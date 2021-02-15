19 126 30
Спецоперация по задержанию этнической группировки наркоторговцев проходит в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Полицейские Киева в настоящее время проводят спецоперацию по задержанию этнической группировки наркоторговцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, устанавливаются все участники незаконных сделок. Оперативники и бойцы спецподразделений полиции Киева получили информацию о причастности группы лиц к сбыту наркотических веществ на территории столицы. Сейчас проводится специальная полицейская операция по задержанию участников преступной группировки", - подчеркнули в Нацполиции.
При этом отметили, что детали спецоперации будут обнародованы позже.
Топ комментарии
+38 Владимир Иванец
показать весь комментарий15.02.2021 14:47
+9 Вла
показать весь комментарий15.02.2021 14:47
+7 Ліщук Андрій
показать весь комментарий15.02.2021 15:10
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
пошли на опережение, но, как обычно воз ВЗ и ныне там...
подвел, короче
Евреи или болгары?