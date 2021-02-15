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Днепр_город (3761) ранение (3239) Рыженко Сергей (66)

Раненый 6 февраля 25-летний военнослужащий пошел на поправку, но все еще в реанимации, - Рыженко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Днепре врачи областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь военнослужащего из состава Объединенных сил, который получил тяжелые ранения 6 февраля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Раненый 6 февраля 25-летний военнослужащий пошел на поправку, но все еще в реанимации, - Рыженко 01

Как рассказал генеральный директор медицинского учреждения Сергей Рыженко, раненный 25-летний воин пошел на поправку.

"Он уже немного лучше видит свет одним глазом, и угрозы его жизни сегодня нет, - сообщил главврач. - Но тяжесть состояния пока не позволяет перевести Илью из реанимации".

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Пострадавший военнослужащий с крайне тяжелыми травмами был доставлен эвакуационным транспортом в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова вечером 6 февраля. В этот день трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции в районе Марьинки. От полученных ранений двое воинов погибли, за жизнь третьего продолжают бороться медики.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+25
Бажаю повного одужання.
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15.02.2021 18:55
+20
Дай Боже йому одужати , жити довго та щасливо.
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15.02.2021 18:56
+16
Дай Боже, щоб все було гоже.
Лікарям Дніпра велика дяка !
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15.02.2021 19:04
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Бажаю повного одужання.
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15.02.2021 18:55 Ответить
Я давно говорил,что счастье раненого солдата -попасть в Днепр.Вытянут с того света!.Низко кланяюсь.
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15.02.2021 18:56 Ответить
Дай Боже йому одужати , жити довго та щасливо.
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15.02.2021 18:56 Ответить
Тримайся, синку!!!
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15.02.2021 19:02 Ответить
Одужання нашому воіну і щира подяка лікарям цієі лікарні !!
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15.02.2021 19:04 Ответить
Дай Боже, щоб все було гоже.
Лікарям Дніпра велика дяка !
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15.02.2021 19:04 Ответить
Хай рани швидко загояться. Фізичні та душевні.
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15.02.2021 19:10 Ответить
Скільки вже життів врятували в цьому шпиталі! Мабуть, немає такої людини в Україні, кому невідоме прізвище РИЖЕНКО. Низький уклін всім лікарям Дніпровського шпиталю за спасіння наших поранених захисників! А хлопчині подяка за захист нашого спокою і повного одужання!!!
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15.02.2021 19:17 Ответить
Это просто треш. "Человек пошел на поправку, но но остается в реанимации."
Человек не способен самостоятельно жить без мед.оборудования, но ЕГО ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ.
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15.02.2021 19:25 Ответить
Міжнаролний оглядач ТАРАС ПАНЬО. 15.02.21 https://www.depo.ua/ukr/politics/vizit-iz-chutkami-dlya-chogo-zelenskiy-naspravdi-litav-v-oae-202102151284933

.....
Оскільки, наприклад, досягнуті домовленості стосовно вдосконалення угоди про уникнення подвійного оподаткування між країнами - це однозначний позитив, який у певний момент і справді може спрацювати на користь пожвавлення двосторонньої економічної співпраці.
Точно так само, як і з польотом до Оману, візит до ОАЕ, за чутками, мав ще й свою "таємну мету". Тільки цього разу масштаб був явно дрібнішим - замість "посланця Мордору" в особі Патрушева, рандеву Зеленського з яким підозрювали в січні минулого року, цього разу ніби як йшлося про зустріч всього лише із соратником Медведчука, підсанкційним депутатом Тарасом Козаком. Який у той час також буцімто перебував у ОАЕ. Чому саме Зеленський мав псувати собі відпочинок у теплій країні - пардон, офіційний візит до ОАЕ - розмовою з "особою-прокладкою", поговорити з якою можна і за допомогою банального "Телеграму", історія мовчить.
Втім, бренд "Телеграм" в контексті візиту до ОАЕ також прозвучав. Оскільки іще однією важливою і скандальною метою візиту до ОАЕ, за чутками, могла стати зустріч Зеленського із Павлом Дуровим, засновником і власником "Телеграму" - з метою попросити доступ для українських спецслужб до секретних чатів знову ж таки Козака. Складно сказати точно, чи йдеться про вигадки недоброзичливців Зеленського, чи в президентському офісі і справді так погано з логікою. І там справді можуть припустити, що Дуров поставить на карту репутацію свого продукту. Точніше, не поставить на карту, а зариє на місці. Оскільки можна не сумніватися, що, отримавши доступ до месенджера, українські силовики почнуть ним приторговувати, не сильно при тому маскуючись. Втім, оскільки, за тими ж чутками Дуров відповів категоричною незгодою на зустріч, на тому історію можна вважати й завершеною.
А загалом, аналізуючи наслідки вояжу Зеленського до ОАЕ, можна прийти до висновку, що нічого особливо суттєвого там підписано не було. Президент України хоче з кимось зустрічатися і це - місце, де його прийняли. Мета візиту - поїхати хоч кудись. Наскільки поїздка була успішною - покажуть результати чисельних меморандумів про співпрацю, підписаних впродовж двох днів візиту. А от шукати відголоски української політики в пісках ОАЕ, здається, цього разу немає особливого сенсу.




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15.02.2021 19:26 Ответить
Давай сынок, давай - держись!
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15.02.2021 20:40 Ответить
Будь ласка, одужуй !
Відновлюйся !
Хай все буде добре !
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15.02.2021 20:48 Ответить
 
 