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Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Правоохранители выявили коррупционную "схему" трудоустройства в медицинские учреждения, которую организовал заместитель начальника управления - начальник отдела Кировоградской областной государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция 01

Чиновник за вознаграждение "помогал" выпускникам и гражданам трудоустроиться в медицинские учреждения.

16 февраля полицейские задержали чиновника ОГА в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им 500 долларов взятки. Всего задокументировано более 10 фактов получения средств как от выпускников, так и от медработников.

Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция 02

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Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного расследования будут устанавливаться лица, которые могут быть причастны к данной коррупционной "схеме".

Автор: Володимир Янченко
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Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция - Цензор.НЕТ 6845 Чиновник Кировоградской ОГА организовал схему получения взяток за трудоустройство в медучреждения, - Нацплиция - Цензор.НЕТ 4318
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16.02.2021 19:01 Ответить
А подельники у него
все вы - ВЛАСТЬ.
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16.02.2021 19:14 Ответить
Дуже показов справа про необхідність доплат бідосям-медикам.)))
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16.02.2021 19:22 Ответить
взятки дают только оперирующие специалисты. частные клиники не могут найти хирурга на 50 - 100 тысяч. он в госклинике столько за день иметь может. а вы лохи платите. и радуетесь, что сожрали Доктор Смерть. а Уляна предлагала за доказанные эпизод взятки, всё учреждение лишать финансирования. что коллеги сделали бы со взяточником?????
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16.02.2021 19:49 Ответить
если не медик - то херни не пиши , знающего из себя корчишь ,
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16.02.2021 20:12 Ответить
28 лет стажа
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17.02.2021 07:41 Ответить
ты 28 лет был ,молодшою медсестрою для чергы у вечирни та нични часы , да ?
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17.02.2021 18:59 Ответить
 
 