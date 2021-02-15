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Зеленский (16530) ОАЭ (184) инфраструктура (233)

Зеленский призвал премьера ОАЭ инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский призвал премьера ОАЭ инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине. ФОТО

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты в городе Дубаи президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Ою этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе разговора стороны очертили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ, обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Владимир Зеленский остановился на развитии инфраструктуры и призвал ОАЭ инвестировать в эту отрасль в Украине.

"Отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции и влияния карантинных ограничений на экономики стран. Глава Украинского государства подчеркнул, что повышенное внимание руководства Украины и ОАЭ к приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества свидетельствует о существовании политической воли и в дальнейшем развивать и углублять конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах украинского и эмиратского народов", - сказано в сообщении.

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Зеленский призвал премьера ОАЭ инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине 01

Подчеркивается, что собеседник отметил, что "ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Зеля, ты предыдущих "инвесторов" уже разместил?
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3672
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15.02.2021 13:26
+7
Це у дороги? 🤣🤣🤣Зєлєнскій вважає саудитів зебілам? 😊
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15.02.2021 13:14
+7
Призывать к инвестициям можно бизнес...ну ни как не премьера... тупость осла не имеет границ...
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15.02.2021 13:14
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Це у дороги? 🤣🤣🤣Зєлєнскій вважає саудитів зебілам? 😊
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15.02.2021 13:14 Ответить
а саудиты причём, если оно в Эмиратах?
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15.02.2021 13:23 Ответить
Ні, певно вдалося одну й ту же Мотор-Січ продати вдруге.
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15.02.2021 13:31 Ответить
Бла-бла-бла, ***.
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15.02.2021 13:14 Ответить
Призывать к инвестициям можно бизнес...ну ни как не премьера... тупость осла не имеет границ...
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15.02.2021 13:14 Ответить
Ну в государстве с абсолютной монархией, в принципе можно.
Но наверное имеет смысл обсуждать этот вопрос не премьером а с шейхом.
Правда, сильно сомневаюсь что на фоне выезда миссии МВФ, Украина будет выглядеть привлекательно для инвесторов.
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15.02.2021 16:27 Ответить
А "няню" уже подобрали?... Зеленский призвал премьера ОАЭ инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине - Цензор.НЕТ 8016
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15.02.2021 13:15 Ответить
Так. Там няня універсальна, багатоголова. У оснвної голови - борода. 😊
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15.02.2021 13:17 Ответить
Сейчас побегут! Вокруг них столько попрошаек, которые более стабильны, а арабы и там не инвестируют. Это Индия , Пакистан, Банеглодеж, Индонезия.
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15.02.2021 13:16 Ответить
Клован прокукарекал-а там хоть не рассветай.
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15.02.2021 13:17 Ответить
Хотим на будущее посоветовать выпускнику криворожской бурсы проверять значение непонятных слов в словаре. Меморандум в международных либо экономических отношениях - это объяснительная записка к чему то прилагаемая, в которой излагается суть дела. Она подписывается одной стороной ... (с)
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15.02.2021 13:20 Ответить
Оно безграмотное до одури, у него в слове х#й - 5 ошибок, притом как в устной так и письменной форме. Пользоваться словарём - невыполнимая миссия))
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15.02.2021 14:11 Ответить
Быть безграмотным это одно (я сам такой грамотей что в слове из 3-х букв делаю 4 ошибки - Еще --ИСЧЕ)- но быть таким отбытым наглухо дебилом это другое...хотя не такой он уже и дурачек - он знает что он делает и зачем и кто его кураторы по уничтожению Украины...
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15.02.2021 14:49 Ответить
пАкататься))
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15.02.2021 14:12 Ответить
С Омана и Давоса инвестиции идут нескончаемым потоком!
Мне кажется, это уже перебор - лишать последней копейки "бедный" народ ОАЭ.....
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15.02.2021 13:23 Ответить
Для Зеленского и его Мендель: арабские шайхи в целом и Эмир Эмирата Дубаи - Шейх Аль Мактум рассматривают вас ради интереса, исключительно через микроскоп с целью понять феномен как придворный шут и шоумен смог стать Президентом страны.
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15.02.2021 13:23 Ответить
Продать всё ещё в Украине не проданное цель гражданина Израиля Коломойского. Ранее Зеленский призвал оманских бизнесменов принять участие в проведении большой приватизации в Украине.
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15.02.2021 13:24 Ответить
Этот?
https://youtu.be/MXqMcHAZwU8

Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2152
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15.02.2021 13:25 Ответить
Навіть не знаю. Наш уряд значно заборгував "зеленій" енергетиці. З китайськими інвесторами "Мотор Січ" якісь мутки. МВФ кинули в черговий раз. Як ці Емірати ще ведуться. Питання в тому, що ми даємо нереалістичні обіцянки. Коли наші політики локшину нам на вуха розвішують, то одне. Коли міжнародній спільноті під держгарантії, то інше. Ті ж самі "зелені" інвестори вже подають позови до держави Україна, і вони виграють. Нащо було їм прописувати кВт електрики за 15 євроцентів (5 грн), ще з умовами стовідсоткової купівлі.
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15.02.2021 13:26 Ответить
Зеля, ты предыдущих "инвесторов" уже разместил?
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3672
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15.02.2021 13:26 Ответить
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 3 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2571 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2571 Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 2571
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15.02.2021 14:38 Ответить
Вот только не надо просерать оставшееся .
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15.02.2021 13:29 Ответить
Кажуть, що в ОАЕ випав сніг і зникла нафта. Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 5050
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15.02.2021 13:29 Ответить
Ворью денег не дадут!
Можно призывать,можно хером по клавишам стучать - зеленая комарилья криворагульного ворья и барыг грабящих свой народ - денег не дадут. Тем более шейхи,которым в их странах принадлежит ВСЕ!
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15.02.2021 13:31 Ответить
хто б вавасіку криворогому мізків інвестував?
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15.02.2021 13:31 Ответить
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 4662
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15.02.2021 13:32 Ответить
Ну надо же, как-то свои покатушки объяснить свои избирателям.
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15.02.2021 14:17 Ответить
Год назад был в ОАЭ (Дубай): на наши права машину не дали - Украины нет в списке признанных водительских прав !!!
Земляк дал свою машину и на ней ездил не нарушая правил....
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15.02.2021 14:23 Ответить
ОАЕ вже знають, що МВФ обкакався? Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 6739
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15.02.2021 13:34 Ответить
Га-га-га ! Після того,як українці зауважили,що Зєля підписує вже підписані за часів Кучми і Ющенка договори з другорядними персонажами,консульство вмовило шейха Дубаї про фотосесію з недомірком !
Зеленський закликав прем'єра ОАЕ інвестувати в інфраструктурні проєкти в Україні - Цензор.НЕТ 1614
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15.02.2021 13:35 Ответить
Правитель и глава государства ОАЭ шейх Халифа Ибн -Зайд не счёл нужным встретиться с равным себе по рангу, но назойливым, неумным и жалким евреем. Шейх встречается только с евреями умными и влиятельными. Превзмогая отвращение был вынужден согласиться на встречу шейх эмирата Дубай. Это как губернатор штата или глава облгосадминистрации.
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15.02.2021 13:44 Ответить
эй, бедуины! инвестиционную няню будете? ...
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15.02.2021 14:06 Ответить
Абдурахман вараний стоїть
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15.02.2021 14:23 Ответить
сауди дибілам гроші не даватимуть - це і коню зрозуміло - тільки не ЗЕ-білам))))
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15.02.2021 14:35 Ответить
Ще з поїздки в Оман не знаєм як від інвесторів відбитися...
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15.02.2021 14:37 Ответить
 
 