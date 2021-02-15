Телега вместо скорой: 14-летнюю пациентку на Житомирщине медикам пришлось доставить на повозке с двумя конями. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Ни скорая помощь, ни пожарный автомобиль спасателей не смогли пробиться через сугробы. К пациентке медики добирались пешком, а ее из села везли на телеге.
Об этом сообщает Житомирское областное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, информирует Цензор.НЕТ.
Скорая помощь ехала на вызов к 14-летней пациентке в с. Зеленица. Но в районе села Хотиж Барашевской территориальной общины застряла в сугробах. Спасатели отправились туда на пожарной машине и попытались сами довезти медиков. Но уже через несколько сотен метров стало понятно, что и пожарный автомобиль не может пробраться через снега.
"Врач с командиром отделения (ГСЧС. - Ред.) отправились к больной пешком. При осмотре девушки было принято решение о ее дальнейшей госпитализации в районную больницу. Местные жители организовали гужевую повозку и в сопровождении специалиста лошадьми доставили больную к пожарной автоцистерне", - сказано в сообщении.
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На пожарной машине девушку довезли до автомобиля скорой помощи, который спасатели как раз освободили из снежного заноса. Медики успешно доставили ее в районную больницу, где пациентке оказали помощь.
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