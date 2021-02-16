Короче, Склифосовский! Начало вакцинации против COVID-19 в ФОТОжабах
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
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"Принижень України" за Миловановим - це президент. Помилився він, чи друкарська помилка, а може слуги між собою так величають "найчеличнішого".
ВЕРА делает чудеса!
А если не верети, то зато дороги будут типа хорошие....в это тоже верьте...
тю, блин...замкнутый груг какой то....
...
Ну таких нарид собі чомусь вірішив призвести до влади, що ж поробиш.
вакцинація - такого нема (ще не придумали)
Словник української мови: в 11 томах. - Том 1, 1970. - Стор. 283.
Ага, ще застав ту маску на писок натягнути, того хто волосся тоді на собі рвав.
Хм...подумає зелений тупень