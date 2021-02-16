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Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов объяснил, почему COVID-вакцинация не началась 15 февраля: В Украине все готово, но возникли проблемы логистического характера

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов пообещал, что вакцинация начнется до конца недели, - "слуга народа" Гетманцев

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 03

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины смогут записаться на бесплатную COVID-вакцинацию после 1 марта, - Ляшко

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 05

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 06

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о расследовании НАБУ по закупке вакцин от COVID-19: Негативно повлияет на сотрудничество с производителями

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 08

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 09

Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах 10

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Топ комментарии
+47
Во епічна...
Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5966
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16.02.2021 19:29
+28
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8130

...
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16.02.2021 20:07
+23
Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4498

"Принижень України" за Миловановим - це президент. Помилився він, чи друкарська помилка, а може слуги між собою так величають "найчеличнішого".
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16.02.2021 19:44
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Правила форума Совет форумчан
Интересно посмотреть как в таком возрасте играют Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5340 на роялеКороче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2011 Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5340
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16.02.2021 19:23 Ответить
Ну повод поржать есть. Но чего люди себе яйца морочат этой вакциной не ясно. Типо кто-то добровольно пойдет колоть себе это дерьмо.
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16.02.2021 19:46 Ответить
На халяву пойдут. Прививка-то бесплатная.
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16.02.2021 23:33 Ответить
В таком возрасте остается лишь играться, с руки в руку.
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16.02.2021 19:50 Ответить
Сподіваюся ще до 2024го його духу в Україні не буде.
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16.02.2021 19:54 Ответить
Во епічна...
Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5966
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16.02.2021 19:29 Ответить
100500%, що так і було
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16.02.2021 20:44 Ответить
людей ще жде побічне не гірше за ковід, яку тоді фотожабу придумати
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16.02.2021 19:31 Ответить
Коротше - всі виробники вакцин обкакались!
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16.02.2021 19:35 Ответить
а вот это имеет непосредственное отношение к Склифосовскому

Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 871
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16.02.2021 20:19 Ответить
Короче, Склифасовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4498

"Принижень України" за Миловановим - це президент. Помилився він, чи друкарська помилка, а може слуги між собою так величають "найчеличнішого".
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16.02.2021 19:44 Ответить
То друкарська помилка за Фрейдом.)))
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16.02.2021 19:55 Ответить
Т9 влучно вліпила.))
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17.02.2021 12:06 Ответить
милованов пише російскою та перекладає через транслятор.. як й ботоферма лахти
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7542
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16.02.2021 21:10 Ответить
Знову ЗЕ збрехав. А коли він казав правду?
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16.02.2021 19:54 Ответить
ніколи
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18.02.2021 14:33 Ответить
Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4091
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16.02.2021 19:55 Ответить
Был бы Поршенко и Супрун - вакцинация пфайзером в Украине началась еще в 2020...
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16.02.2021 20:47 Ответить
Короче, Склифасовский... времена изменяются..Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 2754Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8832
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16.02.2021 19:56 Ответить
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 6978
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16.02.2021 20:05 Ответить
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3481
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18.02.2021 14:54 Ответить
Люди ВЕРЬТЕ!
ВЕРА делает чудеса!
А если не верети, то зато дороги будут типа хорошие....в это тоже верьте...
тю, блин...замкнутый груг какой то....
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16.02.2021 19:57 Ответить
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8130

...
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16.02.2021 20:07 Ответить
де вони це непорозуміння -милованова відкопали, а кажуть що він в уряді був самим розумний, Боже рятуй Україну
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16.02.2021 20:10 Ответить
ой дурка ббееееееееееееееееееееееееееее
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16.02.2021 20:22 Ответить
"Партия Шария" зарегистрирована на другого Шария, может в Украине ОПЗЖ зарегистрирована не на Медвед чука, а на Медвед гека?
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16.02.2021 20:44 Ответить
Мабуть знов Порошенко винуватий,що не домовився замість вовіандра з його зелною челядью! Не хочуть вони працювати,ну ніяк! Навіть за гроші!
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16.02.2021 20:53 Ответить
Вони не можуть працювати, тому що не вміють та розуміють, що робити, а не не хочуть.
Ну таких нарид собі чомусь вірішив призвести до влади, що ж поробиш.
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16.02.2021 22:13 Ответить
Може треба їх вивести,як привели?
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17.02.2021 20:01 Ответить
українською мовою - лише щеплення;
вакцинація - такого нема (ще не придумали)
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16.02.2021 21:22 Ответить
ВАКЦИНА́ЦІЯ, ї, жін., мед. Введення вакцини в організм людини чи тварини. Розроблено й впроваджено в практику науково обґрунтовані способи масової вакцинації проти туберкульозу (Радянська Україна, 13.IX 1961, 3); Вакцинація новонароджених; Нашкірна вакцинація.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 283.
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16.02.2021 21:37 Ответить
Да хрен кого палкой заставишь вакцинироваться, напоминает скулеж про маски, которые ВСЕ продали.
Ага, ще застав ту маску на писок натягнути, того хто волосся тоді на собі рвав.
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16.02.2021 22:29 Ответить
А какого ты за всех расписываешься ? 75 % дебилов (так наука утверждает) 73% кретинов (это выборы показали) Ты к какой категории себя относишь ?
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16.02.2021 23:06 Ответить
Иди уколись и в люлю.
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16.02.2021 23:07 Ответить
Вакцини нема.... то не Петро часом зіпсував контракти ?
Хм...подумає зелений тупень Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1726
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17.02.2021 08:19 Ответить
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5217
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17.02.2021 12:58 Ответить
Коротше, Скліфосовський! Початок вакцинації проти COVID-19 у ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5107
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17.02.2021 16:59 Ответить
 
 