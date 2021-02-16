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Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага во время отъезда Зеленского. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Самый большой в мире небоскреб - Башня Бурдж Халифа в Дубае засветилась цветами украинского флага.
"Украина+ОАЭ= дружба", - отметил на своей странице в Фейсбук президент Украины Владимир Зеленский.
При этом он обнародовал фото, на котором изображена Башня Халифа, которая светится желто-голубыми цветами.
"Во время отъезда президента Владимира Зеленского засветилась Башня Халифа цветами украинского флага", - отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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+46 Евгений 89b7971a
показать весь комментарий15.02.2021 17:49
+31 Алекс Мышкевич
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+30 abc123
показать весь комментарий15.02.2021 17:49
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Когда официальные лица приехать-уехать.
ОАЭ не снимают, мудак приехал, или нормальный. Арабское гостеприимство
Вполне возможно, что фото у Мендель с тех пор...
ура, таваріщі!
https://www.youtube.com/watch?v=8azbNPE5Ckk
Активисты обратились в Минфин США с предложением рассмотреть возможное внедрение санкций против этих людей.
© Интерфакс-Украина
InformNapalm и партия "Демократична сокира" установили ряд людей, которые занимались распространением "пленок Деркача", но не попали после этого под санкции США. Об этом во время последнего брифинга заявили член партии Юрий Гудыменко и спикер InformNapalm Михаил Макарук, информирует "Бабель".
«Совместное расследование общественных организаций пришло к выводу, что на самом деле в информационной операции по продвижению «пленок Деркача» и попытке повлиять на выборы в США и рассорить Украину и США участвовало гораздо больше людей, чем в санкционном списке», - отметили расследователи.
Общественные активисты назвали имена людей, которые выполняли различные роли в распространении пленок:блогер Анатолий Шарий - «публичный рупор»;нардеп партии ОПЗЖ Тарас Козак - «обеспечивал медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;жена Виктора Медведчука Оксана Марченко - «обеспечивала медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;заместитель главы администрации президента Януковиче Андрей Портнов - «архитектор юридической легализации»;олигарх Игорь Коломойский - «обеспечивал медиаресурсы для распространения необходимых тезисов»;телеведущий канала «НАШ» Назар Диордица - «публичный рупор».
«Все эти люди политически и финансово связаны с Россией и являются такими же российскими агентами влияния, как Андрей Деркач, Александр Дубинский и другие лица, попавшие под санкции раньше. Они тоже пытались влиять на выбор американских избирателей путем распространения дезинформации, лично или опосредованно через свои медийные активы и связанных лиц», - говорится в совместном заявлении активистов.
Активисты обратились в Минфин США, чтобы ведомство рассмотрело вопрос внедрения санкций против этих людей.
Як ви, мародерські тролі, вже... "добре працюєте"
У день Стрітення Господнього хочу відправити вам добрі побажання любові та яскравого світла надії в життя, поваги і щирих почуттів душі, здоров'я всім близьким і невичерпних сил. Хай Бог завжди охороняє вас від бід!
Когда официальные лица приехать-уехать.
ОАЭ не вникают, мудак приехал, или нормальный. Арабское гостеприимство
мальчик вова застрял в подростковом возрасте, в том самом, когда в подъездах на стенах царапали
вася+ оля=....
А какие цвета светились, когда Зеленский прилетел ?
Тема не раскрыта.
И быстро уезжать со словами : "Я тут ни при чём!"
Раді, що спекалися.