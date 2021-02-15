Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

15 февраля о 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе парка Муромец, в Деснянском районе столицы.

Об этм сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-центр ГСЧС Киева.

"После прибытия спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия сотрудников ГСЧС внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания", - подчеркивается в сообщении.

В 12:24 пожар был локализирован, а в 12: 45- ликвидирован. На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.











Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.