Полиция Николаева изъяла наркотиков на 1 млн грн и арсенал оружия у главаря преступной группировки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Житель Николаева, позиционирующий себя "смотрящим" за микрорайоном, хранил амфетамин, психотропные грибы, каннабиса, а также взрывоопасные предметы и вещества.

Пресс-служба Нацполиции уточняет, что 2 февраля правоохранители пресекли преступную деятельность группировки, которая изготовляла и сбывала амфетамин, передает Цензор.НЕТ.

Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

В рамках расследования следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений (детективы) Следственного управления ГУНП в Николаевской области совместно с сотрудниками Управления стратегических расследований ДВР НПУ провели дополнительные санкционированные обыски.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Николаевщине разоблачили преступную группу, которая поставляла наркотики в колонию. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Так, в автомобиле и гаражном помещении, которое снимал 34-летний житель Николаева, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, и позиционирует себя приближенным лицом к криминальным кругам и "смотрящим" за микрорайоном, полицейские изъяли амфетамин в различных емкостях весом более 150 граммов, в частности расфасованный. Также изъято 17 пакетов психотропных грибов, электронные весы, зип-пакеты, более 4 килограммов каннабиса в коробках и в измельченном состоянии и прочее.

В ходе оперативных закупок было установлено, что сам главарь и продавал наркотические и психотропные вещества у себя дома.

Также в ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли взрывоопасные предметы и вещества: пластид, тротиловые шашки, семь гранат Ф1, РГД-5, ВОГ 25, 20 метров детонирующего и електродетонуючого кабеля и огнеупорного шнура, взрыватели, семь пистолетов и два самодельных револьвера. Кроме того, изъяты три ружья и 83 патрона к ним, 190 патронов калибра 7,62 мм, 5,45 мм, 9 мм, 5,6 мм, 22 взрывных пакеты разного маркировки, 55 сигнальных и осветительных ракет, реактивных патронов, взрывателей различных моделей, в т.ч. УЗРГМ и электродетонаторы, 21 капсюль и части взрывателей, 12 ножей и меч "катана", два кастета, спецприбор для блокировки радиосигнала.

Изъятое направлено на экспертизу, продолжаются следственные действия, решается вопрос о предоставлении дополнительной квалификации происшествия.

Также смотрите: Вооруженная банда наркоторговцев, наладивших масштабное производство амфетамина, задержана на Одесчине, - СБУ. ФОТОрепортаж









Смотрите также: В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







Напомним, 2 февраля правоохранители пресекли преступную деятельность группировки, которая изготовляла и сбывала амфетамин.

Смотрите: Полиция пресекла деятельность наркокартеля, действовавшего в Киевской, Сумской и Полтавской областях, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время досудебного расследования следователи установили, что трое жителей Николаева 34-х, 35-ти и 43-х лет занимались незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ, изготавливали по месту жительства одного из злоумышленников. Наркотические средства злоумышленники распространяли среди окружения знакомых.

Всех троих фигурантов следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По согласованию с прокуратурой извещены о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.