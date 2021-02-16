РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3738 посетителей онлайн
Новости Фото Политика Украины
11 783 247
Зеленский (16541) Порошенко (19363) рейтинг (1617) Батькивщина (2004) Слуга народа (2547) Европейская Солидарность (998) Оппозиционная платформа - За жизнь (440)

Рейтинг партий: "ЕС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батькивщина" - 13,7%, - опрос Info Sapiens. ИНФОГРАФИКА

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины

Проходной барьер в Верховную Раду преодолевают четыре партии - "Европейская Солидарность", "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные всеукраинского национально репрезентативного опроса, проведенного Info Sapiens 21 января - 5 февраля 2021, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным разрывом Петр Порошенко (12,2%) и Юрий Бойко (10,8%)", - говорится в исследовании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Президентский рейтинг: 22,7% - за Зеленского, 18,3% - за Порошенко, 14,5% - за Тимошенко и 11,4% - за Бойко, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции с минимальным разрывом заняли бы сразу три партии: "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% от тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно). На втором месте "Батькивщина" (7,7% и 13,7%), также высокие шансы преодолеть проходной барьер имеют Радикальная партия Олега Ляшко (2,7% и 4,7%) и "Сила и честь" (2 6% и 4,6%)", - добавили авторы исследования.

Рейтинг партий: ЕС - 23%, СН - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, Батькивщина - 13,7%, - опрос Info Sapiens 01
Рейтинг партий: ЕС - 23%, СН - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, Батькивщина - 13,7%, - опрос Info Sapiens 02

В ходе исследования были опрошены 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины за областью, размером населенного пункта, полом и возрастом. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%. 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+56
Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 8194
показать весь комментарий
16.02.2021 11:20
+55
Дивує? Просто зєбаранам розвидняється Рейтинг партий: "ЕС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батькивщина" - 13,7%, - опрос Info Sapiens - Цензор.НЕТ 4496
показать весь комментарий
16.02.2021 11:16
+55
по моему, рейтинг Пороха это заслуженно.. и он будет рости..
потому что стране нужны "Мова, Армія, Віра, НАТО".. а еще нужен сильный дипломат, который соберет и будет удерживать международных союзников в рамках интересов Украины..
показать весь комментарий
16.02.2021 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
Так вы это у них спрашивайте, я не очень горю желанием понять логику епанутых))) Мне достаточно того, как у них горят пердаки от одного упоминания его фамилии))) А если вы задаете такие вопросы, то вы явно не из Украины))) Либо специально включаете дурака, чтобы оправдать свою "логику"))) Так уж определитесь, кто вы)))
показать весь комментарий
16.02.2021 14:06 Ответить
Это старая избитая истина - кто против пэтрыка, тот адназначна не с Украины. Ничего нового Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 4512 Просто интересно было узнать мнение, рыгаки хотели в парашу, когда Пэтрык у них министром работал? А когда он их в партию организовывал? Когда ж они ненавидеть его начали?
показать весь комментарий
16.02.2021 14:14 Ответить
Манипулятор))) Для вас является новостью, за что зажопники ненавидят Пороха)) Семь лет наверное в вакууме находились))) Вот и пообщайтесь с ними))) Много нового для себя откроете)))
показать весь комментарий
16.02.2021 14:36 Ответить
Давай еще раз докажем ету истину. Ти вот с какой України будешь?
показать весь комментарий
16.02.2021 18:53 Ответить
Наші рейтингологи стають все незаангажованішими та прикольнішими, як і їхні рейтинги...
Аж самому цікаво, як би вони пояснили "перетікання голосів" тих самих виборців від одних політичних тусовок до інших, надто ж до тих, яких вони категорично не підтримували ще півтора роки тому?
показать весь комментарий
16.02.2021 12:16 Ответить
Думаю что за партию Порошенко-Яценюка которые подняли тарифы в 10 раз и обвалили гривну в три раза рейтинг минус 50 %.
показать весь комментарий
16.02.2021 12:36 Ответить
Петрович, в каком подвале тебя заточили?
Петя и Сеня не дружат уже года так четіре!
показать весь комментарий
16.02.2021 12:52 Ответить
Петровіч для того тут и присутствует, шоб ******** подбрасывать. Периодически
показать весь комментарий
16.02.2021 15:00 Ответить
А ти все баблом міряєш , патріот ти наш коритний? А якщо б **** тобі пообіцяло шаровий газ і долар по 8, проголосував би за нього?
показать весь комментарий
16.02.2021 13:00 Ответить
Так петрика, який перед виборами верещав, що долар-по-десять -це-забагато, ще ніхто не називав Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 9392
показать весь комментарий
16.02.2021 13:05 Ответить
Ты иди расскажи басни про патриотизм тем кто дороги перекрывает из за комуналки и которым приходили платёжки за газ по 5 000 гривен при зарплате в 5 000 гривен. И Коболеву расскажи про платёжки и судьям с зарплатами по 300 тысяч гривен в месяц .
показать весь комментарий
16.02.2021 14:33 Ответить
А ти я зрозумів представник того зеленого стада яке голосувала за зелупу заради шарових тарифів? Заради як ти кажеш "басень про патріотизм" люди під кулі йшли, патріот ти наш тарифний. А тепер я подивлюсь як ти з "перекривателями" заради газу по 3 гр під кулі підеш...
показать весь комментарий
16.02.2021 15:34 Ответить
Кацап, а расскажи нам про тарифи в своей паРаше?
показать весь комментарий
16.02.2021 18:54 Ответить
Ну и славно. Прогоним эту нечисть
показать весь комментарий
16.02.2021 12:40 Ответить
Реальна опозиція ділетантству, ******** і ватному реваншу це ЄС. Алтернативи Пороху немає. Або Порох або ********* зеле-ватний цирк... або голоси за Скотиняку, Голос і настаящева афіцера Смешка ідуть до ворогів України.
показать весь комментарий
16.02.2021 12:59 Ответить
Ще більше ПРоплачених баригою рейтингів ...Скоро бу ..54 % Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 5518
показать весь комментарий
16.02.2021 13:02 Ответить
А у тебе бачу пряма кишка аж плавиться.. Ти кого хотів бачити попереду рейтингів якщо не секрет, зелень ублдошна? Колись.
показать весь комментарий
16.02.2021 16:28 Ответить
Это же надо так обгадиться нынешней и предыдущей власти, что украинцы готовы голосовать за ОПЗЖ.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:03 Ответить
Свобода осталась Свободой, Батьківщина так и осталась Батьківщиной, а вот бывшие рыгаки перед каждыми выборами меняют названия. Партия рыгов-Опозыцийный блок-ОПЗЖ, БПП-ПЕС. Вот народ, может быть, и дезориентировался и уже потерялся кто это шил это Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6717
показать весь комментарий
16.02.2021 13:10 Ответить
Шаріковець,не сміти на форумі.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:43 Ответить
Українці? там немає жодного. 21.8 % малоросійського бидла і ти в їхньому числі..
показать весь комментарий
16.02.2021 16:30 Ответить
так ты и не украинец)украинцы за зажоп не голосуют
показать весь комментарий
16.02.2021 19:19 Ответить
Украинцы мы все, по Конституции. Даже негр и чукча (эвенк) живущие в соседнем подъезде.
А вот деление украинцев на кацапов и рагулей - помощь врагам.
показать весь комментарий
17.02.2021 08:54 Ответить
Info Sapiens Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 3668
Чого тільки не вигадає агент російських спецслужб Порошенко?
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
показать весь комментарий
16.02.2021 13:07 Ответить
...ЗОМБО зомбо і ще раз УЛЬТРА зомбо ..- Українці НЕ ведіться на цю МУРУ ... У Нас НЕМА ні ЗМІ ні соціології - ВСЕ у сіооністської БАНДИ злодійського племені.. тому і ВОДЯТЬ як КОЗУ по-Базарі .... ЖИВІТЬ Своїм Розумом і Досвідом - пітримуємо Програму Статут Лідерів партій - що спрямовані на СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВУ Україну .. а НЕ грабіжно олігархічну ...
показать весь комментарий
16.02.2021 13:24 Ответить
Сволотівське іпанько видно здалеку. Жиди, алігархи, геї...бла-бла-бла.
показать весь комментарий
16.02.2021 15:35 Ответить
опзж надо запретить, а всех его членов или депортировать, или посадить.
показать весь комментарий
16.02.2021 13:35 Ответить
Все рейтинги носят манипулятивный характер. Если опрос проводят гундявые, то в опросном листе на первом месте СН, дальше десяток неизвестных партий и последняя в списке ЕС. Если зажопинцы то все тоже, только на первом месте в списке опзж,если юльки, то матькивщина
показать весь комментарий
16.02.2021 13:48 Ответить
А этот рейтинг зато объективный и правдивый как святая водичка? Тут же ПЕС впереди Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 3073
показать весь комментарий
16.02.2021 13:54 Ответить
Я не о рейтинге, а о методике опроса, между первой и последней еще пятнадцать партий с рейтингами до трех процентов, не хватает здоровья выслушать весь список
показать весь комментарий
16.02.2021 15:23 Ответить
А какой рейтинг у твоего пуйла, кацапик?
показать весь комментарий
16.02.2021 18:57 Ответить
ДМИТРО КОРНІЙЧУК
Україну в останні роки свідомо перетворюють на країну «третього світу».
На територію жебраків, неосвічених, хворих людей, яку можна використовувати тільки для викачування та варварського використання природних ресурсів
або як ринок збуту низькопробних зарубіжних товарів. Територію, де маленький прошарок місцевих багатіїв і іноземних корпорацій в кращих колоніальних
традиціях отримує надприбутки за рахунок виживання з останніх сил багатомільйонного народу.
Всі ці страшні тенденції чітко описала під час свого виступу на одному з телеканалів лідер опозиції Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» в черговий раз пояснила українцям: бідність в Україні - штучна і з конкретними прізвищами її ідеологів.
І ця «рукотворна бідність» свідомо впроваджується владою з 2014 року.
Як саме?
По-перше, за допомогою штучного підвищення тарифів на газ в 11-12 разів, на електроенергію - в 7 разів.
Чому штучного? Тому що спеціально перестали продавати українцям дешевий газ вітчизняного видобутку та дешеву атомну енергію.
І варто лише повернути назад діючий раніше порядок розподілу наших же народних природних ресурсів, як постійно вимагає Тимошенко, і захмарні тарифи знизяться.
Але ніхто це не робить. Адже треба наживатися на українцях. Витягати останнє з наших кишень.
По-друге, українців зробили біднішими, оскільки в три рази штучно завищили курс долара.
І відразу в гривневому еквіваленті в три рази стали нижче пенсії і зарплати. Але при цьому в три рази зросли ціни, оскільки вони прив'язані до долара.
За оцінками світових економістів, реальний курс долара в Україні повинен бути 11-12 грн.
По-третє, одним махом знищили майже всю банківську систему. Позбавивши мільйони людей їх вкладів. Знищивши «середній клас».
По-четверте, українців позбавили медицини і нормальної освіти.
По-п'яте, впроваджується «інтелектуальна бідність».
Наприклад, на продаж виставлено 120 науково-дослідних інститутів.
Тобто у нас свідомо знищується інтелект нації, в той час як у всьому розвиненому світі - це є пріоритетом.
Для України ж призначена роль «сировинного придатка», який не повинен в інтелектуальному плані конкурувати з глобальними гравцями.
Таким чином, ми бачимо, що Тимошенко, як професійний антикризовий менеджер і двічі прем'єр-міністр, прекрасно розуміє всю ту цілісну картину прірви,
в яку штучним шляхом свідомо штовхають Україну. Прірва бідності і відсталості, з якої вже не буде виходу.
Ситуація складається таким чином, що з усіх топ-політиків в Україні тільки Тимошенко має необхідний набір якостей
(знання, неймовірна працездатність, міжнародні зв'язки) для того, щоб очолити антикризовий уряд.
І саме Тимошенко, в її готовності врятувати країну, є природним сильним союзником для всіх політичних сил, що прагнуть до цього ...
показать весь комментарий
16.02.2021 14:35 Ответить
Рядом с твоей квартирой,квартира подстарковатой бабки,которой за 60,которая делает прически, как у малолеток,пялит на свои варикозные ноги обувь на шпильках и на репу прочую косметику. Ты начинаешь понимать,что у нее на почве борьбы со старением кукуха съехала и понимаешь,что недалек тот день,когда она сделает пирсинг и понабивает себе татухи. У тебя появляются смутная тревога,что может настать день, когда в соседской квартире вместе с бабушкой будут жить двенадцать котиков или восемь собачек.Когда такая особа находится по соседству,то она воспринимается как вероятный источник неприятностей,а когда в прекрасном далеко,то как топ политик с набором выдающихся качеств.Топ политик или президент должен быть умным, а не красивым или веселым
показать весь комментарий
16.02.2021 15:41 Ответить
це тому жюлька підписала контракт з кацапами по 550 баксів??? бо за газ вітчизняний переживала? питання , хто платив 450 баксів різниці? і з чиєї кишені? мабуть із кишені мадам "хі-хі"?
показать весь комментарий
17.02.2021 02:53 Ответить
не смешите эту штуку - она и так смешная
показать весь комментарий
16.02.2021 15:41 Ответить
Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6577 Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6577 Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens - Цензор.НЕТ 6577 Що це за така новоявлена контора Сапієнс ,вона часом не Порохом фінансується ?
показать весь комментарий
16.02.2021 17:05 Ответить
залізь за ссиллю - може, зрозумієш, що ця контора за уродів топить
показать весь комментарий
16.02.2021 18:57 Ответить
скоро ОПЗЖ-опистов даже баб Юлька обует
показать весь комментарий
16.02.2021 17:51 Ответить
ЗЫ ... для всяких там сомневающихзся в рейтингах: здесь хоть куруть-верть, хоть верть круть, опзж-опистам - кранты.
показать весь комментарий
16.02.2021 17:55 Ответить
Не ведіться на ті опитування і рейтинги, невже мало Голобородька!
показать весь комментарий
16.02.2021 20:02 Ответить
Досі не збагну що то за електорат "партії" з ганебним поганялом "слуга народу". Мені зрозуміло, коли у партії є певна позиція. Так, ОПЗЖ, антиукраїнська партія, але це певна позиція. ЄС - дійсно, це єдина проукраїнська партія серед прохідних. Батьківщина, партія, яка раніше теж позиціонувалася, як проукраїнська. Хитання і загравання з "слугами" завдали великої шкоди цій партії. А от СН, це збіговисько різнорідних авантюристів і пройдисвітів, які дуже часто не мають нічого спільного між собою. СОРОМНО бути електоратом з ампутованими розумовими здібностями. Голосувати за СН - діагноз. Як же довго це доходить до охлоса.
показать весь комментарий
16.02.2021 20:07 Ответить
у проукраинских партий на выборах нет шансов. Нарид в холодильнике последнюю мову доедает.
показать весь комментарий
16.02.2021 21:40 Ответить
та ні, народу морочать ср@kи такі от свинопомийки як оця
показать весь комментарий
16.02.2021 22:22 Ответить
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
показать весь комментарий
17.02.2021 10:42 Ответить
Страница 3 из 3
 
 