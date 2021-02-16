Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала при получении взятки заместителя начальника отдела градостроительства и архитектуры одного из горсоветов Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

В ходе досудебного следствия было установлено, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой фирмы за подготовку, подписание и выдачу 14 разрешений на размещение внешней рекламы.

Задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения второй части "вознаграждения". Ранее правоохранители задокументировали получение им первого транша.





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Расследование начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, на взятке задержан чиновник Ирпенского горсовета, который требовал 28 тыс. грн за решение вопроса о подготовке и выдаче исполкомом Ирпенского городского совета разрешений на право размещения 14 рекламных вывесок на территории г. Ирпень. После получения части взятки - 14 тыс грн, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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