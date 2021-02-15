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Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль спасателей не смогли пробиться через сугробы. К пациентке медики добирались пешком, а ее из села везли на телеге.

Об этом сообщает Житомирское областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.

Скорая помощь ехала на вызов к 14-летней пациентке в с. Зеленица. Но в районе села Хотиж Барашевской территориальной общины застряла в сугробах. Спасатели отправились туда на пожарной машине и попытались сами довезти медиков. Но уже через несколько сотен метров стало понятно, что и пожарный автомобиль не может пробраться через снега.

"Врач с командиром отделения (ГСЧС. - Ред.) отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне", - сказано в сообщении.

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На пожарной машине девушку довезли до автомобиля скорой помощи, который спасатели как раз освободили из снежного заноса. Медики успешно доставили ее в районную больницу, где пациентке оказали помощь.

Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями 01
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями 02
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями 03
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями 04
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями 05
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями 06

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+51
В як же авіація Авакова? Чи вона тільки для тих, хто оформив їпотєку під нєвіданниє 7процентов?
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15.02.2021 17:38
+37
Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями - Цензор.НЕТ 1237

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15.02.2021 17:46
+24
Ну, на фоне новостей о том, что в Украине появились вертолеты предназначенные для эвакуации больных и раненых, подобная новость выглядит странно.
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15.02.2021 17:45
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современные украинские прогрессивные технологии,в то время когда в мире людей на вертолетах доставляют в больницы если нужно быстро,у нас на фірі з кіньми везуть Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми - Цензор.НЕТ 5999
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15.02.2021 18:41 Ответить
Не знаю- сколько сот лошадей у пожарной машинки. И- не прошла. А двух лошадок реальных- хватило!!! Как по мне, то это Самая Лучшая Новость сегодня! Браво, лошадки!
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15.02.2021 18:44 Ответить
Ага. Ты еще дай идею нашим рехворматорам. Завтра дадут указания вместо пожарных машин закупить пожарные брычки и санитарки на конской тяге.
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15.02.2021 18:57 Ответить
ото снега нападало!я уже и не помню когда видел столько снега.
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15.02.2021 18:56 Ответить
Спаси Бог вас, лошадки, что целым иду!!
©
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15.02.2021 19:03 Ответить
А вы представьте сколько ребенок мучался пока вызвали скорую, пока врачи застряли и пошли пешком, пока нашли мужика с телегой, пока он запряг лошадей, пока по заснеженным полям привез ее к пожарной машине, пока перерегрузили с телеги в пожарную машину, потом везли на пожарке к скорой, пока перегрузили с пожарки в скорую. пока по таким дорогам на етом сраном дырявом уазике дотарабанили ее в больницу.... Да так можно десять раз умереть если что то серьезное прихватит. А ведь закупили на пол миллиарда $$$$ вертолетов для МЧС и скорых. Вокруг Киева каждый день летают ети вертолеты непонятно кого они возят и куда
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15.02.2021 19:20 Ответить
ждем собакова с очередной хвастливой новостью про вертолёты
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15.02.2021 19:29 Ответить
"Ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль спасателей не смогли пробиться через сугробы. К пациентке медики добирались пешком, а ее из села везли на телеге." - помню, зимой ездил в село к бабке. Узкий коридор, с двух сторон снег высотой около двух метров, через метров 50 карманы для разъезда. Колхоз посылал трактор и тот чистил дороги. Кучма начал "реформировать" сельское хозяйство и ликвидировал колхозы вместе с техникой. В Израиле подобие наших колхозов давно успешно работают и признаны самым эффективным методом ведения сельского хозяйства. Кучма этого не знал? Кстати, в Израиле нет рынка земли, там 90 с гаком % земли принадлежит государству. Зеленский этого тоже не знал? Сомневаюсь.
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15.02.2021 19:42 Ответить
ЗЕк в эмираты поехал продавать УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ, Навезет исламистов сюда, как в Европу. Трындец. Когда эта гнида уже сгинет.
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15.02.2021 19:54 Ответить
Слава КОНЯМ. При совке, учеников возили за 20 км. Зимой в интернате. Когда с выходных возвращались в школу, впереди шел трактор Белорусь со скрепером.. расчищая сугробы, а следом второй трактор тянул автобус с учениками.
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15.02.2021 19:52 Ответить
Слава, "специалисту по лошадям" который сопровождал повозку...
Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми - Цензор.НЕТ 5453
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15.02.2021 20:14 Ответить
Нє, я все розумію, але в часи МОГО дитинства по снігу їздили САНЯМИ! І це було логічно! І легко (відносно). Висновок - упряжних саней у селі вже не залишилося Віз замість швидкої: 14-річну пацієнтку на Житомирщині медикам довелося доставити на возі з двома кіньми - Цензор.НЕТ 3968 . Від снігу відвикли. Як виявилося - передчасно
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15.02.2021 19:54 Ответить
На фото - лісовоз. Він з того села скільки лісу вивіз, що до райцентру метро побудувати можна!
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15.02.2021 19:56 Ответить
Причому, кожному жителю, персональну лінію!
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15.02.2021 20:16 Ответить
А где же эти е*учие Аваковкие вертолёты, которых уже закуплено 240 штук? У вертолётов самая лучшая проходимость, *ля буду. Или Аваков устраивает цирк для всех нас только для пиара? Люди, приходите завтра под Верховную раду, завтра Аваков будет продавливать закон о беспричинной остановке (типа любого можно остановить, если незачто, то просто дыхнуть в трубочку)
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15.02.2021 20:11 Ответить
Добре, що обійшлося. Врятували.
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15.02.2021 20:58 Ответить
рехвормы в деле....
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15.02.2021 21:18 Ответить
Шо там з аваківськими гелікоптерами? Чи вони не для того купувалися?
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16.02.2021 09:16 Ответить
Нагороду оператору кінського тандему!
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16.02.2021 09:18 Ответить
Як добре, що "конями". Кобилами могли б не справитись.
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26.04.2021 18:53 Ответить
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