоохоронцями - Цензор.НЕТ 5813
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15.02.2021 11:42 Ответить
Ты так прекрасна Украина! Как будто ты в своей красе,

Не крайна, а молода дивчина, Со стричкою в длинной косе.

На жаль, я поки не знаю, Красивий твий на слух язык,

Но всё же искренне признаю, Что с детства я кнему проник.

Нет, я не вырос в Украине, И я не бачил Киев, Львов,

Но я клянуся, что отныне, К врагам твоим буду суров!

На то есть веские причины! Тебя любить я стал не зря.

Хоть сеют ненависть вражины, С душой убийцы упыря!

Как звери хищные вцепились, В тебя как в лань что во степи,

И раны жгучие открылись, Но ты родная потерпи.

Твои сыны отважны-хлопцы, Тебя в обиду не дадут!

И им помогут даже горцы, На помощь все к тебе придут.

Я родом сам из Дагестана. Страна поэтов, мастеров,

Но нынче в теле твоей рана, Из-за войны, и злых воров!

И зная это я не стану, Молчать когда земля твоя горит

Привыкший к миру и корану, Теперь душа с тобой болит.

Прошу всевышнего Аллаха, Тебя избавить от врагов,

И строки скромные Вайнаха, Заставят думать дураков.

А ты воспрянешь Украина! Вернешь домой с войны сынов!

А тот кто пал, така судьбина, Они достойны лучших слов!
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15.02.2021 12:04 Ответить
разоблачил...
киздешь!
Когда мы прочтем что кого-то посадили???
Вон целая партия ЖОПаж и 73% приСлуг
работают на )(уйла и что??
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15.02.2021 12:15 Ответить
Что их разоблачать! Они все зарегистрированы на 5 мин-высраться и пропасть.Ни друзей ,ни истории-тут на цензоре таких 70% .Просто надо с ними работать через УК и сразу интернет станет чище
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15.02.2021 13:09 Ответить
 
 