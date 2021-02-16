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взятка (5957) Ирпень (360) СБУ (18682) чиновник (1551)

Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Служба безопасности Украины задержала при получении взятки заместителя начальника отдела градостроительства и архитектуры одного из горсоветов Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ 01

В ходе досудебного следствия было установлено, что чиновник требовал деньги от представителя коммерческой фирмы за подготовку, подписание и выдачу 14 разрешений на размещение внешней рекламы.

Задержали злоумышленника в служебном кабинете во время получения второй части "вознаграждения". Ранее правоохранители задокументировали получение им первого транша.

Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ 02
Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ 03

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Расследование начато по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении.

Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за разрешение на размещение рекламы, - СБУ 03

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, на взятке задержан чиновник Ирпенского горсовета, который требовал 28 тыс. грн за  решение вопроса о подготовке и выдаче исполкомом Ирпенского городского совета разрешений на право размещения 14 рекламных вывесок на территории г. Ирпень. После получения части взятки - 14 тыс грн, он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Автор: Володимир Янченко
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Без фамилии - может просто фейк.
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16.02.2021 18:31 Ответить
Да - в горсоветы не заносят, особенно, Ирпеня Чиновник горсовета Ирпеня попался на взятке 28 тыс. грн за размещение рекламы, - СБУ - Цензор.НЕТ 3543
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16.02.2021 18:35 Ответить
упитанный такой мальчиш..
сейчас в его душе поселятся постоянный гнетущий страх; кошмары по ночам; непонятная тяжесть, которая давит на диафрагму и не дает полноценно вдохнуть воздух..
Это "новый мир", дружок!.. и ты в него "попал"!
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16.02.2021 18:35 Ответить
в акурат по курсу НБУ ..бабушка не поймет почему именно 28 000 грн
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16.02.2021 18:36 Ответить
Инфляция .
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16.02.2021 18:38 Ответить
да разве ж это деньги...это проявление уважения...
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16.02.2021 18:55 Ответить
вот таким макаром у нас все здания и дороги засраны бигбордами и наружной рекламой как в колхозе
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16.02.2021 18:59 Ответить
Повязали мелкую сошку...Да в Ирпене решал этих - на все Лукьяновское СИЗО хватит.
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16.02.2021 19:24 Ответить
Как можно в стране такой вот жить?? Все кто может- ворует...
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16.02.2021 21:36 Ответить
А коломойського,і йому подібних,не хоче сбу прийняти?
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16.02.2021 21:59 Ответить
 
 