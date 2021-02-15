Зеленский призвал премьера ОАЭ инвестировать в инфраструктурные проекты в Украине. ФОТО

В рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты в городе Дубаи президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом, премьер-министром, министром обороны, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

Ою этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В ходе разговора стороны очертили приоритетные направления сотрудничества между Украиной и ОАЭ, обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и научно-технической сферах. Владимир Зеленский остановился на развитии инфраструктуры и призвал ОАЭ инвестировать в эту отрасль в Украине.

"Отдельное внимание было уделено вопросам борьбы с последствиями распространения коронавирусной инфекции и влияния карантинных ограничений на экономики стран. Глава Украинского государства подчеркнул, что повышенное внимание руководства Украины и ОАЭ к приоритетным направлениям двустороннего сотрудничества свидетельствует о существовании политической воли и в дальнейшем развивать и углублять конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество в интересах украинского и эмиратского народов", - сказано в сообщении.

Читайте также: "Первый день в ОАЭ был успешным", - Зеленский сообщил о подписании меморандумов и контрактов на $3 млрд (обновлено)

Подчеркивается, что собеседник отметил, что "ОАЭ рассматривают Украину как надежного партнера, отношения с которым развиваются на принципах доверия и взаимоуважения".