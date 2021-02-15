Раненый 6 февраля 25-летний военнослужащий пошел на поправку, но все еще в реанимации, - Рыженко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
В Днепре врачи областной клинической больницы имени Мечникова борются за жизнь военнослужащего из состава Объединенных сил, который получил тяжелые ранения 6 февраля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Как рассказал генеральный директор медицинского учреждения Сергей Рыженко, раненный 25-летний воин пошел на поправку.
"Он уже немного лучше видит свет одним глазом, и угрозы его жизни сегодня нет, - сообщил главврач. - Но тяжесть состояния пока не позволяет перевести Илью из реанимации".
Пострадавший военнослужащий с крайне тяжелыми травмами был доставлен эвакуационным транспортом в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова вечером 6 февраля. В этот день трое военнослужащих из состава Объединенных сил подорвались на неизвестном взрывном устройстве во время выдвижения на позиции в районе Марьинки. От полученных ранений двое воинов погибли, за жизнь третьего продолжают бороться медики.
Пожалуйста, подождите...
Лікарям Дніпра велика дяка !
Человек не способен самостоятельно жить без мед.оборудования, но ЕГО ЖИЗНИ НИЧЕГО НЕ УГРОЖАЕТ.
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Оскільки, наприклад, досягнуті домовленості стосовно вдосконалення угоди про уникнення подвійного оподаткування між країнами - це однозначний позитив, який у певний момент і справді може спрацювати на користь пожвавлення двосторонньої економічної співпраці.
Точно так само, як і з польотом до Оману, візит до ОАЕ, за чутками, мав ще й свою "таємну мету". Тільки цього разу масштаб був явно дрібнішим - замість "посланця Мордору" в особі Патрушева, рандеву Зеленського з яким підозрювали в січні минулого року, цього разу ніби як йшлося про зустріч всього лише із соратником Медведчука, підсанкційним депутатом Тарасом Козаком. Який у той час також буцімто перебував у ОАЕ. Чому саме Зеленський мав псувати собі відпочинок у теплій країні - пардон, офіційний візит до ОАЕ - розмовою з "особою-прокладкою", поговорити з якою можна і за допомогою банального "Телеграму", історія мовчить.
Втім, бренд "Телеграм" в контексті візиту до ОАЕ також прозвучав. Оскільки іще однією важливою і скандальною метою візиту до ОАЕ, за чутками, могла стати зустріч Зеленського із Павлом Дуровим, засновником і власником "Телеграму" - з метою попросити доступ для українських спецслужб до секретних чатів знову ж таки Козака. Складно сказати точно, чи йдеться про вигадки недоброзичливців Зеленського, чи в президентському офісі і справді так погано з логікою. І там справді можуть припустити, що Дуров поставить на карту репутацію свого продукту. Точніше, не поставить на карту, а зариє на місці. Оскільки можна не сумніватися, що, отримавши доступ до месенджера, українські силовики почнуть ним приторговувати, не сильно при тому маскуючись. Втім, оскільки, за тими ж чутками Дуров відповів категоричною незгодою на зустріч, на тому історію можна вважати й завершеною.
А загалом, аналізуючи наслідки вояжу Зеленського до ОАЕ, можна прийти до висновку, що нічого особливо суттєвого там підписано не було. Президент України хоче з кимось зустрічатися і це - місце, де його прийняли. Мета візиту - поїхати хоч кудись. Наскільки поїздка була успішною - покажуть результати чисельних меморандумів про співпрацю, підписаних впродовж двох днів візиту. А от шукати відголоски української політики в пісках ОАЕ, здається, цього разу немає особливого сенсу.
Відновлюйся !
Хай все буде добре !