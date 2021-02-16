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Навальный бьет Путина в пах и голый Трамп на вертеле: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Из-за пандемии карнавал в Германии в этом году отменен, но по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки, а в Кельне устроили кукольное шествие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Если бы не пандемия, то в этот понедельник, 15 февраля, в Кельне, Дюссельдорфе, Майнце и многих других немецких городах состоялись бы главные шествия карнавального сезона, но весь сезон еще раньше отменили из-за коронавирусной пандемии. Однако в Дюссельдорфе решили не отказываться от важной традиционной составляющей городского карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник" - знаменитых сатирических повозок на разные немецкие и мировые политические и общественные темы.

Навальный бьет Путина в пах и голый Трамп на вертеле: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки 01
"Владимир Путин" и "Алексей Навальный" в Дюссельдорфе

В частности, одна из таких повозок была посвящена Алексею Навальному и Владимиру Путину. При этом оппозиционный российский политик (он же - берлинский пациент, пассажир, фигурант и т.д.) на немецком карнавале, так сказать, был замечен впервые. Путин же не раз бывал его "героем".

Навальный бьет Путина в пах и голый Трамп на вертеле: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки 02
"На вертеле". Дональд Трамп над костром "Вернем Америке былое величие"

Повозки в Дюссельдорфе изготовили и провезли по городу, в котором вместо бурного народного праздника был на сей раз обычный рабочий день - насколько обычным он может быть во время локдауна.

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Навальный бьет Путина в пах и голый Трамп на вертеле: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки 03
Карнавальный вирус и коронавирус

Отметим, что президенты, канцлеры и премьер-министры - традиционные персонажи рейнского карнавала. Наши фотогалереи предыдущих лет можно посмотреть по ссылкам в конце страницы, но сначала - еще несколько актуальных снимков. Проигравший выборы в США Дональд Трамп в этом году, вероятно, попал в поле зрения карнавальной сатиры в Германии в последний раз, как и Ангела Меркель, которая после предстоящих осенних выборов в бундестаг намерена покинуть свой пост главы немецкого правительства.

Навальный бьет Путина в пах и голый Трамп на вертеле: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки 04
"Без мозгов". "Поперечный памятник" движению Querdenker, участники которого выступают в Германии, в частности, против мер правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией

В Кельне провели кукольное шествие - тоже с сатирическими мини-повозками. В телевизионной трансляции было задействовано около 180 кукол, изображавших участников процессии из главных карнавальных гвардий и обществ, зрителей, комментаторов, лошадей и даже козла - талисмана футбольного клуба бундеслиги "Кельн".

Навальный бьет Путина в пах и голый Трамп на вертеле: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки 05
Ангела Меркель (Аngela Merkel) предстала на карнавале в образе нового председателя партии ХДС и одного из вероятных кандидатов в канцлеры - Армина Лашета (Armin Laschet). Или наоборот. Лашет в образе Меркель. На переднем плане - легендарный автор сатирических повозок в Дюссельдорфе Жак Тилли (Jacques Tilly)

Обычно настоящая праздничная процессия в Кельне - самая большая в Германии. Она растягивается на семь километров, но сейчас оказалось достаточно 32-х… просто метров. В следующем году все надеются вернуться в нормальный формат.
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Топ комментарии
+13
Не задавал себе вопрос, - "почему люмпены строем ходят, а свободные люди устраивают карнавалы?" Способен причинно-следственные связи провести?!
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16.02.2021 11:46
+5
Никогда этих шествий и карнавалов не понимал. Развлечения на уровне люмен-пролетариата...
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16.02.2021 11:43
+3
Больше всего понравился Трамп. Если бы в жизни этому дураку так засадили!
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16.02.2021 12:37
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Никогда этих шествий и карнавалов не понимал. Развлечения на уровне люмен-пролетариата...
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16.02.2021 11:43 Ответить
Не задавал себе вопрос, - "почему люмпены строем ходят, а свободные люди устраивают карнавалы?" Способен причинно-следственные связи провести?!
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16.02.2021 11:46 Ответить
Мимо цели. Я не для этого комментарий написал. Хочешь экскрементами побросаться? Пиши свой и жди в гости таких же как сам...
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16.02.2021 11:48 Ответить
А для чего тогда написал?
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16.02.2021 12:04 Ответить
Мысли вслух. Кому понравится, поставит плюс.
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16.02.2021 12:23 Ответить
Не льсти себе, - это не "мысли", - это громкий пук в воздух. Привселюдно испортил воздух.
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16.02.2021 12:51 Ответить
и не поймёш!!(так как не знаеш истории карнавала)хотя и интуитивно высказал правильное направление карнавала.(изначально корлями был задуман как ,,развлечение для люмпен-пролетариата"тоесть для низжих слоёв общества) Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 2252 Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 3361
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16.02.2021 12:11 Ответить
а сейчас развлечение для городского стада.
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16.02.2021 14:36 Ответить
нуу!!под такое определение можно любой праздник(включая религиозные)и в любой стране подвести!!если он массовый в случае если он будет каким либо образом ограничен то и ,,статус"будет ,,корпоратива"или чего то подобного. Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 919 Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 7518
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16.02.2021 15:14 Ответить
а я и не противоречу. город от безделья тусит.
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16.02.2021 15:30 Ответить
+++
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16.02.2021 15:39 Ответить
Десакрализация полным ходом... С голого царька уже ржут в 32 зуба, - это фиаско, братан!
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16.02.2021 11:44 Ответить
Всё сходится кроме ***** и Бутерброда. Там еще вопрос: кто кого. Трамп на вертеле и Навальный бьет Путина в пах: по Дюссельдорфу провезли сатирические повозки - Цензор.НЕТ 430
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16.02.2021 11:44 Ответить
УГ
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16.02.2021 11:44 Ответить
От мені цікаво, чим німакам Трамп не вгодив? Не хотів сплачувати їхню безпеку від кацапів із якими вони мають міліардні бізнеси!?
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16.02.2021 11:56 Ответить
США тоже не ангелы. И это несмотря на то что в 2020-м товарооборот между странами из-за Covid-19 сильно упал.

Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 7007
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16.02.2021 12:07 Ответить
Товарообіг України і Росії, незважаючи на конфлікт між країнами, виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.

Експорт товарів до Росії за підсумками серпня становив $12 млрд, обсяг російського імпорту - $25,2 млрд. При цьому Росія перемістилася на друге місце в списку найбільших торговельних партнерів України
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16.02.2021 12:23 Ответить
ну так прокацапи у владі.
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16.02.2021 14:37 Ответить
,,за свою безпеку"немцы хорошо платят (и не сомневайся)просто трампуша горланит про 2%ВВП но умалчивает сколько его армия в дойчланде ,,нищаков"от немцев получает начиная с полного предоставления всякого рода услуг казармы и вся инфраструктура под ключ!!плюс льготы разного рода(полигоны и прочее). Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 4319
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16.02.2021 12:16 Ответить
Свобода быть идиотом не таким как все.
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16.02.2021 11:58 Ответить
Больше всего понравился Трамп. Если бы в жизни этому дураку так засадили!
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16.02.2021 12:37 Ответить
и чем он тебе нищеброду лично не угодил ответить можешь? или тебе лишь бы пнуть как безмозглая толпа?
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16.02.2021 13:17 Ответить
Трампушка, - нищеброд со стажем. Заслуженный банкрот США, - папины миллионы 4 раза сливал в унитаз.
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16.02.2021 13:39 Ответить
Говноед, потому, что он петух и строил диктатуру. Вали в любимую кацапию, урод
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16.02.2021 14:03 Ответить
Безмозглую толпу подставил Трумп, отправив штурмовать Капитолий, а сам спрятался в бункер. Вот теперь эти безмозглые наперегонки дают показания на Трумпа в ФБР.
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16.02.2021 18:14 Ответить
это ты имел в виду переодетых в МАГА кепки антифов, прямо сам направил да?
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16.02.2021 20:22 Ответить
Продолжай питаться инфодерьмом от рогатых Q-дебилов. Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 3876
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16.02.2021 20:29 Ответить
судя по твоим высер@м ты ими уже напитался Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 171
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17.02.2021 11:03 Ответить
гебешная меркель обидится что кореша-х.у..ла бьют)))
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16.02.2021 12:44 Ответить
Можно было бы сделать "повозку" со скульптурой Меркель, которая берёт в рот "газовую трубу" плешивого. Навальний б'є Путіна в пах і голий Трамп на рожні: Дюссельдорфом провезли сатиричні вози - Цензор.НЕТ 726 Но нет! Немцы могут только над чужими лидерами насмехаться. А в своём глазу и бревна не замечают.
И да. Америка опять станет великой. А вот Германии великой не стать никогда.
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16.02.2021 19:36 Ответить
ВОТ КАКИЕ ПАРАДЫ ПОЧАЩЕ ДЕЛАТЬ НАДО !)
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16.02.2021 22:06 Ответить
 
 