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Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские Киева в настоящее время проводят спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все участники незаконных сделок. Оперативники и бойцы спецподразделений полиции Киева получили информацию о причастности группы лиц к сбыту наркотических веществ на территории столицы. Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки", - подчеркнули в Нацполиции.

При этом отметили, что детали спецоперации будут обнародованы позже.

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Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция 01
Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+38
Этническая группировка, спецоперация... Говорите как есть, гоняем палками цыган по вокзалу, бо оборзели и дань платить отказываются.
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15.02.2021 14:47
+9
свтнособако, марш за порєбрік!
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15.02.2021 14:47
+7
Ні та група сидить в ВР кабміні і керує банками.
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15.02.2021 15:10
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свтнособако, марш за порєбрік!
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15.02.2021 14:47 Ответить
Ага, мову не выучили, теперь получайте.
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15.02.2021 14:46 Ответить
Этническая группировка, спецоперация... Говорите как есть, гоняем палками цыган по вокзалу, бо оборзели и дань платить отказываются.
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15.02.2021 14:47 Ответить
поверили, что опросу президента на предмет каннабиса, как панацеи дадут ход...
пошли на опережение, но, как обычно воз ВЗ и ныне там...
подвел, короче
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15.02.2021 14:55 Ответить
Скоро Вованчик из Эмиратов возвращается, они ему подарок готовят))
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15.02.2021 14:58 Ответить
😀😀😀
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15.02.2021 15:06 Ответить
чеченцы?
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15.02.2021 14:47 Ответить
Наркота - це тема так званих ромів.
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15.02.2021 14:53 Ответить
не тільки, у нас вірмени потіснили циган в цій нелегкій справі... Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8415
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15.02.2021 14:58 Ответить
можно здогадатися до якого саме етносу належать ці наркобаргі..
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15.02.2021 14:48 Ответить
а шо за этнос? Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3569
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15.02.2021 14:48 Ответить
Любой, кто ментам долю не занёс.
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15.02.2021 14:55 Ответить
Цыгане или кавказцы. А может датчане или австрийцы?
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15.02.2021 14:52 Ответить
не, то еврейска этническа группировка
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15.02.2021 14:57 Ответить
Ні та група сидить в ВР кабміні і керує банками.
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15.02.2021 15:10 Ответить
Нееее, ЗЕбанько своих в обиду не даст, не кошерно это. Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835 Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835 Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7835
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15.02.2021 15:12 Ответить
Да калированые датцыгане.
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15.02.2021 16:02 Ответить
менты конкурентов торбят... Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5937
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15.02.2021 14:54 Ответить
опять Бельгийцы шЫркой банкуют?)))
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15.02.2021 15:06 Ответить
У нас і так 73 % вумні , скоро людину адекватну не зустрінеш .
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15.02.2021 15:15 Ответить
Д-р Алоизович разработал методику лечения данного заболевания!!!
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15.02.2021 15:21 Ответить
армяне?
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15.02.2021 15:24 Ответить
Мабудь торгували не на державній мові.
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15.02.2021 15:30 Ответить
Чи маску на носа не вдягнув.
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15.02.2021 15:59 Ответить
Наркогруппировка против наркогруппировки !
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15.02.2021 16:10 Ответить
этнической группировки наркоторговцев
Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2890
Евреи или болгары?
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15.02.2021 16:17 Ответить
"Граждане цыгане", вчить мову та обслуговуйте клієнтів державною. Бачите до чого приводять скарги.
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15.02.2021 16:30 Ответить
А ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ ДЕРЖАТ ТАКИЕ ЗАВЕДЕНИЯ !!!???
Спецоперація із затримання етнічного угруповання наркоторговців проходить у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2728
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15.02.2021 16:32 Ответить
то є мадяри з лантухами C9H13N
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15.02.2021 17:18 Ответить
 
 