Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция. ФОТО

Правоохранители выявили коррупционную "схему" трудоустройства в медицинские учреждения, которую организовал заместитель начальника управления - начальник отдела Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник за вознаграждение "помогал" выпускникам и гражданам трудоустроиться в медицинские учреждения.

16 февраля полицейские задержали чиновника ОГА в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им 500 долларов взятки. Всего задокументировано более 10 фактов получения средств как от выпускников, так и от медработников.

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Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут устанавливаться лица, которые могут быть причастны к данной коррупционной "схеме".