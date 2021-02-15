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Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, "Газели" и DAF на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Работники полиции выясняют обстоятельства тройного ДТП на Харьковщине. В результате аварии погибли двое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Уточняется, что 13 февраля около 05:30 на автодороге Киев-Харьков-Довжанский между селами Коробочкино и Граково Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика Renault с полуприцепом, который двигался из города Изюма в сторону Чугуева, и "Газели", ехавшей во встречном направлении.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Газель" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с Renault. Сразу после этого водитель DAF, который двигался в попутном направлении с грузовиком, допустил наезд на заднюю часть полуприцепа. От полученных травм водитель автомобиля "Газель", 1974 года рождения, погиб на месте, 39-летний водитель "Renault" доставлен в Чугуевскую центральную районную больницу, где вскоре умер. Водитель транспортного средства "DAF" не пострадал.

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Следственным Следственного управления ГУНП в Харьковской области сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 01
Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 02
Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 03
Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 04

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Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 05
Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 06
Два человека погибли в результате столкновения грузовика Renault, Газели и DAF на Харьковщине, - полиция 07

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+4
Судя по всему скорость у обеих была больше 100, в сумме получилось 200+. Редко когда погибает водитель тягача при столкновении маленькой машиной.
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15.02.2021 18:36
+3
жесть жёсткая.судя по разрушениям автомобилей удар был очень сильный.
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15.02.2021 18:20
+2
RIP
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15.02.2021 18:20
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жесть жёсткая.судя по разрушениям автомобилей удар был очень сильный.
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15.02.2021 18:20 Ответить
Судя по всему скорость у обеих была больше 100, в сумме получилось 200+. Редко когда погибает водитель тягача при столкновении маленькой машиной.
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15.02.2021 18:36 Ответить
Ай-яй-яй! Дорожку видим? Как можно по ней нестись? Я сегодня проехал 80 км в сторону Запорожья, от Мариуполя и обратно. Трасса- летнее состояние, чистейшая. Потому ехал реально быстро. А тут... тут- кошмарик...
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15.02.2021 18:20 Ответить
RIP
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15.02.2021 18:20 Ответить
+1 да..крепка газель то!
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15.02.2021 18:31 Ответить
Лобовуха це завжди жесть....
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15.02.2021 18:43 Ответить
По моему,люди не адаптировались к зиме.Это как в Техасе -130 машин -6 трупов.Там ,правда, гололёд бывает раз в поколение. А тут два Шумахера судьба свела.Дорожные службы надо привлекать,раз трупы и спросить не с кого.
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15.02.2021 18:52 Ответить
а шо когда то кого то привлекали, не слышал такого
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15.02.2021 21:30 Ответить
Если резина летняя да еще и лысая, то дорожные службы не помогут
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15.02.2021 22:55 Ответить
запретить газели - автохламу не место на дороге!
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15.02.2021 19:58 Ответить
Renault тоже запретить - автохламу не место на дороге (водитель фуры тоже поставил кеды в угол, я думал, что фура покрепче будет)
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15.02.2021 22:52 Ответить
пусть ********* установят камеры
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15.02.2021 20:13 Ответить
 
 