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Львов (4431) операция (205) трансплантология (18)

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Здоровье

10 февраля врачи в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова пересадили сердце, печень и две почки от посмертного донора. Таким образом медики спасли 4 человек.

В настоящий момент журналистам удалось узнать подробности этой уникальной операции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reporters.

Мужчина согласился на посмертную трансплантацию органов матери, потому что когда-то сам нуждался в чужом сердце.

"10 февраля 2021 года - самый драматический день в украинской трансплантологии", - говорит тележурналистка и основательница Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец. 

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 01
6 февраля в Клиническую больницу скорой медицинской помощи во Львове привозят 45-летнюю женщину. Разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг. Врачи пытаются "починить" сосуд, но отрывается тромб и и снова разрывается. Отек мозга. Еще одна операция и осознание: шансы выжить равны нулю. 9 февраля консилиум врачей констатирует смерть головного мозга. После непростого разговора муж и мама дают согласие на посмертное донорство. Согласны с этим решением также беременная дочь и 17-летний сын. Семья знает, что значит ждать донорский орган. Младший сын донора родился со множественными пороками сердца, и врачи всерьез готовили их к тому, что без трансплантации ребенку не жить. Но, к счастью несколько операций восстановили собственное сердце мальчика.

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 02
10 февраля. 5:30 Вдоль коридора выстраиваются врачи и медсестры. Приходят все, кто услышал, что этим коридором в операционную сейчас провезут ту, которая умирая, спасет четыре жизни.

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 03
5:45 В это время в палате на четвертом этаже слышны удары сердца. На мониторе - втрое увеличенный орган, на кровати - растерянный парень. Хоть он и говорит: "Не боюсь". Это Василий из Львовщины, позавчера ему исполнилось 22. С рождения он живет с больным сердцем, но узнал об этом только три года назад, когда переболел гриппом с осложнениями. Донорский орган - это единственное, что спасет ему жизнь.

6:30 Операционная. Прежде чем сделать первый разрез, Борис Тодуров, врач, ведущий операцию,традиционно говорит: "Давайте почтим человека, который, умирая, отдает свои органы для того, чтобы спасти других".

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Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 04

Первый разрез, рассечение грудной клетки, и по очереди сердце, печень и почки ложатся в трансплантационные боксы. Каждый в свой отдельный. Их должны пересаживать параллельно. 

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 05
Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 06
Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 07
Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 08

7.50. В операционную унесли сердце. Там все должны действовать крайне быстро, потому что вне пределов человеческого тела оно может "жить" только 4 часа. Этого времени должно хватить, чтобы сердце забилось в груди Василия. Если не успеют - орган безвозвратно повредится и уже не сможет работать.

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10:00. В крайней операционной на 4 этаже трансплантологи пришивают почку. Пациентка - женщина, Оксана из Львова, ей 36. Почки отказали семь месяцев назад, с тех пор жила на диализе.

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 09

10:25. Анестезиологи вводят наркоз 34-летнему Ярославу. Последние 25 лет он имеет почечную недостаточность. Но, кроме нее, имеет и радость - жену и двух дочерей: старшей 1,7 лет, младшей - семь месяцев. На лист ожидания органа он стал чуть больше месяца назад.

12 часов. Происходит чудо. Ранее одна из пациенток, которую готовили к пересадке донорской печени, внезапно от нее отказалась. Вынутая из организма печень "живет" до 12 часов. Поэтому после отказа одной пациентки врачи должны были быстро найти и подготовить другого человека, который нуждается в такой операции. И нашли просто здесь - в больнице! Галине 48, она со Львовщины. Три года она имеет пораженную циррозом печень и заключение врачей: спасет только пересадка органа. Однако в очередь в Центр трансплантации женщина не становилась. Месяц назад Галине резко стало плохо - открылось желудочное кровотечение. С таким диагнозом женщина она была госпитализирована во Львовскую больницу скорой медицинской помощи.

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Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 10

Сорок минут - столько времени Галине понадобилось для то, чтобы согласиться на операцию. После обследования ее данные внесли в Единую государственную систему трансплантации и там подтвердили: орган для нее.

Умирая, спасла четыре жизни. Драматический день в трансплантологии, - подробности уникальной операции по пересадке органов от одного донора сразу нескольким пациентам во Львове 11

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+32
так как вожу мот первым делом сделал себе паспорт донора.по моему быть складом запчастей гораздо круче чем кормом для червей.семье этой женщины уважение за гражданскую гуманную позицию
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15.02.2021 11:32
+24
Да УЖ!!!!! Все мы просто машины!!!! Только сознание из тела в тело не научились пока пересаживать!!! Наверное это хорошо!!!!!
А врачи молодцы!!!!
это анекдот такой - Хирург приехал на СТО капиталка двигателя!!! А Механик спрашивает почему у вас хирургов зарплата огромная ,а у меня меньше. ? Хирург молча подходит к своей машине заводит двигатель и говорит механику - " А теперь перебирай движок!!"
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15.02.2021 11:21
+13
Легко на душе родственникам когда оказана помощь стольким, и что "частицы" их ушедшего родственника ещё есть на этом свете, только бы этим не злоупотребляли врачи коммерсанты.
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15.02.2021 11:40
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Да УЖ!!!!! Все мы просто машины!!!! Только сознание из тела в тело не научились пока пересаживать!!! Наверное это хорошо!!!!!
А врачи молодцы!!!!
это анекдот такой - Хирург приехал на СТО капиталка двигателя!!! А Механик спрашивает почему у вас хирургов зарплата огромная ,а у меня меньше. ? Хирург молча подходит к своей машине заводит двигатель и говорит механику - " А теперь перебирай движок!!"
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15.02.2021 11:21 Ответить
так как вожу мот первым делом сделал себе паспорт донора.по моему быть складом запчастей гораздо круче чем кормом для червей.семье этой женщины уважение за гражданскую гуманную позицию
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15.02.2021 11:32 Ответить
проблема в том, что в стране , где коррупция высокая, врачи могут начать продавать органы, умышленно не лечить, как надо для получения органов. А также начнут пропадать люди и расцветут черные трансплантологи
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15.02.2021 12:22 Ответить
І смерть, і порятунок, і життя.
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15.02.2021 11:37 Ответить
Легко на душе родственникам когда оказана помощь стольким, и что "частицы" их ушедшего родственника ещё есть на этом свете, только бы этим не злоупотребляли врачи коммерсанты.
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15.02.2021 11:40 Ответить
У 48 цироз?
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15.02.2021 11:43 Ответить
22 лет парню, а уже его сердце удалить надо и заменить. Жесть.
И донора очень жаль.
А родині її - пошана і хвала.
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15.02.2021 12:36 Ответить
Подвиг милосердия...всех причастных. Нет слов.
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15.02.2021 12:46 Ответить
Респект лікарям, молодці
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15.02.2021 13:07 Ответить
УРА УРА В ЖОПЕ ДЫРА !)
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15.02.2021 16:48 Ответить
ВІчна слава ДОНОРУ. Похвала рідним,що дали згоду на пересадки і здоровья всім ,кого оперували. БОЖЕ СПАСИ І ПОМИЛУЙ ВСІХ
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15.02.2021 14:39 Ответить
просто немного позже кому-то в голову придет убивать ради органов. Спаси Бог
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15.02.2021 21:11 Ответить
Вражає.
Трагедія для одних, порятунок - для інших.
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16.02.2021 03:37 Ответить
Шана сім*ї, яка погодилась, шана лікарям, які все зробили.
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16.02.2021 11:32 Ответить
ВОПРОС ГДЕ БУДЕТ ГРАНЬ УМИРАТЬ И СПАСАТЬ !!!???
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16.02.2021 13:33 Ответить
 
 