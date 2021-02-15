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Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

15 февраля о 11:24 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в здании кафе парка Муромец, в Деснянском районе столицы.

Об этм сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-центр ГСЧС Киева.

"После прибытия спасателей было установлено, что горит 1-этажное здание общественного питания. Произошло возгорание на площади 100 кв.м. На момент прибытия сотрудников ГСЧС внутри помещения никого не было. Пожарные сразу приступили к ликвидации возгорания", - подчеркивается в сообщении.

В 12:24 пожар был локализирован, а в 12: 45- ликвидирован. На месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве.

Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 03
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 04
Ликвидирован пожар в кафе на территории парка Муромец в Киеве, - ГСЧС 05

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
Ты про что?
Илья Муромец похоронен в Киеве
В вашем селе не знали?
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15.02.2021 14:10
+1
кацапы и слово "Русь" норовят присвоить, так что - на этом основании отказаться от собственной истории?
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15.02.2021 13:37
+1
Кацап це не національність, це состояніє організма вцілому.
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15.02.2021 13:58
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Кохвій був занадто гарячим, ось і загорілось.
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15.02.2021 13:30 Ответить
- Пожарные! Пожарьте нам мяса!
- Мы не жарим. Мы тушим.
- Ну потушите...
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15.02.2021 13:31 Ответить
Декомунізація вроді вже пройшла. Цікаво коли буде декацапілізація? Може менше таких завєдєній горітиме коли їх не кацапськими персонажами будуть називати...
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15.02.2021 13:32 Ответить
кацапы и слово "Русь" норовят присвоить, так что - на этом основании отказаться от собственной истории?
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15.02.2021 13:37 Ответить
Кацап це не національність, це состояніє організма вцілому.
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15.02.2021 13:58 Ответить
На самом деле кацапы - это уникальный вид организмов, единственный, который размножается ректально.
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15.02.2021 13:59 Ответить
Ты про что?
Илья Муромец похоронен в Киеве
В вашем селе не знали?
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15.02.2021 14:10 Ответить
Як в Україну попав? Не поділишся?
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15.02.2021 14:41 Ответить
Чи ти корєнной українець? Мову вичив чи папа з мамою лише киргизької та кацапської навчили?
Ліквідовано пожежу в кафе на території парку Муромець у Києві, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7196
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15.02.2021 14:43 Ответить
Кафе там легально вообще работало?
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15.02.2021 13:56 Ответить
Ты из налоговой?
С какой целью интересуешься?
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15.02.2021 14:07 Ответить
кафе не работало. чаны работали и домики.
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15.02.2021 13:58 Ответить
 
 