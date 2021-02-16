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Луганщина (6244) пожар (5565) ГСЧС (4484) Офис Генпрокурора (2042)

Сотрудникам ГСЧС на Луганщине сообщено подозрене в массовой фальсификации актов о пожарах, - ОГП. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Сообщено подозрение начальнику одного из отделов Главного управления ГСЧС в Луганской области в подстрекательстве к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины), а 5 работникам подчиненных территориальных подразделений - непосредственно в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

По данным следствия, инспекторы по указанию руководителя структурного подразделения ГУ ГСЧС подделывали акты о пожарах с целью создания видимости об эффективной ликвидации пожаров на Луганщине для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, СМИ, граждан и общества в целом.

В официальную документацию подозреваемые вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию садоводческого товарищества "Озеро Волчье" в Новоайдарском районе и ликвидацию пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов. Следствием установлено, что такие меры не осуществлялись, а подозреваемые умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

Напомним, в начале июля 2020 году на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" возникли масштабные пожары, которые привели к гибели трех человек, уничтожению жилых домов, хозяйственных сооружений и другого имущества.

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Сотрудникам ГСЧС на Луганщине сообщено подозрене в массовой фальсификации актов о пожарах, - ОГП 01
Сотрудникам ГСЧС на Луганщине сообщено подозрене в массовой фальсификации актов о пожарах, - ОГП 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Зелені мона брехати, а їм ніззя?
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16.02.2021 12:07 Ответить
Я не сторонник "зелени" но эт, с позволения сказать "дисскуссия" не выходит за рамки пора у первокласников: "А Вася тоже написал..." Уровень ниже плинтуса!
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16.02.2021 12:36 Ответить
Извините, залипла клавиатура: надо "эта" и "спора".
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16.02.2021 12:44 Ответить
Співробітникам ДСНС на Луганщині повідомлено підозру у масовій фальсифікації актів про пожежі, - ОГП - Цензор.НЕТ 3008
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16.02.2021 12:49 Ответить
Звиздеж. Горело у нас столько, что там не то, что пожарные без сна сутками работали, там военные, просые мужики, все боролись с огнем. Какие фальсификации? Идиоты? Зелени просто вместо того, чтобы поблагодарить мужиков, просто обсирают. Горело страшно.
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16.02.2021 12:13 Ответить
поджег?
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16.02.2021 13:13 Ответить
Цензор. А можно без ошибок, хотя бы в заголовках?!
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16.02.2021 12:32 Ответить
Виклікає сумнів наявність фальсіфікації звітних документів в цій шарашкіной конторє шоле?
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16.02.2021 13:28 Ответить
 
 