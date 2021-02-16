Украинские полярники прибыли на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Сегодня, 16 февраля 2021 года, на украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде прибыли участники сезонной экспедиции.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.
В составе экспедиции 18 участников - ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции.
Команда отправилась из Киева 20 января этого года, через Турцию и Бразилию прилетела в Чили, где провела более двух недель карантина в портовом городке Пунта-Аренас. 9 февраля экспедиция начала путь в Антарктиду морем на корабле "Betanzos". И вот, преодолев пролив Дрейка, добралась до станции.
Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. Поскольку впервые проводится масштабная модернизация станции за все то время, что она принадлежит Украине. Работы начались в 2019, но из-за прошлогодних коронавирусных ограничений продлятся несколько дольше, чем планировалось.
Также ученые на станции получат новые возможности для исследования озоновой дыры. Будет установлено программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", что существенно ускорит получение конечных результатов исследований.
Пожалуйста, подождите...
Акаде́мик Верна́дский (укр. Академік Вернадський) - украинская антарктическая станция, расположенная на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.
Ні!!! Це острів біля Італії.
Приблизно таку дурню ти написав)))
6 лютого 1996 р. на станції було урочисто спущено британський прапор і вперше піднято Державний прапор України, що символізувало заключний етап передачі станції та перейменування її на Українську антарктичну станцію "Академік Вернадський"
вище написано скільки добирались разом з 2-тижневим карантином...
станція не на північному полюсі
акліматизація мало відрізняється від воркути, куди і звідки їздять поїздами...
там зараз десь 16 жовтня...по фото і одягу видно що і як
Та зараз літо, як й в усій південній півкулі.
Он бы там пингвинам рыбку ловил...