СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили координируемую из РФ межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвату государственной власти. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Двум фигурантам следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Так жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур.

На Сумщине киберспециалисты СБ Украины прекратили незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернет деструктивный контент, касающийся насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти. Установлено, что материалы для "статей" фигурант получал через запрещены интернет-ресурсы.

Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению границ государства. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.

Материалы уголовного производства направлены в суд.

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В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя, который публично призывал через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности государства. Решается вопрос о сообщение агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт СБУ