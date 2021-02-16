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Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сегодня, 16 февраля 2021 года, на украинскую станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде прибыли участники сезонной экспедиции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

Украинские полярники прибыли на станцию ​​Академик Вернадский в Антарктиде 01

В составе экспедиции 18 участников - ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции.

Украинские полярники прибыли на станцию ​​Академик Вернадский в Антарктиде 02

Команда отправилась из Киева 20 января этого года, через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городке Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле "Betanzos". И вот, преодолев пролив Дрейка, добралась до станции.

Украинские полярники прибыли на станцию ​​Академик Вернадский в Антарктиде 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая украинская экспедиция отправилась на антарктическую станцию "Академик Вернадский"

Украинские полярники прибыли на станцию ​​Академик Вернадский в Антарктиде 04

Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Поскольку впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019, но из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось.

Украинские полярники прибыли на станцию ​​Академик Вернадский в Антарктиде 05
Украинские полярники прибыли на станцию ​​Академик Вернадский в Антарктиде 06

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело покончившего с собой в мае на станции "Академик Вернадский" полярника Омеляновича завтра доставят в Украину, - НАНЦУ

Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", что существенно ускорит получение конечных результатов исследований.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Великобританія, згідно жесту доброї волі, передала свою антарктичну станцію "Faraday" Україні.
6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде - Цензор.НЕТ 47
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16.02.2021 17:00
+6
"Молоть" чепуху ваш удел!
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16.02.2021 16:57
+5
Дорогие и совершенно не нужные понты! Только ледники засирают!
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16.02.2021 16:45
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Дорогие и совершенно не нужные понты! Только ледники засирают!
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16.02.2021 16:45 Ответить
"Молоть" чепуху ваш удел!
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16.02.2021 16:57 Ответить
Посмотрите в ютубе какой срач и мусорники вокруг той станции!
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16.02.2021 17:03 Ответить
У нас и корабля своего нет? На какой-то ржавой лоханке плывут.
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16.02.2021 16:47 Ответить
Добирались на перекладных...
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16.02.2021 17:00 Ответить
там до Антарктиды еще плыть и плыть:
Акаде́мик Верна́дский (укр. Академік Вернадський) - украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
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16.02.2021 16:48 Ответить
А Сардинія- це європейська територія?
Ні!!! Це острів біля Італії.

Приблизно таку дурню ти написав)))
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16.02.2021 16:59 Ответить
Великобританія, згідно жесту доброї волі, передала свою антарктичну станцію "Faraday" Україні.
6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"

Украинские полярники прибыли на станцию ​​"Академик Вернадский" в Антарктиде - Цензор.НЕТ 47
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16.02.2021 17:00 Ответить
В радянський час на всі станції і на північному і на південому полюсах,експедиції відправлялись на 2 роки для економії коштів і щоб могли щось зробити ,туди 2 місяця добиратись невспіе акліматізіроватись а вже потрібно збиратись додому Україна багата держава і може собі дозволити на рік і ще й на сезонні роботи,в росії на 2 роки відправляють і зараз
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16.02.2021 17:00 Ответить
не гони пургу..
вище написано скільки добирались разом з 2-тижневим карантином...
станція не на північному полюсі
акліматизація мало відрізняється від воркути, куди і звідки їздять поїздами...
там зараз десь 16 жовтня...по фото і одягу видно що і як
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16.02.2021 17:39 Ответить
Швидше серпня.
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17.02.2021 02:37 Ответить
Пора возвращать Восток...это станция Украинской Славы... прогуглите как украинские летчики летали ниже чем -70 рискуя получить 5 лет тюрьмы за несогласованный вылет...
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16.02.2021 17:02 Ответить
и начинать с Дальнего
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16.02.2021 17:40 Ответить
..интересный случай! Если не в тягость..источник..и где прочесть можно о этом ?!
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16.02.2021 19:14 Ответить
см. с 6.14
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16.02.2021 19:26 Ответить
А чего туда отправляться в лето, т.е. "зиму" для южного полушария?
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16.02.2021 17:04 Ответить
Какие практические цели преследуются нашей страной при эксплуатации арктической станции. Есть ли там монгольская, датская или польские станции?
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16.02.2021 17:07 Ответить
В Антарктиде есть постоянная польская станция "Arctowski", расположенная в Заливе Адмиралтейства на Острове Короля Георга в архипелаге Южных Шетландских островов.
Українські полярники прибули на станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді - Цензор.НЕТ 9718
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16.02.2021 17:17 Ответить
І білоруської немає, бо маленьким країнам це не по кишені.
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17.02.2021 00:33 Ответить
Я не в захваті від того усього. Тут проблем вистачає.
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16.02.2021 17:20 Ответить
Пару метрів до океану! Що вони у шторм роблять?
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16.02.2021 17:46 Ответить
Во Львове снега больше
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16.02.2021 17:47 Ответить
Істото, ти у школі вчилася?
Та зараз літо, як й в усій південній півкулі.
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17.02.2021 00:35 Ответить
Та = там
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17.02.2021 00:36 Ответить
А обещали и осла с собой взять....
Он бы там пингвинам рыбку ловил...
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16.02.2021 17:54 Ответить
Аккуратнее там с озоновой дырой. Не сильно раздалбывайте.
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16.02.2021 18:59 Ответить
ШО ЗА ДЕВЕЛ !?)
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17.02.2021 08:17 Ответить
 
 