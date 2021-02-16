С погибшими на Донбассе воинами 81-й ОАэМБр Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко простятся 18 февраля в Кременчуге. ФОТО

В четверг, 18 февраля, в городе Кременчуг Полтавской области с 10.00 до 11.00 в Городском дворце культуры состоится церемония прощания с военнослужащими 81-й отдельной аэромобильной бригады, которые погибли 14 февраля около 10.00 в районе поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве: капитаном Александром Войтенко, 30.11.1974 года рождения, уроженцем города Полтава и солдатом Вячеславом Алексеенко, 17.04.1987 года рождения, уроженцем Кременчуга.

Об этом говорится на официальном сайте Кременчугского городского совета, сообщает Цензор.НЕТ.

"18 февраля 2021 г. Кременчуг будет прощаться с погибшими в зоне проведения операции Объединенных сил защитниками Украины - кременчужанами Вячеславом Алексеенко и Александром Войтенко.

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Церемония прощания пройдет с 10.00 до 11.00 в Городском дворце культуры, после чего в Свято Николаевском Соборе отслужат панихиду по погибшим. После ее завершения захоронение состоится на Свиштовском кладбище на Аллее Героев", - отмечается в сообщении.

Александр Войтенко

Вячеслав Алексеенко