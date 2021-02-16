Рейтинг партий: "ЕС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батькивщина" - 13,7%, - опрос Info Sapiens. ИНФОГРАФИКА
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины
Проходной барьер в Верховную Раду преодолевают четыре партии - "Европейская Солидарность", "Слуга народа", ОПЗЖ и "Батькивщина".
Об этом свидетельствуют данные всеукраинского национально репрезентативного опроса, проведенного Info Sapiens 21 января - 5 февраля 2021, передает Цензор.НЕТ.
"Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, относительное большинство украинцев проголосовали бы за Владимира Зеленского (17,1%), на втором месте с минимальным разрывом Петр Порошенко (12,2%) и Юрий Бойко (10,8%)", - говорится в исследовании.
"Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в следующее воскресенье, лидирующие позиции с минимальным разрывом заняли бы сразу три партии: "Европейская Солидарность" и "Слуга народа" с одинаковыми показателями (за них бы проголосовали 13,1% среди всего населения и 23% от тех, кто определился с партией), а также ОПЗЖ (12,4% и 21,8%, соответственно). На втором месте "Батькивщина" (7,7% и 13,7%), также высокие шансы преодолеть проходной барьер имеют Радикальная партия Олега Ляшко (2,7% и 4,7%) и "Сила и честь" (2 6% и 4,6%)", - добавили авторы исследования.
В ходе исследования были опрошены 1003 респондента старше 18 лет методом личного интервью на дому у респондента. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины за областью, размером населенного пункта, полом и возрастом. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 3,1%.
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Аж самому цікаво, як би вони пояснили "перетікання голосів" тих самих виборців від одних політичних тусовок до інших, надто ж до тих, яких вони категорично не підтримували ще півтора роки тому?
Петя и Сеня не дружат уже года так четіре!
А вот деление украинцев на кацапов и рагулей - помощь врагам.
Чого тільки не вигадає агент російських спецслужб Порошенко?
поросята,це не Юля обіцяє ,а засновик"ПР" Порошенко?
https://www.facebook.com/100007474054223/videos/2620713674854409/
Україну в останні роки свідомо перетворюють на країну «третього світу».
На територію жебраків, неосвічених, хворих людей, яку можна використовувати тільки для викачування та варварського використання природних ресурсів
або як ринок збуту низькопробних зарубіжних товарів. Територію, де маленький прошарок місцевих багатіїв і іноземних корпорацій в кращих колоніальних
традиціях отримує надприбутки за рахунок виживання з останніх сил багатомільйонного народу.
Всі ці страшні тенденції чітко описала під час свого виступу на одному з телеканалів лідер опозиції Юлія Тимошенко.
Голова «Батьківщини» в черговий раз пояснила українцям: бідність в Україні - штучна і з конкретними прізвищами її ідеологів.
І ця «рукотворна бідність» свідомо впроваджується владою з 2014 року.
Як саме?
По-перше, за допомогою штучного підвищення тарифів на газ в 11-12 разів, на електроенергію - в 7 разів.
Чому штучного? Тому що спеціально перестали продавати українцям дешевий газ вітчизняного видобутку та дешеву атомну енергію.
І варто лише повернути назад діючий раніше порядок розподілу наших же народних природних ресурсів, як постійно вимагає Тимошенко, і захмарні тарифи знизяться.
Але ніхто це не робить. Адже треба наживатися на українцях. Витягати останнє з наших кишень.
По-друге, українців зробили біднішими, оскільки в три рази штучно завищили курс долара.
І відразу в гривневому еквіваленті в три рази стали нижче пенсії і зарплати. Але при цьому в три рази зросли ціни, оскільки вони прив'язані до долара.
За оцінками світових економістів, реальний курс долара в Україні повинен бути 11-12 грн.
По-третє, одним махом знищили майже всю банківську систему. Позбавивши мільйони людей їх вкладів. Знищивши «середній клас».
По-четверте, українців позбавили медицини і нормальної освіти.
По-п'яте, впроваджується «інтелектуальна бідність».
Наприклад, на продаж виставлено 120 науково-дослідних інститутів.
Тобто у нас свідомо знищується інтелект нації, в той час як у всьому розвиненому світі - це є пріоритетом.
Для України ж призначена роль «сировинного придатка», який не повинен в інтелектуальному плані конкурувати з глобальними гравцями.
Таким чином, ми бачимо, що Тимошенко, як професійний антикризовий менеджер і двічі прем'єр-міністр, прекрасно розуміє всю ту цілісну картину прірви,
в яку штучним шляхом свідомо штовхають Україну. Прірва бідності і відсталості, з якої вже не буде виходу.
Ситуація складається таким чином, що з усіх топ-політиків в Україні тільки Тимошенко має необхідний набір якостей
(знання, неймовірна працездатність, міжнародні зв'язки) для того, щоб очолити антикризовий уряд.
І саме Тимошенко, в її готовності врятувати країну, є природним сильним союзником для всіх політичних сил, що прагнуть до цього ...