Полицейская и адвокат вымогали $5 тыс. за закрытие уголовного производства на Днепропетровщине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
Следователи теруправления ГБР в Полтаве задержали следователя Каменского ОП ГУ Нацполиции в Днепропетровской области и адвоката во время получения неправомерной выгоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, расследуя уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия у майора полиции возник преступный умысел на получение неправомерной выгоды от фигуранта производства. Для реализации преступной схемы полицейская привлекла знакомого адвоката. Последний заключил договор об оказании правовой помощи с матерью подозреваемого в совершении ДТП и сообщил женщине, что для закрытия уголовного производства, относительно ее сына, необходимо оплатить 5 тыс. долларов США.
12 февраля 2021 во время передачи неправомерной выгоды адвоката и полицейского задержали.
В тот же день задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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