СБУ разоблачила координируемую из РФ сеть интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти и расправе над правоохранителями. ФОТОрепортаж
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Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили координируемую из РФ межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвату государственной власти. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Во время обысков по месту жительства злоумышленников сотрудники СБУ изъяли компьютерное оборудование и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.
Двум фигурантам следователи органов безопасности сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Так жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины. По данным следствия, злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур.
На Сумщине киберспециалисты СБ Украины прекратили незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернет деструктивный контент, касающийся насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти. Установлено, что материалы для "статей" фигурант получал через запрещены интернет-ресурсы.
Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщено о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, злоумышленники на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению границ государства. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.
Материалы уголовного производства направлены в суд.
В Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили жителя Никополя, который публично призывал через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности государства. Решается вопрос о сообщение агитатору о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
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потому что, за семь лет - никем не добиты !
- Нет,- ответило стекло,- ты, по-прежнему, *****.
А поки що бачу правопохоронців
адвокат Болтик. Он проавцирует всех учить свои права и препятствовать беспределу со стороны полицейских! А еще он призывает к поездке в Киев на Банковую. Что бы люди выступили против диктаторского закона 2695, который всех украинцев делает рабами и полицейским дает неограниченные права. Даже россияне до принятия такого закона не догадалась. Кстати, разработали этот закон СЛУГИ НАРОДА.
силовики молодцы, наконец то перестали жевать сопли и начали бить на упреждение
Не крайна, а молода дивчина, Со стричкою в длинной косе.
На жаль, я поки не знаю, Красивий твий на слух язык,
Но всё же искренне признаю, Что с детства я кнему проник.
Нет, я не вырос в Украине, И я не бачил Киев, Львов,
Но я клянуся, что отныне, К врагам твоим буду суров!
На то есть веские причины! Тебя любить я стал не зря.
Хоть сеют ненависть вражины, С душой убийцы упыря!
Как звери хищные вцепились, В тебя как в лань что во степи,
И раны жгучие открылись, Но ты родная потерпи.
Твои сыны отважны-хлопцы, Тебя в обиду не дадут!
И им помогут даже горцы, На помощь все к тебе придут.
Я родом сам из Дагестана. Страна поэтов, мастеров,
Но нынче в теле твоей рана, Из-за войны, и злых воров!
И зная это я не стану, Молчать когда земля твоя горит
Привыкший к миру и корану, Теперь душа с тобой болит.
Прошу всевышнего Аллаха, Тебя избавить от врагов,
И строки скромные Вайнаха, Заставят думать дураков.
А ты воспрянешь Украина! Вернешь домой с войны сынов!
А тот кто пал, така судьбина, Они достойны лучших слов!
киздешь!
Когда мы прочтем что кого-то посадили???
Вон целая партия ЖОПаж и 73% приСлуг
работают на )(уйла и что??